Record! 3848 de donări de sânge în primele 5 luni ale lui 2023

Campaniile mobile de donare de sânge din județul Bacău au luat avânt după crizele create din cauza pandemiei. Așa că, în primele cinci luni din 2023 s-a înregistrat cel mai mare număr de donări de sânge, 3848, mai multe decât în anii de dinainte de pandemie.

După un calcul scurt, dacă la o donare sunt recoltați 420 de mililitri de sânge, din ianuarie și până în mai, inclusiv, Centrul de Transfuzii Bacău s-a „îmbogățit” cu 1616 litri de sânge.

Ultima campanie mobilă s-a desfășurat în condiții foarte bune la mijlocul săptămânii trecute, când la Aerostar s-au prezentat 48 de donatori. Pe 24 mai a avut loc o altă campanie mobilă de succes, o campanie organizată în colaborare cu Protoeria Sascut și care a reunit un număr de 64 de donatori. Chiar dacă o parte din personalul Centrului de Transfuzii Bacău a fost angrenat în aceste campanii mobile, programul de recoltare de la sediul centrului nu a fost afectat.

„Sunt situații când vin doritori să doneze și din cauză că au, de exemplu, glicemia mică, să nu le putem recolta. Noi nu îi refuzăm. Le oferim ceva dulce, apă, și după ce își revin putem recolta în siguranță. Reamintim că atunci când vin la donare, cetățenii pot mânca și trebuie să fie bine hidratați”, a explicat dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău.

Cea mai bună campanie mobilă a fost cea de pe 19 mai, de la Onești, cu 278 de donatori, o campanie maraton care a început dimineața și s-a încheiat la orele 19.30. Campania în sine a fost una strălucitoare dar a oglindit și câteva probleme. Situația a fost povestită de dr. Adriana Ghindă:

„Astfel de campanie, cu atâția donatori, la personalul de care dispunem noi era o colectă pentru două zile. Au fost mulți care au renunțat pentru că timpul de așteptare era foarte mare… Asta și pentru că nu au venit eșalonat. Oamenii trebuie să aștepte, pentru că sunt niște timpi, aparatele lucrează în timpul lor, deși atunci s-a recoltat pe opt canapele, opt posturi de recoltare. Asta a fost cea mai bogată campanie cu aproape 300 de donatori. Probabil dacă ar fi fost eșalonați mai bine am fi avut și mai mulți donatori.”

Șefa Centrului de Transfuzii Bacău ne-a mai spus că dacă până acum am stat bine, fiind un record de număr de donări în primele cinci luni, urmează o perioadă critică, experiența demonstrând că odată cu venirea verii, numărul de donatori scade, oamenii fiind cu gândul la vacanțe sau la muncile agricole. Din păcate, odată cu anotimpul vacanțelor cresc și numărul evenimentelor nefericite din trafic, care la rândul lor crește cerința de sânge. În momentul de față stocul de sânge este bun dar având în vedere valabilitatea sa (sângele are o valabilitate de 42 de zile – n.r.) și faptul că există în continuare o cerere mare de sânge – iar Bacăul ajută și Iașul din acest punct de vedere- s-ar putea ca prin mijlocul verii să ne confruntăm cu o nouă criză de sânge. Mai mult decât atât, probleme ar putea interveni și din cauza lipsei de personal. Și se știe că în cazul în care se fac ore suplimentare, acestea nu pot fi plătite. Deci ar trebui recuperate prin zile libere. Nu mai pui la socoteală că vin și concediile. Cu toate astea…

„Personalul meu este foarte conștiincios. Niciodată nu am amânat sau anulat o solicitare de colectă mobilă. Când suntem solicitați noi nu refuzăm nimic. Colecta asta mare se datorează colectelor mobile. De exemplu, dacă de la Aerostar am venit cu 42 de pungi de sânge, la Centru au venit 22. Deci…colectele mobile sunt foarte importante. Am face noi mai multe dar ne împiedică foarte tare lipsa de personal”, a mai spus dr. Adriana Ghindă.

În momentul de față nu se întrevăd alte campanii mobile, cu excepția unei cereri tot din partea Protoeriei care ar dori să desfășoare o astfel de campanie la sfârșitul lui iunie sau la începutul lui iulie în zona Podu Turcului.