România își deschide porțile pentru elevii americani prin programul FLEX Abroad

Într-o inițiativă menită să promoveze schimbul cultural și educațional, România va găzdui în acest an elevi americani prin programul FLEX Abroad. Anunțul a fost făcut recent de către ministrul Educației pe pagina sa oficială de Facebook, stârnind entuziasm în rândul comunității educaționale românești.

Elevii americani care vor participa la acest program vor fi găzduiți de familii din România și vor învăța alături de colegii români în diverse licee din țară. România nu este singura destinație pentru bursierii americani; programul se va desfășura și în Georgia, Kazakhstan și Polonia. FLEX Abroad are ca obiectiv principal crearea de legături personale, profesionale și instituționale între cetățenii și organizațiile din SUA și alte state, potrivit American Councils for International Education Romania. Orice familie din România poate deveni gazdă pentru un elev american. Procedura este simplă: completarea unui formular de înscriere, care va fi publicat de American Councils for International Education Romania, și așteptarea răspunsului din partea acestora. Programul FLEX Abroad reprezintă un model de succes internațional, oferind liceenilor ocazia să intre în contact direct cu civilizația și cultura americană contemporană. Elevii americani vor avea acum șansa să exploreze și să înțeleagă cultura românească, contribuind astfel la întărirea relațiilor între națiuni. Preînscrierile pentru programul FLEX pentru anul școlar 2025-2026 sunt deja deschise, marcând începutul unei noi etape în schimburile educaționale și culturale dintre România și SUA. De asemenea, programul FLEX, finanțat de Departamentul de Stat al SUA și coordonat de American Councils for International Education, oferă anual, începând cu 2015, burse de studiu în SUA pentru 30 de elevi români.

Beneficiile Elevilor Americani în România

Conform sursei citate, elevii americani vor beneficia de multiple avantaje, printre care:

– Un proces de recrutare și un loc într-o școală de înaltă calitate din București.

– Aranjamente de călătorie din SUA către o familie gazdă din România.

– O alocație lunară pentru a acoperi cheltuielile personale.

– Asigurare medicală.

– Suportul Coordonatorului Local FLEX Abroad din București.

– Orientare pre-departare.

– Curs de limbă română.

– Program cultural, incluzând vizite la teatre și excursii.

Criterii de Eligibilitate

Pentru a fi eligibili, elevii americani trebuie să îndeplinească următoarele criterii, conform FLEX:

– Să fie cetățeni ai SUA.

– Să fie înscriși la liceu (inclusiv învățământ de acasă).

– Să aibă media școlară minimă de 2,5 GPA.

– Să nu fi participat anterior într-o mobilitate FLEX de un an.

– Să nu fie înscriși la o altă mobilitate FLEX de 8 săptămâni în timpul aceluiași an școlar.

Programul FLEX pentru elevii români

Elevii români care doresc să participe trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

– Să fie născuți între 15 iulie 2006 și 15 iulie 2009.

– Să fie elevi în clasa a IX-a, a X-a sau a XI-a în anul școlar 2023-2024 într-un liceu din România.

– Să cunoască limba engleză.

– Să fie cetățeni ai României.

– Să întrunească cerințele vizei J-1.

– Să nu fi stat în SUA timp de trei luni sau mai mult în ultimii cinci ani.

Bursa FLEX pentru elevii români acoperă cheltuieli precum:

– Călătoria din orașul de origine din România la orașul gazdă din SUA și retur.

– Participarea la o sesiune de orientare înainte de plecare.

– Cazarea la o familie gazdă americană timp de un an școlar.

– Admiterea la un liceu american.

– Asigurarea medicală.

– O bursă lunară de 200 USD.

– O alocație suplimentară de 300 USD pentru achiziționarea de articole necesare la școală.

– Suport pe parcursul întregului an de program.

„Acest program educațional reprezintă un model de succes, recunoscut la nivel internațional, deoarece prin studiu, și nu numai, liceenii intră în contact direct cu civilizația și cultura americană contemporană. Concomitent, tinerii bursieri au ocazia să cunoască mediul casnic american, situație care poate genera apariția unor prietenii de lungă durată, ce pot influența pozitiv inclusiv evoluția școlilor, comunităților, părinților, și implicit relațiile între națiuni. Începând cu această nouă sesiune de înscriere, prin programul FLEX Abroad și elevi din SUA pot aplica pentru a studia în licee din România. Așadar, aceștia vor fi găzduiți de familii române și vor învăța alături de elevii noștri în licee din toată România, luând contact în mod nemijlocit cu cultura și civilizația noastră”

Profesorul Gabriel Stan de la Colegiul Economic „Ion Ghica” din Bacău, unul dintre promotorii proiectului