Am înțeles din media mainstream că Putin e tiran, nebun și canceros, criminal de război, ucigaș, adulterin, dictator, oligarh și, dacă nu va fi asasinat între timp, va să piardă în curând războiul. Iar pentru a nu se afla adevărul a interzis toate mijloacele alternative de informare din țara lui. Am omis ceva? Când mass-media te minte necruțător timp de 2 ani spunându-ți „ vei muri , dacă nu te vaccinezi”, când presa îi numea conspiraționiști ori ,,covidioți ” pe nevaccinați, iar acum aceleași surse prezintă un alt scenariu, al războiului din Ucraina, dintr-o singură perspectivă, o persoană cu gândire critică va căuta și alte surse de informații. Problema e că și ceilalți factori politici de decizie din Europa și SUA, care se declară democrați și sănătoși la minte, au oarece dificultăți cu informațiile media și nu numai cu media. Au fost interzise sursele publice de informare rusești, concertele în care dirijorii sunt etnici ruși, ori spectacolele în care sunt interpretate operele clasicilor ruși. Au fost excluși sportivii ruși de la competițiile sportive, dar….. și pisicile? Federația Internațională a Felinelor, a hotărât că nici o pisică „aparținând expozanților care locuiesc în Rusia nu poate fi înscrisă într-o expoziție federativă din afara Rusiei, indiferent de organizația în care acești expozanți sunt membri”.Mai mult, nici o pisică din Rusia nu poate fi importată sau înregistrată în carnetele de genealogie, conform publicației https://www.cnews.fr/monde/2022-03-04/guerre-en-ukraine-les-chats-russes-bannis-des-competitions-internationales-1189075 . După aceeași sursă, federația a anunțat deja că va ajuta crescătorii de pisici ucrainieni, prin înființarea unui fond de ajutor. Ăsta e rodul urii, a lipsei informațiilor și a contextualizării datelor. Comunicatul comun de presă din 24 martie a.c. al șefilor de stat din NATO, gazduit de situl oficial al Alianței https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_193719.htm , spunea ,,….Ucraina are un drept fundamental la autoapărare, conform Cartei Națiunilor Unite. Din 2014, am oferit sprijin extins capacității Ucrainei de a-și exercita acest drept. Am antrenat forțele armate ale Ucrainei, consolidându-le capacitățile militare și sporindu-le rezistența. Aliații NATO și-au intensificat sprijinul și vor continua să ofere sprijin politic și practic suplimentar Ucrainei, pe măsură ce aceasta continuă să se apere. Aliații NATO vor continua să ofere asistență în domenii precum securitatea cibernetică și protecția împotriva amenințărilor de natură chimică, biologică, radiologică și nucleară….” În martie 2015, ministrul de interne al Ucrainei, Arsen Avakov, a anunțat că Regimentul Azov va fi printre primele unități care vor fi antrenate de trupele armatei Statelor Unite, conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Batalionul_Azov .Această activitate incluzivă a NATO a determinat probabil Ucraina să creadă că va fi admisă în Alianță, că e suficient de puternică și protejată încât să-și permită să nu respecte acordurile de la Minsk, semnate si de două state NATO, Franța și Germania. Să ne imaginăm că în Mexic, vecina SUA, China ar fi desfășurat activitățiile pe care le-a desfășutat SUA din 2014 în Ucraina și, mai mult de atât pe teritoriul Mexicului ar fi funcționat organizații militare declarate de SUA ca fiind teroriste, având ca scop asasinarea cetățenilor americani. Care ar fi fost reacția SUA având în vedere proximitatea? Care ar trebui să fie reacția Rusiei într-un context similar? Să ne amintim precedentele, Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Qaeda, etc. De fapt, acest război a fost clocit în laboratoarele liderilor Noii Ordini Mondiale de multă vreme. Președintele Biden a anunțat acum 2 săptămâni, la o reuniune a liderilor corporațiilor americane, că omenirea traversează un punct de cotitură în economia mondială, care va aduce schimbarea vremurilor și instaurarea unei Noi Ordini Mondiale, ,,… iar noi trebuie s-o conducem și să unim restul Lumii Libere prin aceasta”. Începând din momentul în care preşedintele Joe Biden a rostit uluitoarele sale remarci, nimeni nu pare să ştie care să fie, de acum înainte, poziţia politică corectă de adoptat. Rusia este dușmanul nedeclarat dar recunoscut tacit al unchiului Sam. Rusia a consolidat treptat legăturile cu Europa, ceea ce a reprezentat o provocare serioasă pentru dominația economică a SUA. Construirea conductei Nord Stream 2 – care ar fi crescut foarte mult dependența Europei de gazul rusesc – ar fi însemnat că influența Washingtonului se va eroda în mod constant, în timp ce Europa și Asia s-ar apropia de o zonă economică comună în care nici dolarul american, nici securitatea NATO nu ar mai fi necesară. O zonă de liber schimb masiv, care s-ar întinde din Europa până în Asia, ar anihila dominația SUA ca instrument de forță a Noii Ordini Mondiale. Acesta este motivul pentru care Ucraina a devenit terenul nefericit pentru „Conflictul Marilor Interese”. Artizanii Marii Resetări au calculat că îl pot