Pe 29 august s-a deschis magazinul MUSETTE in Arena Mall! Cu o suprafata de 120 mp, magazinul este situat la parter, langa H&M.

Musette este brandul numarul 1 in industria de incaltaminte si marochinarie din Romania. Noua locatie este o expresie a elegantei si rafinamentului care defineste universul Musette. Magazinul e conceput pentru a oferi clientilor o experienta de cumparaturi exceptionala, combinand estetica sofisticata a mobilierului cu o selectie irezistibila de produse premium. De la incaltaminte, pana la accesorii chic si articole de marochinarie, fiecare element e atent selectionat pentru a reflecta bunul gust.

Cu un design interior elegant si spatios, noul magazin invita clientii sa se rasfete intr-un ambient relaxat unde consilierii de vanzari sunt gata sa ofere sfaturi personalizate si asistenta in alegerea produsului potrivit.

In plus, cu ocazia inaugurarii magazinului, Musette ofera o serie de oferte speciale si surprize pentru clientii fideli, in semn de apreciere pentru sprijinul lor constant.

Ne dorim ca magazinul sa devina nu doar o destinatie de cumparaturi, ci si un loc in care pasionatii de moda sa se simta inspirati si incantati de frumusetea si calitatea produselor.

Va invitam sa vizitati noul magazin Musette si sa descoperiti o oaza de eleganta si stil in inima orasului.

Website: https://musette.ro/

