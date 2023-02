S-a tras la sorți câștigătorul concursului Travel Plazza

Mult așteptatul moment al tragerii la sorți a concursului lunii februarie, un premiu ce constă într-un weekend la Complex Panoramic 3* Slănic Moldova, s-a consumat vineri, 24 februarie, chiar în ziua de Dragobete, la sediul agenției de turism Travel Plazza din str. N. Bălcescu nr.5. Pentru a participa la concurs, cititorii ziarului Deșteptarea au trebuit să decupeze taloanele publicate în trei ediții diferite, să le pună într-un plic și să le trimită la sediul agenției de turism din centrul orașului.

Câteva sute de plicuri au fost trimise, multe dintre ele sosind din județ prin poștă.

Momentul tragerii la sorți a fost filmat în direct pe contul de facebook Deșteptarea, fiind de față și doi băcăuani, o doamnă și un domn, care au trimis la rândul lor plicuri cu taloane. Alexandra, reprezentanta agenției Travel Plazza a extras un plic expediat de Lucica Strujan care a fost desemnată câștigătoare.

„Am văzut că sună telefonul dar nu prea voiam să răspund pentru că de câteva zile mă tot deranjează unii de la firmă care tot vor să îmi vândă saltele. Eram la serviciu iar colegele mă îndemnau să răspund. Am rămas plăcut surprinsă, mai ales că am ieșit câștigătoare, în condițiile în care nu am mai câștigat nimic niciodată.

Evident că mă bucur și abia aștept să plec la Slănic Moldova. Este o surpriză frumoasă, chiar de Dragobete, pentru soțul meu, care cu o seară în urmă s-a bărbierit, de parcă ar fi simțit ceva. El de obicei se bărbierește dimineața. Dacă tot m-au chinuit cu telefoanele cei de la saltele, acum mă voi bucura de așternuturile de la Panoramic”, ne-a spus Lucica Strujan, câștigătoarea acestui sejur.

Interesul cititorilor a fost crescut pentru astfel de concursuri care ne-au și felicitat pentru astfel de inițiative, iar noi la rândul nostru sigur vom reveni și cu alte surprize.