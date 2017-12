Social Șapte premii pentru băcăuani la Gala Națională a Voluntarilor de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La ediția din acest an a Galei Naționale a Voluntarilor, care a avut loc, în seara de 19 decembrie, în București, au fost selectați 119 finaliști. Județul Bacău a avut 12 finaliști: șapte voluntari (Sara Mihaela Șolot, Tudor Drăghici, Ana-Maria Grigore, Denisa Văraru, Vișinel Bălan, Bianca-Cristina Butacu, George Leonard Ficuță), patru proiecte (Big Build, Voluntari pentru comunități rurale, Bucurie în Mișcare, Structured Dialogue Support Group) și o echipă de voluntari, cea a Centrului FSC. La Gala organizată de Federația VOLUM (Federația Organizațiilor care sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România), ONG-uri, instituții publice și companii s-au reunit pentru a oferi „o binemeritată recunoaștere publică a oamenilor care dăruiesc în mod constant din timpul, energia și abilitățile lor pentru a se implica în comunitate”, arată organizatorii. Județul Bacău are cinci câștigători desemnați de juriu. Astfel, Sara Mihaela Șolot, FSC, a fost declarată „Cel mai bun voluntar al anului în domeniul social”, Ana-Maria Grigore, FSC, „Cel mai bun voluntar al anului în domeniul educației”, iar Vișinel Bălan, „Cel mai bun voluntar al anului în domeniul activism civic și drepturile omului”. Big Build, în cadrul căruia Habitat for Humanity a construit 36 de case în cartierul Izvoare, a obținut premiul pentru „Cel mai bun proiect de voluntariat al anului în domeniul social” la nivel național, iar Structured Dialogue Support Group – Sprijin pentru inițiativele tinerilor băcăuani, al Asociației pentru Dezvoltare Activă (ADA), premiul pentru „Cel mai bun proiect de voluntariat al anului în domeniul tineret”. La acestea s-au adăugat „Premiile publicului”, acordate Centrului de Voluntariat al FSC și tinerei Ana-Maria Grigore. 1 of 5 10 SHARES Share Tweet

