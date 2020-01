Primarul municipiului Onești, Nicolae Gnatiuc, și-a înscris pe agenda acestui an proiectul unui pasaj pe sub calea ferată care traversează șoseaua națională DN 11A la intrarea acesteia în oraș dinspre Bacău. Circulația pe șosea este uneori oprită de trecerea trenurilor, ceea ce amplifică disconfortul mai ales în perioada cât se mai lucrează la reabilitarea podului de peste Trotuș (lucrările vor fi reluate din primăvară, la a doua bandă a podului).

„Proiectul – spune primarul – poate fi realizat într-un interval de timp de minim doi ani și maxim patru ani. Deja am făcut, împreună cu colegii din primărie, o foaie de parcurs a lui. Aceasta prevede, în primul rând, o reactualizare a proiectului vechi al pasajului pe sub trecerea la nivel cu calea ferată. A doua etapă pe foaia de parcurs a proiectului este schimbul de terenuri în zonă. Și am promisiuni ferme că acest proiect va primi finanțare. Valoarea lui este ceva mai mare decât investiția în reabilitarea podului de peste Trotuș, dar valorile ies din actualizarea periodică a proiectelor”. Investiția în lucrările la podul Trotuș au ajuns la 1,8 milioane de euro.

Pentru realizarea unui astfel de proiect au mai fost intenții și încercări inclusiv în timpul ultimului mandat de primar al inginerului Emil Lemnaru. „Atunci, însă – spune Nicolae Gnatiuc –, nu a fost o voință comună. Or, acum și economic și politic se dorește realizarea proiectului și am sprijin în realizarea lui. Însă în acest an ne vom axa foarte mult și pe ceea ce înseamnă reabilitarea de străzi și trotuare în municipiu, cu valori deja bugetate, de milioane de lei”. În 2012, valoarea proiectului era estimată la 120.000 de lei, dar de atunci prețurile s-au majorat. În zonă sunt însă și câteva afaceri în derulare, care ar putea fi afectate, dar și ajutate.

Reabilitarea oborului săptămânal

Tot în zona viitorului pasaj pe sub calea ferată, la șoseaua către Bacău, s-a lucrat la restructurarea spațiului oborului săptămânal, pentru amenajarea unei zone de parcare pentru TIR-uri și a unor zone pentru târgurile de mașini la mâna a doua și de mașini abandonate. „Vrem astfel să degajăm străzile și parcările din municipiu și rezolvăm și o problemă de imagine a orașului, dar și una de confort pentru cetățeni. Oborul de sâmbătă își va păstra, însă, destinația, pe o suprafață generoasă a sa” – a mai precizat primarul municipiului Onești.

Petru Done, Ion Moraru