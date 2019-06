La data de 22 iunie a.c., polițiștii din Moineşti au depistat în flagrant un bărbat de 51 de ani, din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tudor Vladimirescu din localitate, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, polițiștii oneşteni au depistat în flagrant un bărbat de 51 de ani, din Slănic Moldova, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Oituz, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Polițiștii din Bacău au depistat azi dimineaţă, în jurul orei 04.00, în trafic, un bărbat de 49 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității având anulat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

Întrcât emana halenă alcoolică, conform procedurii, bărbatului i s-a solicitat testarea cu aparatul etilotest şi recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, însă acesta a refuzat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice având acest drept anulat şi refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.