Să fim conspiraționiști!

E un îndemn sănătos spre autoprotecție socială. Guvernul este o instituție care trebuie urmărită în mod constant și fiecare decizie pe care o ia să fie monitorizată prin prisma întrebării ; cui foloseste actul de decizie? Cedați-i guvernului proverbialul centimetru și își va lua un metru. Împotriva acestei monstruoase situații luptă teoreticianul conspirației. Împotriva acestui ticălos, cetățeanul trebuie pus în gardă pentru a fi în stare să-și apere drepturile. După alegerile din acest sfârșit de an ni se vor majora toate taxele și impozitele, adăugându-li-se birul pentru fumărit adică taxa pe carbon. Adică ne vor taxa procesul fizico-chimic natural care susține existența și civilizația noastră. Urmează, probabil, taxa pe soare, ce o vor plăti beneficiarii energiei așa zise verzi. Problema narațiunii salvării planetei ar fi cel puțin comică dacă impostorii care ne-o impun nu ar avea pârghiile îngenuncherii noastre. Terra a trecut în milioanele sale de ani de existență prin perioade de glaciațiune sau călduri extreme, însă nici unui dinozaur, atlant, sumerian ori maimuță antropoidă nu i-a trecut prin cap că aceasta ar trebuie salvată. Ea, planeta, se salvează prin însăși longevitatea sa, nu are nevoie de efemeride ca noi. Extincția noastră vine natural, cu ori făra carbon, așa cum s-a întâmpat cu dinozaurii ori celelalte civilizații ale căror artefacte le mai descoperă arheologii. Și dacă plătim taxe mai mari, cum se va slava planeta cu suplimentul obținut din taxe? Nu planeta îi interesează pe colectorii de taxe, ci banii și controlul. Ar fi în stare să ne ucidă, în numele interesului public, așa cum s-a întâmplat în așa zisa pandemie COVID. Institutul Robert Koch (RKI), adică administrația publică germană care se ocupă de sănătate, a căzut ,,victimă” unor scurgeri de documente. ,,Aceste documente, publicate în luna martie a acestui an, dovedesc că factorii de decizie germani au fost informați încă de la începutul –pandemiei- că boala este mai puțin periculoasă decât gripa obișnuită; autoritățile știau foarte bine că majoritatea -măsurilor de sănătate- restrictive, impuse în Germania, inclusiv injecțiile, vor fi în cel mai bun caz inutile sau chiar dăunătoare și că acestea au fost concepute și impuse de politicieni și militari fără nicio dezbatere științifică, împotriva opiniilor experților…” ne informa săptămâna trecută https://reseauinternational.net/rki-files-acte-2-tous-les-documents-decensures-viennent-de-fuiter/ Această afacere a făcut titlurile presei în Germania, a forțat liderii politici să ia atitudine și a șocat opinia publică. Agenția de Presă din Austria ( OTS ) spunea în titlu că; „ protocoalele RKI arată că măsurile legate de coronavirus au fost o punere în scenă fără dovezi din partea politicienilor și a armatei ”. Afacerea făcuse furori și în Elveția: în urma dezvăluirilor germane, redactorul-șef al Neue Zurcher Zeitung (NZZ) a întocmit un rechizitoriu împotriva „măsurilor sanitare” și a isteriei colective din 2020-2022. Afacerea „RKI-Files” s-a extins și s-a răspândit. Spre deosebire de rapoartele dezvăluite în martie, care au fost obținute în urma unei bătălii juridice și care au fost incomplet redactate, de data aceasta avem o adevărată scurgere de date, complete și necenzurate. Din „unitatea de criză Covid” germană s-au scurs date de aproape 8 gigaocteți. Medicul german Michael Spitzbart, preluat de publicația franceză a spus următoarele : „ Conform RKI, pandemia persoanelor nevaccinate nu a existat, decât în ​​discursul politic. Testarea persoanelor asimptomatice a fost o prostie științifică. Totuși, a fost vorba de a produce cu bună știință cantități de cazuri, adică de a da