Gustul amar produs de direcțiunea clubului CSM Bacău prin faptul că nu apreciază și nu remunerează munca antrenorilor, Ovidiu Galeru și Sabin Jitaru, care ridică valoarea acestui club cu rezultatele mai multor înotători este combătut de recunoștința și aprecierea părinților, de susținerea forurilor natației românești și de respectul tuturor celor care cunosc într-adevăr parcursul profesional al acestora.

„De ce nu suntem remunerați? Pentru că se permite, pentru că politicul dă putere iar puterea a stat în pixul conducătorului CSM Bacău (așa cum îi face o deosebita plăcere să o spună) în decembrie 2019, atunci când am fost înlăturat din club. În ceea ce mă privește, pot spune că am fost, de mai bine de 8 ani, ținta unor atacuri, a unor frustrări, invidii și principii nerealiste care nu-și au locul în sport. Toate astea, fără credibilitate în fața specialiștilor în domeniu, m-au făcut să nu răspund niciodată provocărilor sau acuzelor unuia care duceau la denigrarea mea. Dar, pe principiul – cine nu e cu mine, e împotriva mea – pe acest fond, au avut de suferit, atât antrenorul Jitaru Sabin, cât și înotătorii care simt încă o strânsă legătură cu NAUTICA BACĂU, tocmai pentru că sunt antrenați de aceeași antrenori. Sunt de părere că fiecare sportiv are libertatea să-și aleagă antrenorii și nu am ripostat nicicum când unii dintre copiii clubului nostru au ales, la un moment dat, altceva. În schimb, atunci când alți sportivii au făcut o mutare către mine, au fost invocate motive morale și de etică profesională, care au fost susținute de implementarea unor reguli interne după bunul plac al conducerii CSM Bacău și de oameni dezamăgiți și foarte afectați de alegerea copiilor.

De ce am ales să vorbesc despre asta acum? Pentru că nu e corect, ca acest conflict să aibă repercusiuni asupra sportivului sau a altui antrenor. Cum ar fi, de exemplu, neprezentarea în totalitate, din partea CSM Bacău, a tuturor rezultatelor de la ultimele două competiții importante pentru sportivul Ștefan Cozma, tocmai pentru a nu scoate la lumină și numele antrenorului Ovidiu Galeru. Simțind nedreptatea, mama sportivului a răspuns unei postări CSM, felicitându-și fiul, înșirându-i toate rezultatele competiției. Dar, cum am mai spus, aprecierea adevăraților oameni din sport umbrește răutatea altora.

Fără să fiu acuzat că leg o poveste urâtă de un moment frumos, menționez că nu vreau decât binele sportivilor și să prezint rezultatele ultimului concurs internațional la care au participat înotătorii băcăuani Ștefan Cozma și Carol-Mihai Cojocaru, antrenați de Ovidiu Galeru și Sabin Jitaru. Aceștia au reprezentat România, făcând parte dintr-un lot de 9 sportivi însoțiți de antrenorii Răzvan Florea și Ovidiu Galeru la competiția MULTINATION SWIMMING MEET YOUTH desfășurată la Kiev (24-25 aprilie 2021).

1.ȘTEFAN COZMA: locul 1- 100m Liber, locul 1-200m Liber, locul 2-100m Fluture, locul2 cu ștafeta României de 4x100m Liber

2. CAROL-MIHAI COJOCARU: locul 3-200m Spate

Referitor la competiție, chiar dacă Kievul era în lockdown și nu au fost prezenți spectatori, programul a decurs normal, singura restricție fiind purtarea măștii în tribună.”

Ovidiu Galeru