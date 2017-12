– vineri, 22 decembrie, începând cu ora 15.00 copiii mari și mici au colindat persoanele inimoase din cadrul Magazinului Adal – aceștia au primit cadouri de la Moș Crăciun și ajutoarele lui Magia Crăciunului domnește zilele acestea în suflete, în case, dar și în întregul oraș. Cei mai fericiți de venirea lui Moș Crăciun sunt copiii, iar cei mari știu că dorințele o dată puse acestea se vor împlini. Pe aceeași idee au mers și cei 60 de comercianți din Complexul Adal, pregătind cu atenție cadouri pentru cei care le vor trece pragul de sărbători. Aceștia au avut deja primii oaspeți pe care i-a întâmpinat cu dulciuri și multe surprize. Asociația Casa de Copii din Barați împreună cu cei mici au ținut un adevărat recital de colinde trecătorilor, dar și comercianților care la final i-au aplaudat și felicitat pe aceștia. Moș Crăciun nu a lipsit de la eveniment și alături de spiriduși săi le-a înmânat cadouri și i-a felicitat. Reprezentanții Complexului Adal au spus că este primul an în care s-a realizat așa ceva și că i-au emoționat foarte tare copiii de la Barați. Aceștia au mai menționat că timp de trei zile sunt pregătite surprize și pentru alți colindători care vor veni la Adal. 12 SHARES Share Tweet

