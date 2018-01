S-a răzbunat pe un poliţist şi i-a făcut un denunţ mincinos de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter B.C. a fost trimis în judecată, în martie 2017, pentru infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare. Potrivit rechizitoriului, bărbatul ar fi sesizat, în 2016, printr-o plângere, comiterea infracţiunii de abuz în serviciu de către agentul de poliţie P.C., din cadrul Postului de Poliţie Podu Turcului, în momentul depistării sale în flagrant şi întocmirii dosarului penal în care inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului. Probele de sânge au stabilit că inculpatul avea o alcoolemie de 2,05g%o (1,99g%o la a doua probă), fapt pentru care i s-a întocmit dosar penal. „Deşi avea convingerea că demersul său este unul mincinos şi îl expunea pe agentul de poliţie P.C. la o învinuire nedreaptă, la data de 23.02.2016, inculpatul B.C. a formulat plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului şi a solicitat efectuarea de cercetări faţă de agentul de poliţie pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, fiind astfel format dosarul … în care s-a început urmărirea penală”, arată procurorii. În urma cercetărilor, s-a dispus, însă, clasarea cauzei, constatându-se la sfârşitul urmăririi penale că fapta sesizată de inculpatul B.C. nu s-a confirmat. Şi pentru că denunţurile mincinoase se pedepsesc cu închisoare sau amendă, bărbatul s-a ales cu un nou dosar penal. La sfârşitul anului trecut, Judecătoria Podu Turcului a dat sentinţa în această cauză şi l-a condamnat pe B.C. la pedeapsa de 6 luni închisoare. Instanţa a anulat suspendarea executării unei alte pedepse, de 1 an şi 6 luni, aplicată bărbatului la începutul anului trecut. Pedepsele au fost contopite, fiind adăugat un spor de 2 luni închisoare, astfel inculpatul urmează să execute în total 1 an şi 8 luni închisoare. Prima instanţă a suspendat, totuşi, şi această pedeapsă şi i-a impus bărbatului o serie de obligaţii printre care să frecventeze, anual, cel puţin un program de reintegrare socială şi să muncească în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 zile. Sentinţa poate fi contestată. 0 SHARES Share Tweet

