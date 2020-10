Orașul Slănic Moldova are, din această săptămână, primul cămin pentru persoane vârstnice, „Constantin Senior Resort”, amenajat și deschis de familia Popa în structurile fostei Pensiuni Montana de la intrarea în stațiune. Noul așezământ, o locație de patru stele, a fost inaugurat și sfințit la sfârșitul săptămânii trecute.

La eveniment au fost prezenți prietenii și apropiații familiei Popa, între care primarii Gheorghe Baciu (Slănic Moldova), Valentin Vieru (Moinești), președintele PMP Bacău, Ioan Melinte, senatorul Viorel Ilie, cunoscutul om de afaceri băcăuan Gheorghe Antochi, prof. univ. dr. Constantin Leonte, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, managerul Spitalului Municipal Moinești, chirurgul Adrian Cotîrleț, istoricul Vilică Munteanu și sportivul de performanță, luptător de K1, Ionuț Iftimoaie. A fost prezent, de asemenea, Gheorghe Tilibașa, primarul din Glăvănești, comuna al cărei cetățean de onoare este cel care a lansat proiectul înființării Pensiunii Montana, dr. ing. Constantin Popa, trecut la cele veșnice anul trecut.

Un sobor de preoți, sub ascultarea protopopului de Onești, pr. Ioan Bârgăoanu, au oficiat slujba de sfințire a așezământului și parastasul în memoria fostului om de afaceri Constantin Popa. „Dumnezeu a binecuvântat un om precum Constantin Popa care a înființat un așezământ ocrotit de sfinții Împărați Constantin și Elena. Deci și locul acesta este binecuvântat”, a spus părintele Ioan Bârgăoanu. Primarul Gheorghe Baciu a oferit noului așezământ și familiei Popa, din partea Primăriei Slănic Moldova, un „Certificat de apreciere”. De curând, și o stradă a orașului Slănic Moldova poartă numele lui Constantin Popa.

La final, inimosul preot Vasile Tamaș, din Vâlcele (Harghita), și excepționalul grup coral bărbătesc „Voievozii munților” pe care îl conduce, grup aflat în vizită la Slănic Moldova, au interpretat câteva emoționate și impresionante cântece cu caracter patriotic românesc. Ei au adus și un drapel tricolor despre care un membru al corului, viceprimarul Nicolae Cucu, spunea că a fost sfințit în anul 1934 de Asociația femeilor din Vâlcele. În anul 1947 a luat ființă Asociația Tineretului Ortodox din Vâlcele, iar de atunci drapelul a fost purtat la toate evenimentele importante ale comunității de acolo.Vâlcelenii sunt cei care în decembrie 2018 au mers cu căruțele, dar și pe jos, 270 km până la Alba Iulia, la manifestările dedicate Centenarului Marii Uniri.

„«Constantin Senior Resort» a fost creat din dorința tatălui meu, Constantin, care a trecut alături de cei drepți. Am transformat locația din pensiune în ceva mai practic. Am muncit de două ori mai mult știind că aici vor putea locui și trăi oameni asemeni tatălui meu, oameni care au muncit o viață întreagă și merită să se relaxeze din plin. Experiența noastră ca și complex turistic este un atuu enorm, pentru că știm deja cum să pregătim totul astfel încât persoanele care vin aici sa se simtă într-o «vacanță permanentă», acesta fiind și sloganul nostru și facem tot posibilul ca rezidenții noștri să simtă asta! Oferim condiții la cele mai înalte standarde europene de calitate cu un plus de personalitate și originalitate, într-un mediu ambiant plăcut și familial menit să confere căldura și sentimentul de «acasă». Într-un imobil amplasat în zona pitorească din Slanic Moldova, în inima naturii, dispunând de 2500 mp utili, o curte desfășurată pe 30.000 mp amenajată peisagistic cu terasă, foișor, teren de tenis, mese + scaune, bănci, piscină interioară, microsalină, sală de cinema, grădină de flori și legume, curte de păsări etc. ne propunem să oferim independență, intimitate și siguranță fiecărui rezident și totodată un mod de viață care să îi ferească de grijile specifice vârstei. Capacitatea noastră este de 27 de camere, însumând 48 locuri, dispuse în camere de 1 sau 2 paturi. Forma principala de cazare pe care o oferim este pe termen lung, dar acceptăm și șederi pe termen scurt pentru vârstnici în perioade de recuperare sau pentru perioade în care aparținătorii nu se pot ocupa de acestia. Oferim servicii medicale de bază, personalul nostru medical îngrijindu-se de menținerea stării de sănătate a rezidenților noștri. Suntem amplasați în stațiunea Slănic Moldova la poalele munților Nemira, prin mijlocul curții noastre trece râul Slănicel, iar la mai puțin de 5 minute găsim binecunoscutele izvoare minerale, dar și parcul din «Perla Moldovei» cum i se spunea odată stațiunii noastre.”

Ovidiu Popa, managerul «Constantin Senior Resort»