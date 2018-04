Holul central al sediului societății Electric Plus din Bacău a redevenit sală de expoziție pentru 11 dintre cei circa 400 de salariați pe care îi are numai în Bacău cunoscutul producător de tâmplărie de aluminiu cu marca Barrier. A fost a doua ediție a „Expoziției colecționarului la Electric Plus”, manifestare care a debutat acum trei ani la inițiativa administratorilor firmei, Adrian și Liliana Gârmacea.

„În acest an – ne-a declarat Adrian Gârmacea – dorința de a realiza încă o ediție a expoziției a venit chiar de la colecționari. Eu nu am mai participat cu toate colecțiile pe care le am, dar am început o colecție nouă de sticle de parfum, dintre care am expus acum câteva. Îmbucurător a fost că în acest an au venit să expună colecționari noi. Cristina Belecciu, de exemplu, pasionată confecționeră de flori a transferat și în domeniul tehnic pasiunea ei. Confecționează inclusiv flori mari, personalizate, pe care noi le-am putea prinde între sticlele de geam termopan, în fabrică”.

Am văzut expuse discuri vinil din colecția lui Gabriel Miron, telefoane mobile din colecția societății Electric Plus, adunate de Liliana Gârmacea, numismatică, o colecție a revistei Play Boy, păpuși, insecte trase în sarcofage de cristal, figurine și flori Swarovsky, brichete și o impresionantă colecție de fulare și tricouri de fotbaliști.

După 15 ani în Italia a făcut pasiune pentru lucrul manual

Cristina Belecciu a venit în expoziție cu figurinele Swarovsky. „Nu sunt toate originale, dar unele sunt făcute manual. Eu creez astfel de modele și am o pasiune pentru lucrul manual – ne-a sous Cristina. Multe sunt primite de mine în urma unor evenimente, unele sunt chiar premii, de exemplu o floare primită după ce am expus la Zara din Milano, iar alt premiu a fost de la un ziar italian care a scris despre mine. Creez modele, dar nu am un business din aceasta”. Cristina a pus, însă, alături de exponatele sale și un album, intitulat „O altă jumătate a cerului” în care a adunat impresii, note și comentarii despre zeci și zeci de femei celebre din toată lumea, din articole de presă mai ales. Cristina a stat 15 ani în Italia și a lucrat la această colecție din 2003.

1 of 5

Numismatică din tată în fiu

Gabriel Ilieș și Paul Ardeleanu sunt numismați. „Colecționez și expun bani cash mai ales din timpul celui de Al Doilea Război Mondial – spunea Gabriel. Majoritatea exponatelor sunt bancnote românești vechi, dar între monede am și bani din alte țări, de exemplu rupii din India. Pasiunea o am de mai bine de 15 ani. O parte dintre exponate le-am pierdut, dar pasiunea mea continuă”. Paul a moștenit o colecție începută chiar de bunicul său și continuată de tatăl său. „Sunt pasionat de numismatică din școala generală – spunea colecționarul. Am acum în jur de 80 de bancnote și este prima oară când expun o parte dintre exemplare. Cea mai veche bancnotă este din 1936, din România, dar am și o monedă din 1875. Și fiul meu, Denis, în vârstă de nouă ani acum, are pasiune de colecționar”.

1 of 10

„Microbist până la moarte”

L-am lăsat special la urmă pe Iulian Munteanu, pentru că ce a expus el a impresionat pe toată lumea: zeci și zeci de fulare și tricouri adunate din cluburile de fotbal și chiar direct de la fotbaliști. Are 28 de ani și este din Bacău. „Sunt pasionat de fotbal și sunt un microbist convins – spune colecționarul. Echipa mea de suflet este Bayern Munchen, dar și echipa de fotbal din Bacău. Unele tricouri sunt chiar cele în care s-au jucat unele meciuri, cum este cel al lui Cojocaru de la FCM Bacău. Jumătate dintre exponate sunt primite personal de la jucători. Am asemenea elemente din Germania, Italia și din România. Cel mai prețioase exponate sunt însă eșarfa «Independent» și fularele cu FCM Bacău”.

Un juriu al expoziției a ales, însă, și câștigătorii acestei ediții, care sunt Iulian Munteanu (Colecția anului), Beatrice Gurău (Colecție inedită – păpuși mini) și Cătălin Pușcaș (Cea mai amuzantă colecție – numismatică).