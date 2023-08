România și-a pierdut busola: ginerele victimelor de la Crevedia încătușat și amendat, fiica bruscată de polițiști

Fiica și ginerele celor doi soți care și-au pierdut viața în devastatoarea explozie de la Crevedia au fost implicați într-un incident cu poliția în curtea părinților lor. Potrivit relatărilor, evenimentul tensionat a avut loc în timp ce aceștia se aflau în locul tragediei pentru a hrăni animalele rămase și pentru a lua câteva obiecte personale.

Conform relatărilor Oanei Barbu, fiica celor două victime, totul a escaladat după ce un polițist le-a cerut să nu folosească telefoanele mobile în zonă.

Această solicitare a dus la un conflict verbal între Oana Barbu și comandantul de dispozitiv prezent acolo, iar situația a degenerat atunci când soțul său ar fi fost încătușat și amendat de poliție. În plus, Oana Barbu afirmă că ea însăși ar fi fost bruscată de autorități, simțindu-se tratată ca un criminal.

„Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți, noi încercând să hrănim animalele rămase în viață și să luăm niște haine. Acest om a fost trimis de comandantul lor să ne însoțească până la poartă, iar în curte să intre doar domnul pompier. Respect pentru pompierul care s-a oferit să ne ajute cu hrănirea animalelor, iar celălalt om a intrat să ne spună că trebuie să ne păzească să nu furăm ceva sau să fugim. Într-un final a ajuns soțul meu la secția de poliție încătușat de comandant și încă 2 persoane, iar pe mine m-a bruscat să ies odată din curte, de parcă am fi fost niște criminali, fiindcă domnul comandant a fost supărat că am folosit telefonul, în condițiile în care și el avea telefonul la el (oare era închis să nu existe pericolul unei explozii?)”, a scris femeia pe Facebook.

Ulterior, purtătorul de cuvânt al Poliției Dâmbovița a precizat că în acest caz nu a fost întocmit dosar penal, ci doar aplicată o amendă bărbatului pentru comportament recalcitrant. Poliția a menționat că bărbatul a fost scos din curte din acest motiv și că vor fi efectuate verificări cu privire la acuzațiile de bruscare a Oanei Barbu.

Incidentul a adus în prim-plan tensiunile existente în zonă după exploziile devastatoare care au avut loc în Crevedia. Zona este în continuare restricționată, iar locuitorilor li se permite accesul asistat de autorități pentru a-și hrăni animalele de companie din gospodării.

Reamintim că două explozii puternice s-au produs în Crevedia, soldate cu pierderea vieților a doi oameni.