angaja pe Putin într-un război terestru sângeros și prelungit – care va epuiza resursele Rusiei și va distruge economia acesteia – fără ca Putin să-și poată folosi, legal, arsenalul nuclear. În acest context ucrainienii au devenint carne de tun, într-un război prin procură al SUA cu Rusia. Un război în care, încet, încet, cel puțin economic, este împinsă și Europa. Prizonierul propriei sale imagini, președintele erou Zelensky pare să recunoască lucrul acesta și amână sine-die momentul răspunderii, când se va trage linie, adică momentul decontului politic când se va semna și pacea- pe care nu o dorește prea curând, întrucât, la încercarea de mediere ințiată de premierul Israelului, Naftali Bennett, în prima decadă a lunii martie, consemnată de https://www.jpost.com/israel-news/article-701093 , consilierul ministrului ucrainean al apărării, Markiyan Lubkivskyi, a spus ; „apreciem dialogul pe care îl avem cu Israelul și dialogul dintre liderul dumneavoastră și președintele Zelensky….Cred că înțelegem și că… sunteți într-o poziție foarte sensibilă, trebuie să spun, pentru că aveți mulți oameni care au venit din fosta Uniune Sovietică și sunt ruși, sunt ucraineni”. În ceea ce privește cererile lui Putin privind renunțarea la Donbas, neutralitatea Ucrainei și semi-demilitarizarea, Lubkivskyi a spus; ,, este prea devreme pentru a discuta”. Din perspectiva acestei poziții, concluzia ar fi că Ucraina apreciază că războiul fulger al Rusiei a eșuat. Presa insistă că ofensiva rusă „a stagnat”. Ucraina, pe cale de consecință, ar putea impune unele condiții. Dar Putin nu a vorbit de un război fulger. Dacă ne uităm pe hartă observăm o realitate care poate da fiori comandamentului NATO. În ciuda tancurilor și transportoarelor blindate datând din epoca sovietică (pe care le-am văzut în faza preliminară a invaziei, împotmolite și fără carburanți), în mai puțin de 3 săptămâni rușii au reușit să controleze un teritoriu echivalent cu cel al Marii Britanii. O coloană motorizată rusă deșirată pe 40-60 km a fost expusă cca. 2 săptămâni ca fiind blocată pe șoselele Ucrainei. Unde a fost armata ucrainiană pentru a o destructura? Unde au fost artileria, rachetele americane Stinger, dronele turcești, trupele Azov, etc. ? Spațiul aerian al Ucrainei este controlat de ruși. Accesul la Marea Neagră la fel. Forțele ruse au folosit minimal doar de două ori tehnică superioară celei existente acum pe Terra, rachete hipersonice de tip Kinjal. În 18 martie , o versiune aer-sol a acestei arme, controlată de o aeronavă MiG-31, capabilă să lovească o țintă cu între 5 și 8 ori viteza sunetului, fără să apară pe ecranele radar a lovit, „un mare depozit subteran de rachete și muniție al aviației armatei ucrainene în regiunea Ivano-Frankivsk”, declara purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, citat de https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/ukraine-les-missiles-hypersoniques-peuvent-ils-faire-basculer-le-conflit-22-03-2022-2469135_47.php Dat în funcțiune la sfârșitul anului 2020, avionul stealth Sukhoi-57, ,,avionul invizibil”, nu a fost trimis încă în teatrul de operațiuni din Ucraina. De aceea, ar trebui să fie cu atât mai îngrijorător faptul că, utilizând o tehnică veche de peste 30 de ani, Putin a reușit să destructureze armata ucrainiană, în ciuda ajutorului modern-extern NATO și presiunii economice instituită asupra țării sale. Ca mijloc de retorsiune, Rusia a solicitat europenilor ca plata gazului rusesc să se facă în ruble. China acceptase deja schimburi bilaterale cu Rusia, plata fiind în moneda națională a fiecărui stat. Arabia Saudită a declarat că ia în considerare acceptarea yuanului pentru achiziția de petrol. Dacă saudiții acceptă yuanul, dolarul pierde statutul de monedă de referință și economia americană aterizează cu fruntea în pământ. Suedia și Finlanda, după dezbateri bilaterale, au refuzat să adere la NATO. ( Oare de ce?) Au hotărât că vor forma un parteneriat strategic defensiv, fără implicarea altora. Japonia a anunțat o creștere record a bugetului de apărare pentru 2022, la 54 de miliarde de dolari. Germania a prognozat o creștere a bugetului apărării cu 100 de miliarde de euro, după începerea războiului din Ucraina, deși suferă economic de pe urma ruperii relațiilor cu Rusia. Mai nou furnizarea de echipament militar în Ucraina o vor face contracost. Ceva s-a schimbat în relația SUA-Germania. Toate regiunile în care s-a implicat SUA, sunt răni încă deschise: Irak, Pakistan, Kurdistan, Siria, Libia, Yemen, Somalia, Etiopia, Uganda, Sudan, Bolivia, Haiti, etc., 30 de ani de conflicte care pun sare la rădăcina tuturor relațiilor. Nu mai amintesc de promovarea narațiunii infectării covid, a cotei de carbon, a încălzirii globale, etc. și controlul tuturor drepturilor sub pretextul apărării drepturilor colective. Doar președintele erou Zelenschi pare să nu înțeleagă că regia retoricii sale eroice a trecut și … trebuie să-și abandoneze scenaristul dacă, politic și nu numai, vrea să supraviețuiască.

Jr. Adrian M. Ionescu