mare amploare pandemiei, sub presiune politică. Deosebit de exploziv: vaccinarea copiilor nu avea sens, conform RKI, dar politicienii au insistat în continuare să o promoveze. Măștile nu ar face bine, iar izolarea și închiderea școlilor ar face mai mult rău decât bine. Dar politica spunea și prescria exact contrariul. Efectele secundare deja cunoscute ale injecțiilor cu gene, cum ar fi tromboza venoasă cerebrală, au fost ignorate, iar oamenii au fost împinși cu bună știință către modificarea genetică experimentală. Dacă toată această bandă nu ar fi atât de coruptă, Spahn (fost ministru federal al Sănătății din 2018 n.n.), Lauterbach (fost ministru federal al sănătății din 8 decembrie 2021 n.n), Wieler (fost președinte al Institutului Robert Koch 2015-2023 n.n.), Merkel și o mare parte a presei, care interpretează fără să verifice, ar trebui aduși în fața justiției .” Peste ocean, cinci state americane dau în judecată Pfizer: Kansas, Mississippi, Louisiana, Texas și Utah. ,,Procurorul general din Texas, Ken Paxton, a acuzat Pfizer că a purtat o campanie pentru a reduce la tăcere și a intimida oamenii care au vorbit împotriva vaccinului.” spunea același Reseau International. Victimele vaccinurilor, cele atinse de turbo-cancere, nu pot să mai vorbească; însă Dr. japonez Masanori Fukushima, oncologul emerit care a fondat prima clinică de studierea cancerului la Universitatea Kyoto, citat de https://tkp.at/2024/05/20/fuehrender-japanischer-onkologe-mrna-impfstoffe-sind-im-grunde-genommen-mord/ s-a făcut ,,vorbitor în numele morților” și a susținut că ,,…aceste tipuri de cancer au apărut după ce vaccinurile au fost introduse și au progresat atât de repede încât adesea sunt deja în stadiul 4 în momentul în care medicii le diagnostichează.” În România e pace și consens și i-am trimis la Bruxelles pe cei care ne-au încătușat în protocoale dovedit în instanță nelegale și științific vădit inutile și care, în cadrul astfel creat, ne-au furat banii. (120 de milioane doze de vaccin achiziționate de guvernul Câțu, alte milioane de măști, izolete, spitale de pânză ori containere inutile achiziționate de specialistul Arafat). Nimeni nu a dat socoteală. I-am ales pe aceiași oameni, ori aceleași structuri politice care ne-au ucis în spitale, acoperiți fiind de protocoalele criminale. Și asta s-a întâmplat pentru că am cedat puterii politice competența de a legifera în sfera drepturilor noastre naturale. Și pentru că nu i-am oprit atunci și i-am confirmat iarăși la nivel european în posturi de comandă, coșmarul va continua în logica de acum experimentată. Vom avea gripă aviară la vite; nu e o profeție e consecința inacțiunii noastre. După https://knewz.com/h5n1-virus-bird-dairy-cows-humans-united-states/ ,,Virusul gripei aviare, cunoscut în primul rând pentru prevalența sa în rândul speciilor aviare, a făcut un salt alarmant în rândul vacilor de lapte și al oamenilor din Statele Unite .” E adevărat că doar 9 americani au fost infectați și că toate cazurile diagnosticate sunt relativ ușoare, cu „ochi înroșiți și iritați și simptome comune ale infecțiilor respiratorii, cum ar fi febră, frisoane, tuse, dureri în gât și nas care curge..” dar e un început de afacere pentru BIG PFARMA, care bate într-o altă direcție. După aceeași publicație; ,,Descoperirile unui studiu separat au indicat că gripa aviară -foarte patogenă- s-a adaptat la vacile de lapte…. CDC a raportat: -Detectarea unor niveluri ridicate de ARN viral în lapte, în timpul etapei acute a infecției, a declanșat alerte de sănătate publică și cerințe de testare și a sugerat potențialul prezenței virusului în laptele nepasteurizat”. Probabil mai devreme ori mai târziu, în numele sănătății