Scriitor și muzeograf băcăuan la „Clubul de Vară de la Neculce” din Târgu Frumos

Pe parcursul a trei zile, Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Târgu Frumos a propus elevilor o serie de activități pentru ocuparea timpului liber în mod util și plăcut. Astfel, pe 15 august, în ziua a treia a activităților, sub titlul „Ziua Creativității” activitățile au avut drept scop îmbogățirea experienței educaționale a elevilor, stimularea creativității și oferirea unei perspective globale asupra diversității culturale și artistice. Invitata specială a zilei a fost Mihaela Băbușanu – scriitoare și expert de patrimoniu la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

Prin campania „Ziua Creativității” se urmărește îmbogățirea experienței educaționale a elevilor, stimularea creativității și oferirea unei perspective globale asupra diversității culturale și artistice. Cu acest prilej, s-au desfășurat cinci ateliere creative, fiecare evidențiind unul dintre cele cinci continente, prin activități interactive, folosind atât resurse tradiționale, cât și digitale. Astfel, elevii au fost, pe rând, exploratori culturali pentru o zi. Au avut loc jocuri de tip „treasure hunt”, au fost amenajate standuri culturale, fiecare stand fiind amplasat în locații cheie din oraș reprezentând un continent, parte de creație, răspunsuri la întrebări etc Mascota acestei ediții a fost libelula, interpretată și ea din materiale reciclabile.

Retrospectiv, prima zi a Clubului de Vară la Neculce s-a desfășurat sub titlul „Jocurile Olimpice de Vară – Campanie Antibullying”. Astfel, s-a dat start ediției clubului de vară cu o campanie specială menită să combată bullyingul și să promoveze respectul și colaborarea între elevi.

Mihaela Băbușanu, prezentată elevilor de prof. coordonator Paula Vorniceanu și de Inspectorul Școlar General Adjunct Sergiu Enea, se află la a treia colaborare cu liceul din Târgu Frumos. Cu acest prilej, i-a fost înmânată și diploma de onoare pentru implicarea extraordinară în proiectul Clubul de Vară de la Neculce, „pentru deschiderea de porți către o lume a sensibilității încurajând tinerii să exploreze profunzimea culturii și să îmbrățișeze valorile care ne definesc ca oameni, pentru impactul semnificativ asupra comunității noastre și contribuția la formarea unei generații mai educate și mai deschise către frumos”.

Tot cu acest prilej a expus tablouri de inspirație japoneză talentata elevă Mara Elenia Maxim, din clasa a VIII-a de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Bacău, prezentă pentru prima dată cu lucrări similare în evenimentul „Japonia departe-aproape de Bacău”, ediția de anul trecut.

Mihaela Băbușanu: „Toate colaborările mele cu Liceul «Ion Neculce» au fost memorabile, am descoperit aici oameni deosebiți, implicați, talentați, care construiesc, muncesc, se dedică se dăruiesc, oameni extrem de valoroși, așa încât colaborările noastre pe linie profesională au evoluat frumos și au dus, cum era de anticipat și firesc, inclusiv la conturarea unei frumoase relații de prietenie. Am fost încântată și de inimoșii și talentații elevi ai liceului, care de fiecare dată au pornit cu entuziasm în provocările cunoașterii și ale autodepășirii, care au evoluat în mod spectaculos de la ediție la ediție, de la an la an, pe toate palierele, dovedind un spirit de implicare deosebit.”