Resetarea orwelliană

De Ziua femeii ori Ziua mamei (ultima devenita expresie conspiraționistă), Casa Albă nu a ratat momentul de a-și sufleca poalele, ,,politically correct” în cap, umilind femeile adevărate și mamele de pretutindeni. Astfel, Prima doamnă Jill Biden a celebrat miercuri, la Casa Albă, ceremonia anuală de 8 martie prin acordarea premiului internațional ,,Femei Curajoase” unui bărbat biologic, argentinianul Alba Rueda, care se identifică ca femeie, conform https://freebeacon.com/biden-administration/jill-biden-gives-international-women-of-courage-award-to-biological-man/ . S-ar putea ca lumea în care am trăit înainte să fi fost doar considerată ca fiind normală, dar pare-se că lumea în care trăiește doamna Jill Biden e cea reală. Cum de n-am realizat până acum că un bărbat poate naște ori poate avea sex fluid, transformându-se iarăși a doua zi. A trebuit să ne indice SUA și UE calea, adevărul și lumina. Ce e azi un adevăr oficial, a cărui contestare te poate trimite în închisoare ( pierderea drepturilor), a doua zi tot oficial, devine fluid și contestabil. Până mai ieri, Covid era un virus natural provenit de la liliac, de la pangolin, ori din piețele umede din Wuhan, etc. OMS-ul, prin medici și cercetători de top, ne indica cum și ce trebuie să gândim. Acum, serviciile secrete ale SUA (care au tăcut atunci) ne spun că a fost un virus creat în laborator. În Marea Britanie au fost devoalate discuțiile între înalții oficiali care căutau mijloace și metode de a speria populația și a o obliga să poarte mască, fără nici o legătură cu amenințarea vreunui pericol public real. Ce au pățit cercetătorii și medicii, ,,conspiraționiștii” care au spus adevărul, știm. Punctele de vedere dizidente au fost rapid închise prin insulte și defăimare. Trăim într- o lume controlată de demenți, rupți de realitatea obiectivă, lipsiți de empatie. Nu îi interesează adevărul ci doar pretextul. Așa cum spunea scriitorul dizident rus Aleksandr Soljenițîn ; . „Știm că mint, ei știu că mint, ei știu că știm că mint, știm că știu că știm că mint și totuși continuă să mintă, iar noi continuăm să ne prefacem că îi credem.” Conform narațiunilor din ce în ce mai insistente ale oficialilor americani, China ar intenționa să invadeze Taiwanul în 2025. De ce a-i vrea să-ți invadezi propriul teritoriu, recunoscut în plan internațional, inclusiv de SUA? După https://www.cnbc.com/2022/08/05/taiwans-trade-with-china-is-far-bigger-than-its-trade-with-the-us.html ,,China continentală și Hong Kong au reprezentat 42% din exporturile Taiwanului anul trecut, în timp ce SUA dețineau o cotă de 15%, potrivit datelor oficiale din Taiwan accesate prin Wind Information. Aproximativ 22% din importurile Taiwanului de anul trecut au venit din China continentală și Hong Kong, față de 10% din SUA, au arătat datele oficiale. …. Multe companii mari din Taiwan din industriile de înaltă tehnologie, cum ar fi cel mai mare producător de cipuri din lume – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sau TSMC. — operează fabrici în China continentală..” Dar, cum precizam, e doar nevoie de un pretext pentru a aprinde un nou conflict, adevărul nu contează aici. „…. oamenii pot fi întotdeauna aduși la comanda liderilor. Este ușor. Tot ce trebuie să faceți este să le spuneți că sunt atacați și să-i denunțați pe pacifiști pentru lipsa de patriotism și pentru punerea țării în pericol. Funcționează la fel în orice țară.”, spunea Reichsmarschall Hermann Göring. Statele NATO se pregătesc să folosească puterea aeriană pentru a-i învinge pe ruși. Tom Cruise a făcut-o…. Cu atât mai mult cu cât oficialii britanici consideră (conform rapoartelor de presă ale Ministerului britanic al Ministerului Apărării) că Rusia și-a angajat 97% din forțele sale armate în Ucraina, iar forțele Wagner din Bakhmut luptă cu lopeți pe fondul deficitului de muniție. Informația a fost difuzată rapid iar publicația israeliană https://www.jpost.com/international/article-733450 a făcut chiar și o analiză privind folosirea lopeților în istoria armatei ruse. Ar fi comic, dacă nu ar fi înfricoșător. Ei cred în propria lor propagandă. Avioanele de luptă care zilnic brăzdează cerul României, nu-mi transmit un sentiment de siguranță; dimpotrivă. Poate fără legătură cu aceste zboruri, Comandamentul Mobilității Aeriene al SUA a luat decizia să ascundă majoritatea informațiilor de identificare pictate pe avioanele de realimentare și de marfă. James Stewart, un purtător de cuvânt al Air Mobility Command, a declarat pentru https://www.military.com/daily-news/2023/03/01/air-mobility-command-removes-tail-numbers-and-unit-info-planes-alarming-watchdogs.html?ESRC=eb_230302.nl că; ,,… avem îngrijorări cu privire la impactul asupra securității operaționale a acestor misiuni în epoca modernă a informațiilor…” Pe data de 7 martie, a.c. a avut loc o ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților (https://www.cdep.ro/pls/caseta/eCaseta.OrdineZi?oid=2447 ) având pe ordinea de zi ,, Informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea intrării, staţionării şi desfăşurării de operaţiuni pe teritoriul României a detaşamentului spaniol de aeronave multirol pentru a executa misiuni în cadrul activităţilor de vigilenţă sporită ale NATO” și o ,, Informare din partea Preşedintelui României, domnul Klaus-Werner Iohannis, cu privire la aprobarea dislocării, la nevoie, a Forţei de Răspuns a NATO cu capacitate de reacţie foarte ridicată – VJTF, în scopul pregătirii şi defăşurării de operaţii militare pe teritoriul României, în anul 2023, potrivit datelor de planificare transmise de către autorităţile NATO.” (s.n.) Din lectura celor două documente, pare că România se pregătește de război sub control NATO. Însă cheltuielile ocazionate de activitatea detașamentului spaniol de aeronave vor fi suportatate de noi. Detalii pe; https://www.cdep.ro/pdfs/oz/20230307_poz2.pdf și https://www.cdep.ro/pdfs/oz/20230307_poz3.pdf De când există NATO, nici o țară din alianță nu a fost atacată. De ce ar trebui să ne temem de un atac al purtătorilor de lopeți? Liderii care ne conduc par să nu înțeleagă definițiile…. Rusia nu se consideră în război cu Ucraina – încă. Există un motiv pentru care Rusia numește această invazie ,,operațiune militară specială.” Un război este o operațiune cu spectru complet. Vorbim de doborârea sateliților, țintirea conducerii, distrugerea instituțiilor guvernamentale precum parlamentul și tot ceea ce permite unui guvern să funcționeze, distrugerea întregii infrastructuri civile, baraje, poduri și, atacarea bazelor din afara Ucrainei, de unde vine sprijinul militar. Occidentul nu înțelege cuvintele lui Putin: „nu am început încă nimic”. Dacă escladarea și provocările continuă iar Rusia simte că e în pericol existențial, va răspunde. Atunci o va face rapid, copleșitor și asimetric. Dacă printr-un miracol, o lovitură decisivă, un contraatac de succes, ar îngenunchea Rusia, China și ceilalți aliați ar lăsa Occidentul să-și îndrepte atenția asupra lor? Când ai la conducere oameni care cred că pot câștiga un război nuclear, asta înseamnă o condamnare a viitorului umanității. Din această perspectivă, retorica întrebare a președintelui Federației Ruse ; ,,Ce înseamnă o lume fără Rusia în ea?” capătă un sens …

Jr. Adrian M. Ionescu