publice, vitele vor fi vaccinate împotriva gripei aviare și se se va interzice comercializarea la liber a laptelui neprocesat și a derivatelor acestuia. Cu atât mai mult cu cât în narațiunile globaliste vitele sunt un pericol pentru sănătatea Pământului. De ce globaliștii au declarat război bietelor rumegătoare? Raspunsul ni-l dă înțelepciunea populară a țăranului roman, după care, –cu vita scoți sărăcia din casă. Cu laptele cornutelor din gospodărie, și sacrificarea porcului din bătătură, românul a supraviețuit celor mai vitrege ocupații. De aceea ținta globaliștilor e distrugerea focarelor de potențială subzistență/rezistență a cetățenilor și crearea unei dependențe absolute față de sistemul de control care se implementează. Din 2030, Danemarca va impozita crescătorii pentru gazele cu efect de seră emise de vacile, oile și porcii lor, a informat agenția AP . Este prima țară din lume care face acest lucru, după ce Noua Zeelandă a abandonat planul pentru 2025 din cauza furiei fermierilor. Veniturile generate de acest impozit vor fi grupate într-un fond destinat sprijinirii tranziției ecologice a sectorului zootehnic pentru cel puțin doi ani, adaugă presa britanică The Guardian . Cu această măsură, „ scriem un nou capitol în istoria agriculturii daneze” , a salutat ministrul Agriculturii, Jacob Jensen, inițiativa. Nimeni dintre iubitorii si susținătorii ideologiei de mediu nu a analizat cat carbon emite industria de război, întreținerea conflictului din Gaza, raportul dintre emisiile casnice și inițiativa europeană de continuare a conflictului din Ucraina. Nu în ultimul rând ,,gradul de suferință” al Terrei bombardată și supusă experimentelor nucleare rămase netaxate, ori jocurilor de război anuale organizate de marile puteri. Dar să analizăm faptele; după https://numidia-liberum.blogspot.com/2024/07/13-etats-signent-un-accord-qui.html Statele Unite s-au alăturat altor 12 țări pentru a semna un acord al Forumului Economic Mondial (WEF). Potrivit acordului, care a fost elaborat de WEF și Națiunile Unite (ONU), producția de alimente provoacă „încălzire globală” și trebuie eliminată. (??!!!…) Pentru a „salva planeta” de „schimbările climatice”, globaliştii insistă ca fermele să fie închise în întreaga lume. Printre cele 13 țări care au semnat acordul se numără SUA; ​​Germania; Argentina; Australia; Brazilia, ​​Spania; Uruguay…etc. Imaginează-ți că nu există producție de carne în Australia, Brazilia și Statele Unite. Unii își imaginează și sunt entuziasmați. După cum a spus Luis Planas, ministrul spaniol al Agriculturii, Pescuitului și Alimentației: „ Sunt încântat să văd angajamentul comun al comunității internaționale de a reduce emisiile de metan din agricultură, ca un mijloc de a atinge obiectivele pe care le-am semnat în Acordul de la Paris privind clima.” Acești oameni, care își sumă în numele propriilor populații restricții și poveri fiscale, nu au fost aleși ori desemnați de alegătorii lor pentru a le face viața mai grea, ci mai ușoară. Scopul final al alegerilor acesta este. Dacă deciziile politice/legislative sunt împotriva binelui propriilor alegători, acești conducători, logic nu sunt în slujba celor pe care pretind că îi reprezintă. Și atunci, în ce scop legiferează?

Fiecare asumare a puterii statului, în numele unui bine general abstract sau prin confiscarea libertăților, lasă societatea cu mult mai puțină putere. Nu există niciodată și nici nu poate exista o întărire a puterii statului fără o epuizare corespunzătoare, și aproximativ echivalentă, a puterii sociale… Uitați-vă în jurul dumneavoastră și la liderii pe care i-ați ales; vă reprezintă ei interesele? E o întrebare simplă, nu o ,,provocare conspiraționistă”.