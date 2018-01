Cercetat de poliţişti pentru deţinere de arme fără documente La data de 04 ianuarie a.c., polițiștii din Răcăciuni au depistat un bărbat de 39 de ani, din localitate care avea asupra sa două arme neletale.

Armele, o puşcă şi un pistol cu aer comprimat, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Prins de poliţişti la pescuit ilegal La data de 04 ianuarie a.c., polițiștii din Săuceşti au depistat un bărbat de 59 de ani, din comuna Iteşti, în timp ce întroducea cu o barcă pneumatică, o setcă tip monofilament de circa 50 de m într-un lac din zona râului Siret.

Poliţiştii au întocmit dosar penal bărbatului în cauză şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea sau utilizarea uneltelor de tip plasă monofilament. Autor de furt prins de poliţişti La data de 04 ianuarie a.c, în jurul orei 13.00, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău au fost sesizaţi de către o femeie de 32 ani, din comuna Stănişeşti, despre faptul că o persoană necunoscută i-a sustras un telefon mobil pe strada Miron Costin.

În urma activităţilor de cercetare şi investigare efectuate a fost identificat un bărbat de 50 de ani, din Bacău, bănuit de comiterea faptei.

Poliţiştii au găsit asupra bărbatului telefonul mobil şi a fost predat păgubitei.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Posesor al unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, identificat şi reţinut de poliţişti La data de 04 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Plopana, în urma investigaţiilor efectuate, au depistat un tânăr de 24 de ani, din localitate, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Bacău.

Tânărul a fost condamnat la o pedeapsă de 6 luni şi 217 zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Cel în cauză a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău. Reţinut de poliţişti după ce accidentat mortal un pieton La data de 04 ianuarie a.c, în jurul orei 18.30, poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs un accident rutier în urma căruia o persoană şi-a pierdut viaţa.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că un bărbat de 32 de ani, din comuna Letea Veche, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii a surprins şi accidentat mortal un localnic de 56 de ani, care se deplasa cu bicicleta şi nu a acordat prioritate autoturismului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ şi i-au fost recoltate mostre bilogice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificările poliţiştilor a rezultat că bărbatul de 32 de ani nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii au luat măsura reţinerii bărbatului pentru o perioadă de 24 de ore şi îl cercetează sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi conducere fără permis. Dosar penal pentru alcool la volan Poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au depistat în trafic un bărbat de 36 ani, din comuna Gioseni, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

