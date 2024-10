Raresh DiMofte, actorul originar din județul Bacău, joacă în noul serial Amazon „House of David”

Actorul canadian de origine română Raresh DiMofte, cunoscut pentru rolurile sale din producții internaționale precum The Tourist, American Dreamer și Wu Assassins, interpretează personajul Lahmi, fratele legendarului Goliat (interpretat de Martyn Ford), în noul serial House of David. Serialul, care urmărește ascensiunea biblică a regelui David (interpretat de Michael Iskander), este așteptat să aducă în prim-plan o poveste intensă despre destin, putere și sacrificiu.

Inspirat de povestea biblică a regelui David, serialul îl prezintă pe regele Saul, ale cărui slăbiciuni îl conduc spre o decădere dramatică, în timp ce tânărul David își descoperă menirea, fiind ales de profetul Samuel, la îndrumarea divină, ca noul rege al Israelului. Pe fundalul unei atmosfere încărcate de iubire, pierdere și violență, David își croiește drum spre o poziție unică de lider, cu scopul de a înlocui un rege detronat de propriile defecte.

Serialul, aflat acum în post-producție, a fost filmat în Grecia și a beneficiat de aportul unor producători de renume, precum Jon Erwin, Jonathan Walker, Jon Gunn, și alții, fiind o colaborare între Nomadic Pictures, Argonauts, Kingdom Story Company, Lionsgate Television și Wonder Project, în parteneriat cu Amazon MGM Studios. Serialul beneficiază și de sprijinul lui Dallas Jenkins, creatorul The Chosen, implicat ca acționar majoritar și consilier special al Wonder Project.

DiMofte, cunoscut pentru versatilitatea sa, a impresionat publicul și criticii deopotrivă cu interpretările sale complexe și rolurile variate din filme și seriale internaționale. În paralel, actorul poate fi văzut și în roluri memorabile, precum cel al lui Boris, alături de Shirley MacLaine și Peter Dinklage, în comedia American Dreamer, precum și în rolul Tomasz din The Tourist, sezonul 2, alături de Jamie Dornan și Olwen Fouréré, disponibil pe Amazon Prime.

Cu o carieră remarcabilă, actorul a câștigat numeroase premii pentru rolurile sale din producții precum Polymorphia și Kingspin, unde a impresionat cu interpretări în limba română. Pe lângă activitatea de actor, DiMofte și-a lărgit orizonturile ca producător și regizor, contribuind la dezvoltarea scenei cinematografice internaționale prin inițiative proprii. Este co-fondator al companiilor Bad Icon Production$ și Art First, pe care le-a fondat împreună cu soția sa, Nadia DiMofte.

Raresh DiMofte, originar din Bacău, își desfășoară activitatea în prezent între Canada, Irlanda și România, continuând să inspire prin dedicarea sa față de artă și implicarea în comunitatea cineastilor.