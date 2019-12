Având în vedere că în această perioadă cetăţenii sunt preocupaţi de pregătirea pentru sărbători, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău adresează cetățenilor o serie de recomandări preventive:

În locurile publice, la piaţă, în magazine, aveţi grijă de bunurile dumneavoastră!

– Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi!

– Nu consumaţi în exces băuturi alcoolice !

La cumpărături, locul cel mai sigur pentru păstrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentaţiei!

Nu vă lăsaţi amăgiţi de vânzătorii de ,,chilipiruri”, de cele mai multe ori produsele sunt fie contrafăcute, fie provin din săvârşirea unor infracţiuni!

În mijloacele de transport în comun, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră, atunci când aşteptaţi mijloacele de transport în comun!

Ţineţi, pe cât posibil, bagajul aşezat în faţa dumneavoastră!

În tren, nu lăsaţi bagajele nesupravegheate, nici pentru perioade scurte de timp!

– Nu consumaţi băuturi alcoolice, sucuri sau cafea, de la persoane necunoscute!

– Nu încredinţaţi bunurile personale şi bagajele unor persoane necunoscute!

– Evitaţi transportarea unor sume mari de bani sau valori dacă nu vă luaţi măsuri de siguranţă corespunzătoare!

– Cereţi să vi se prezinte, şi verificaţi cu atenţie, legitimaţiile persoanelor care îşi declină calităţi oficiale, reţineţi numele acestora şi instituţia din care fac parte!

– Dacă pe timpul călătoriei luaţi cunoştinţă despre săvârşirea vreunei infracţiuni, sesizaţi de îndată poliţia transporturi din staţiile de cale ferată şi trenurile de călători!

Atenţie!

În preajma Sărbătorilor de Iarnă, acordaţi maximă atenţie persoanelor care sună la uşa dumneavoastră sau pe care le introduceţi în casă!

Obişnuiţi copiii să nu deschidă uşa nimănui în lipsa dumneavoastră!

NU CONDUCEŢI SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI!

Conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice constituie un factor de mare risc asupra siguranţei traficului rutier, influențând, în mare măsură, producerea accidentelor de circulaţie.

Legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (0,40 mg./l. în etilotest). De asemenea, pe timpul cercetării, permisul este reţinut fără drept de circulaţie.

O concentraţie alcoolică în sânge sub această valoare situează fapta în zona contravenţională şi se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 9 şi 20 de puncte, iar ca măsură complementară permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău vor fi la datorie, în slujba comunităţii, pentru asigurarea unui climat de ordine, linişte şi siguranţă publică, astfel încât toţi cetăţenii să îşi petreacă sărbătorile în linişte.

Recomandăm tuturor cetăţenilor să sesizeze deîndată poliţia prin 112 atunci când viaţa, sănătatea, siguranţa bunurilor lor sau ale altora sunt puse în pericol.

Poliţiştii Inspectoratulului de Poliţie Judeţean Bacău urează tuturor cetăţenilor judeţului „SĂRBĂTORI FERICITE!”