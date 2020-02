După 6 luni de când au fost sistate aceste contracte, pacienții pot accesa din nou un astfel de tratament. Aceștia se pot adresa medicilor specialiști pentru a beneficia GRATUIT de medicamentele necesare în tratarea hepatitei C.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău, prin directorul executiv Dan Stoica, a anunțat că au fost rezolvate toate formalitățile privind deblocarea contractelor cost- volum-rezultat , care permit punerea în funcțiune a acestui tip de tratament gratuit pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienți adulți și copiii cu vârsta între 12 și 18 ani.

Condiții

Pentru a beneficia de tratament free-interferon, pacientul-adult trebuie să se adreseze medicilor specialiști (din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase) din tot județul Bacău, care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău și care au optat pentru a acorda aceste servicii. În schimb, pacientul-copil trebuie să se adreseze medicilor prescriptori din centrele universitare (12 în total la nivel național), pe zona Moldovei, în Iași și Galați.

În baza unor vouchere eliberate de medici, pacienții se vor adresa apoi laboratoarelor de analize private nominalizate de CNAS, pentru a efectua analizele specifice. Medicația din prescripția medicală eliberată de medici se va putea prelua de la oricare farmacie aflată în contract cu Casa de Sănătate Bacău și care a optat pentru a elibera aceste scheme noi de tratament.

Ce este Hepatita C

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. De când au fost introduce pe piață aceste tratamente inovative, 99,32% dintre pacienții diagnosticați cu infecție VHC (virusul hepatitic C) și care au intrat în acest program s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.

Autoritățile competente (Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate) au anunțat că noile contracte includ, la fel ca și înainte, tratament pentru pacienţii care au gradul de fibroză F0, F1, F2, F3 și F4, pacienții cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, dar și pacienţii cu transplant hepatic şi de alte organe.