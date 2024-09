Scăderea populației în județul Bacău: un bilanț îngrijorător

Datele prezentate pentru luna iunie 2024 și pentru primele șase luni ale anului indică o deteriorare continuă a sporului natural în județul Bacău, cu un număr tot mai scăzut de nașteri și o ușoară creștere a deceselor. În ciuda unei creșteri a numărului de căsătorii, creșterea numărului de divorțuri și declinul demografic reprezintă provocări serioase pentru viitorul județului.

Datele operative pentru luna iunie 2024 privind mișcarea naturală a populației din județul Bacău arată o continuare a declinului demografic în comparație cu aceeași perioadă din anul precedent. Potrivit statisticilor, diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor este din ce în ce mai pronunțată, indicând o provocare majoră pentru județ.

Nașteri și decese

În luna iunie 2024 s-au înregistrat doar 273 de nou-născuți vii, în scădere semnificativă față de iunie 2023, când au fost înregistrați 403 nou-născuți. În același timp, numărul deceselor a crescut ușor, de la 600 în iunie 2023 la 610 în iunie 2024. Acest lucru a dus la un spor natural negativ semnificativ: un minus de 337 în luna iunie 2024, comparativ cu minus 197 în aceeași perioadă a anului anterior.

Evoluția în primele șase luni ale anului

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, numărul total al nașterilor a fost de 2.023, comparativ cu 2.490 în primele șase luni ale anului 2023. În ceea ce privește decesele, anul 2024 a înregistrat un total de 4.098 decese în primele șase luni, ușor mai mic decât cele 4.264 înregistrate în 2023. Cu toate acestea, sporul natural pentru această perioadă este mult mai negativ în 2024 (-2.075), în comparație cu 2023 (-1.774).

Căsătorii și divorțuri

O notă pozitivă o reprezintă creșterea numărului de căsătorii. În iunie 2024 s-au înregistrat 351 de căsătorii, față de 304 în iunie 2023. Cu toate acestea, numărul divorțurilor a crescut semnificativ, de la 55 în iunie 2023 la 71 în iunie 2024.

Decese sub vârsta de un an

O altă statistică notabilă este numărul deceselor înregistrate la copii sub un an. În iunie 2024 s-au înregistrat 2 astfel de cazuri, față de 4 în iunie 2023. În primele șase luni ale anului 2024, au fost raportate 11 decese în rândul copiilor sub un an, comparativ cu 18 în aceeași perioadă a anului 2023.