Conoscuta firmă băcăuană Romchim Protect, care, prin produsele sale inovatoare, s-a evidențiat atât în țară, cât mai ales peste hotare, intră în lupta cu temutul virus COVID – 19 care a îngenuncheat întreaga planetă. Astfel, proprietarul fabricii, inventatorul Ion Neculcea, multiplu medaliat național și internațional, a decis transformarea liniei de producere a degivranților în obținerea dezinfectanților.

„Toată lumea știe cât de necesari sunt, acum, dezinfectanții. Așa că am decis să venim cu două astfel de produse, mai ales după apariția Ordonanței militare nr. 4, prin care se solicită dezinfecția periodică a intrărilor în blocuri, a lifturilor, a casei scărilor și a altor spații comune. Avem un igienizant pentru mâini, pe bază de alcool etilic denaturat, 70% din volum, apă demineralizată și glicerină. Or, se știe că Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că acest virus nu rezistă alcoolului cu o asemenea concentrație. În plus, mai avem și un dezinfectant pentru suprafețe, pe bază de biocide, care nu are miros, nici nu pătează și nu corodează, cum e în cazul clorului”, ne-a dezvăluit Ion Neculcea, proprietarul Romchim Protect.

Însă, lucrurile nu se opresc aici, cunoscutul inventator având, în testare, un al treilea produs, revoluționar, care poate fi utilizat ca agent de dezinfecție și curățare atât la exterior, cum ar fi locuri de joacă, stadioanele, parcările, străzile sau pistele de aterizare-decolare etc, cât și la interior – hoteluri, spitale, aeroporturi, instituții, scări de blocuri, etc. Acest produs, pe lângă inhibitori de coroziune, are în compoziție acidul perforic, utilizat cu succes în industria medicală, dar și în cea alimentară, pentru dezinfectarea utilajelor, substanța dovedindu-și eficiența în distrugerea virusurilor, a sporilor bacterieni, a algelor, a ciupercilor microscopice, microbacteriilor sau a altor microorganisme.

„Acțiunea de dezinfectare a acidului performic este, de asemenea, foarte rapidă, iar, ca sterilizator, este sigur, întrucât, după acțiune, acesta se degradează, în mare parte în dioxid de carbon, oxigen și apă, fără a afecta suprafețele pe care a fost aplicat și nici mediul înconjurător”, a completat Ion Neculcea. La final, mai reținem că fabrica are o capacitate foarte mare de producție, aici, putându-se obține dezinfectanți în cantități considerabile, suficiente pentru mulți beneficiari.