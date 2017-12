Social Moş Crăciun a sosit încărcat de daruri pentru copiii jandarmilor băcăuani de Comunicat de presa -

S-a întâmplat astăzi, 21 decembrie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, iar în loc de obişnuita sanie şi renii tradiţionali, Moşul a coborât dintr-un autovehicul din dotarea unităţii, împreună cu un echipaj de jandarmi care i-au asigurat protecţia sa şi a cadourilor aduse pentru copii. În atmosferă specială de sărbătoare, în faţa pomului de iarnă, copiii i-au spus lui Moş Crăciun frumoase poezii şi au cântat colinde. Moșul, pe care l-au aşteptat întregul an, i-a răsplătit pe copii cu daruri şi cu promisiunea că va veni, şi în casele lor, în seara de ajun. La final , domnul colonel Luca Adrian , inspectorul șef al unității le-a adresat urări de sănătate, fericire şi împlinirea dorinţelor.