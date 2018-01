Multimedia Șaorma la «farfurie zburătoare» de Desteptarea -

Cazul “OZN”-ului care a aterizat ba la Târgoviște, ba la Bacău și care a emoționat o bună parte dintre concetățenii noștri denotă un lucru simplu: românii sunt extrem de creduli, ușor de manipulat și vor să creadă orice balivernă li se servește. Mai mult, deși trucajul este foarte ușor de observat, nimeni nu și-a pus o întrebare simplă: de unde zăpadă pe dealurile din jurul Bacăului la ora actuală? Iar pentru că tacamul să fie complet, filmulețul nici măcar nu a fost făcut de un român, ci a fost furat de pe YouTube, de pe canalul Alien Unleash. 150 SHARES Share Tweet

