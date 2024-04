Retroparada Primăverii în Bacău, sărbătoare a colecționarilor de mașini istorice

Circa 70 de automobile de epocă au fost expuse, pentru câteva ore, duminică, 21 aprilie, în spațiul din fața Palatului Administrativ din Bacău, la ediția din acest an a Retroparadei Primăverii, organizată de Filiala Bacău a Retromobil Club România. Aliniate pe două rânduri, dar unele chiar și pe mijlocul străzii, mașinile au atras sute de admiratori, care s-au interesat de ele și au stat de vorbă și cu proprietarii lor. Am văzut, între altele, mașini Dacia 1300, Ford, Volvo, Mercedes, BMW, Volkswagen, Fiat, Cadillac, Rolls Royce, Trabant, Hymer Caravan, Jeep, Citroen, Renault, Volga sau Moskvich, un Excalibur Phaeton și un Oldsmobile 88 unicat în România, dar și câteva motociclete. Astfel de evenimente au fost 13 în toată țara numai în acest week-end.

„Am avut în expoziție – ne-a spus președintele Filialei Bacău a RCR, Nicolae Marin – vehicule istorice ale unor membri din fialele Bacău, Neamț, Iași, Botoșani, Vrancea și Suceava. În acest an, au fost aduse și vehicule care nu au mai fost la Retroparada Primăverii din Bacău.

Exponatele sunt mașini rare, chiar din perioada interbelică, unele achiziționate de peste ocean, dar și de prin vestul Europei. Și eu am adus aici un Fiat 1300, fabricat în 1965, dar și Trabantul care a fost mașina tinereții mele. Manifestarea e o sărbătoare a noastră, o sărbătoare a sufletului, a pasiunii, a oamenilor care vor să salveze minuni ale tehnicii și duc istoria automobilului mai departe.”

Cel mai „bătrân” exponat a fost un Ford Model A din 1928, adus de colecționarul Radu Covaci, din Letea Veche. „Am venit la Retroparadă cu un exemplar original. Este funcțional, dar nu merg cu el zi de zi, ci numai duminica. Aici, mașina arată exact așa cum am cumpărat-o din Danemarca, de la un pasionat care mai avea câteva exemplare, dar cam scumpe și m-am limitat numai la unul. Are un motor de 3.000 cmc, care funcționează impecabil. Am prins, cu mașina aceasta cam 63-64 km la oră, pe drum drept. E oleacă zgomotoasă, dar nu deranjează. La roți are spițe de lemn, care sunt și ele originale. Acasă mai am, între altele, un Excalibur (mașina Cruellei, din filmul „101 dalmațieni!”) pe care sper să o expun la anul, un Chevrolet Corvette C3 și un Tico.”

Modelul A Ford a fost cel de-al doilea succes de piață al Ford Motor Company, înlocuind venerabilul Model T care fusese produs 18 ani. Cel expus în Bacău a fost produs pentru prima dată pe 20 octombrie 1927, dar nu a fost introdus pe piață decât pe 2 decembrie și a fost desemnat un model 1928, disponibil în patru culori standard. Producția Modelului A s-a încheiat în martie 1932, după ce au fost fabricate aproape 4,9 milioane de exemplare, în toate stilurile de caroserie.

Unul dintre vizitatorii exponatelor era posesorul unei venerabile biciclete, după cum arăta. „Bicicleta, marca Move – am aflat de la proprietar -, este o bijuterie din anul 1958, fabricată în Fosta Republică Democrată Germană. Costa, la vrea aceea, o avere. Salariul era, atunci, 300 de lei, iar ea a costat 250 de lei. Face parte din triada de mărci Mitzvah, Move, Diamant, iar toate aceste biciclete aveau automat Renak (Fus 51 îi mai spuneau nemții). Nu era nouă când am cumpărat-o, am luat-o de ocazie, din târg acum vreo 30 de ani. De atunci merg cu ea. Îmi este ca și aerul. Ba am cărat multe cu ea, tone. Este comodă și rezistentă. Bicicleta mea e de damă, nu are cadrul specific pentru bicicletele pentru bărbați.”

În perioada 25-26 mai va avea loc Raidul Slănic-Moldova al mașinilor de epocă, ediția a III-a, o manifestare de amploare. Iar pe 6 octombrie va fi organizată Retroparada Toamnei, la Piatra Neamț.