Se deschide a doua ediție a Târgului „Lemn Vechi și Nou” la Slănic-Moldova

A doua ediție a manifestărilor „Lemn Vechi și Nou – Târg de mobilier upcycled” își va deschide porțile, la Slănic-Moldova, pe 26 aprilie. Timp de patru zile, creativi din toate sferele se adună să celebreze o inițiativă unică în România, de salvare a pădurilor prin reciclarea lemnului vechi și transpunerea lui în elemente de design contemporan, ca manifest împotriva consumerismului și exemplu de implicare și inovație în tranziția ecologică. Upcycling, cunoscut și sub denumirea de reutilizare creativă, este procesul de transformare a subproduselor, a deșeurilor, a produselor inutile sau nedorite în noi materiale sau produse percepute a fi de o mai bună calitate, cum ar fi valoarea artistică sau valoarea de mediu.

Locația principală a târgului este și în acest an Centrala Artelor In Context, ea însăși un proiect de upcycling și un reper pe harta hub-urilor creative din România: o fostă centrală termoelectrică, care are acum un turn roz și o fațadă desenată de Dan Perjovschi. Dar, evenimente-satelit și intervenții artistice se vor desfășura în stațiune în mijlocul naturii. Iar locațiile urmează să fie anunțate în perioada dinaintea deschiderii.

Evenimentul este organizat de Asociația de Artă In Context și finanțat prin programul de granturi nerambursabile multianuale Comunitățile Pădurii de Mâine, oferit de Fundația Pădurea de Mâine comunităților forestiere pentru dezvoltare durabilă, educație și conștientizare a importanței protejării pădurilor în contextul schimbărilor climatice.

În acest an, activitatea echipei de proiect s-a concentrat pe recondiționarea de scaune, ca omagiu adus celei mai complexe piese de mobilier, cu potențialul cel mai mare de impact creativ și educațional. Scaunele upcycled de la Centrală pot deveni, prin colaborările cu segmentul HORECA, ambasadoarele tranziției către un stil de viață sustenabil.

Scaunele care vor fi prezentate au fost recuperate direct din comunitățile regiunii și au fost transformate prin parteneriate strategice pe care Asociația de Artă In Context Slănic-Moldova le-a încheiat cu două instituții de învățământ din județul Bacău: Colegiul Național de Artă „G. Apostu ”, din Bacău, și Centrul Educativ din Târgu Ocna. Acestea vor fi jurizate și licitate în ziua de 27 aprilie. Veniturile obținute din vânzări vor fi direcționate spre dotarea atelierelor colaboratoare ale proiectului, în vederea creșterii impactului și a cantității de deșeuri voluminoase deviate de la depozitarea la groapa de gunoi.

În anul de la lansare, proiectul a mobilat cu piese upcycled reședințe private și cafenele precum Replace, din strada Armenească 23 București, a participat la evenimente creative care promovează sustenabilitatea, precum Comunidar la Mezanin Market, Romanian Design Week și Trifoi Fest, aflându-se printre finaliști la Green Gala Awards 2023 organizată de Romania Green Building Council. Începând din 2024, Asociația de Artă In Context Slănic Moldova a devenit reprezentant Zero Waste România în județul Bacău.

Programul târgului

Vineri, 26 aprilie: 16:00 – 20:00

 16:00-17:00 povestim despre upcycling cu Alina Georgiana Teodorescu, artist și fondator In Context Slănic Moldova;

 18:00-20:00 Soft opening.

Sâmbătă, 27 aprilie: 10:00-19:00

 10:00 – Deschidere târg, prezentare In Context și tur ghidat La Centrală;

 14:00 – Expoziție în natură de scaune upcycled realizate de către elevii Colegiului Național de Artă George Apostu Bacău în cadrul concursului lansat în 2023 de către Asociația de Artă In Context Slănic (locația: pădurea din vecinătatea Monumentului lui Euclid, zona Sonda 2 – tbc).

Duminică, 28 Aprilie: 10:00-19:00

 11:00-11:30 Prezentare In Context și tur ghidat La Centrală;

 13:00-15:00 atelier pictură pe scaune pentru copii;

 16:00-17:00 prezentare proiecte câștigătoare și prototipuri concurs de design de produs SIT (Sustainable Interiors Together).

Luni, 29 Aprilie

 10:00-19:00 deschis. Locație: Centrala Artelor In Context, Strada Porumbeilor, Slănic Moldova (lângă Vila Siam, căutați turnul roz).