Radioterapia – cea mai modernă metodă de tratare a cancerului

„Nu de puține ori, pacienți care au fost trecuți pe liste de așteptare interminabile în centrele universitare au ales să se trateze la noi, fără să regrete alegerea făcută.”

dr. George Mihăilă, medic șef al compartimentului

De aproape un an, în Spitalul Județean de Urgență funcționează cel mai performant aparat de Radioterapie din țară, urmare a unei infuzii masive de bani de la Ministerul Dezvoltării Regionale prin Compania Națională de Investiții, ce s-a ridicat la 6 milioane de euro. Ce înseamnă Radioterapia în Bacău, câți pacienți au ajuns să se trateze aici și care sunt etapele unui astfel de tratament ne-a explicat dr. George Mihăilă, medic șef.

– Domnule doctor, suntem într-o secție nouă a spitalului băcăuan, în Compartimentul de Radioterapie, în care lucrează o echipă nouă, tânără, perfecționată pe această specialitate. Sunteți și dumneavoastră un medic tânăr, angajat de un an în acest spital. Cine este dr. George Mihăilă, medicul șef al Radioterapiei din Bacău?

– Sunt proaspăt medic specialist în Radioterapie, am absolvit Facultatea de Medicină la Iași, în 2010, am terminat rezidențiatul anul trecut, iar în toată perioada de rezidențiat m-am perfecționat permanent, nu numai în Iași, unde a fost centrul de pregătire, ci și în diverse centre internaționale din Paris, Milano, Lisabona, Malmö, Copenhaga, iar mentalitatea pe care am văzut-o acolo, încerc acum să o aplic aici, în Bacău, unde sunt medic angajat al Spitalului Județean de Urgență din luna martie 2017. Sunt băcăuan, absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, dar încă mai fac naveta zilnic de la Iași. De ce am ales Radioterapia? Nu știu dacă am ales eu sau dacă ea m-a ales pe mine! Cert este că simt că alegerea este bună, iar dacă ar fi să o iau de la capăt acum știu clar că Radioterapia voi alege și nimic altceva.

– Era nevoie de un astfel de Compartiment de Radioterapie în Bacău, având în vedere adresabilitatea destul de crescută. Spuneați la vizita Ministrului Sănătății, care a venit aici pe 4 mai, că deja tratați 35 de pacienți pe zi?

– Sincer, eu știam de discuțiile deschiderii acestui compartiment în Bacău de foarte multă vreme. Nici nu mai credeam că se va mai deschide așa ceva aici. Toată lumea știe că odată a existat aici o Secția de Cobaltoterapie, dar care s-a închis în 2010, pentru că sursa aparatului era depășită moral și fizic și nu mai corespundea normelor. În tot acest timp, bolnavii de cancer care au avut nevoie de acest tip de tratament s-au adresat clinicilor din întreaga țară. Este o investiție vitală pentru zona Moldovei. Mai există un aparat asemănător doar la Iași, iar în Galați, din păcate, Cobaltoterapia s-a închis deja.

Radioterapia a debutat în Bacău cu primul pacient pe 13 iulie 2017. Din acel moment și până în prezent s-au tratat aici, în mai puțin de un an de la deschidere, peste 200 de pacienți, cu o medie, într-adevăr, de circa 35 de pacienți pe zi. Avem o adresabilitate în creștere în fiecare lună, având pacienți atât din întregul județ Bacău, cât și din județele învecinate, Neamț, Vaslui, Vrancea și Galați, deși în momentul de față nu putem asigura internarea pacienților.

– Însă deja vorbim de liste de așteptare…

– Da. Este o problemă sensibilă la nivelul întregii țări, pentru că sunt prea puține astfel de aparate la nivel național, față de numărul total de locuitori și de numărul de pacienți diagnosticați cu această boală. Dar să știți că un avantaj pe care Compartimentul de Radioterapie din Bacău îl are în momentul de față este lista de așteptare mai mică pentru intrarea în tratament, dar și posibilitatea efectuării de tehnici moderne de radioterapie de tip IMRT și Rapid Arc. Dacă în centrele oncologice cu renume, precum Iași, București și Cluj, listele de așteptare pentru tratament sunt chiar și de 4 luni, în Bacău, pacienții diagnosticați cu cancer pot intra în tratament mult mai repede, în 4-6 săptămâni. În ceea ce privește posibilitatea efectuării de tehnici moderne de radioterapie, pot spune că efectuăm de rutină aceste tehnici ce permit abordarea unui tratament cu o distribuție uniformă a dozei prescrise în volumul tratat și o doză cât mai mică de radiație în organele aflate în vecinătatea volumelor tumorale, ceea ce se traduce pentru pacient în tratament eficient cu efecte secundare minore.

– Iar ca patologie?

– Din păcate, patologia este diversă și, ce este mai grav, dacă în cărțile de pe care am învățat la facultate se vorbea de cancere de la vârsta de 60 de ani în sus, acum vorbim de aceste boli inclusiv la copii. Noi aici nu tratăm și astfel de cazuri, pentru că nu avem personal calificat și pe tot ce înseamnă radioterapie pediatrică, dar avem pacienți adulți. De toate vârstele. Și înaintate, și tinere, din păcate. Chiar acum avem pe tratament un pacient de numai 28 de ani, dar din experiența mea și din ce am văzut până acum, sunt pacienți adulți de 19 sau 20 de ani, care au astfel de probleme medicale. Patologia este diversă, însă, statistic vorbind, cancerele sferei ginecologice, sferei ORL, cancerele aparatului digestiv, atât superior (cancerele de esofag, de exemplu), cât și inferior (în special cancerele de colon), dar și cancerul de sân reprezintă proporția cazurilor cel mai des întâlnite și tratate în cadrul Compartimentului de Radioterapie Bacău.

– Vorbim de cazuri, de patologii, de adresabilitate crescută. Dar, ce este de fapt Radioterapia? Cine beneficiază de un astfel de tratament?

– Radioterapia este o metodă terapeutică cu acțiune loco-regională, care folosește radiațiile ionizante pentru distrugerea celulelor tumorale și poate fi folosită drept metodă unică de tratament sau în asociere cu tratament chirurgical și/sau oncologic, făcând parte din tratamentului multimodal al cancerului, alături de chirurgie și chimioterapie. Totul se stabilește prin comisii medicale sau prin discuții directe între medicii specialiști chirurgi, anatomo-patologi, radiologi, oncologi, radioterapeuți, în baza ghidurilor medicale internaționale, pentru că tratamentele nu sunt standard, ci personalizate pe fiecare pacient în parte.

Compartimentul de Radioterapie a Spitalului Județean de Urgență Bacău deține cel mai nou și mai performant accelerator liniar din cadrul unităților de stat din țară, un accelerator Varian, model Clinac iX 2300 Silhouette, care permite tratarea pacienților diagnosticați cu cancer, putându-se efectua, cum spuneam, și tehnici moderne de radioterapie, dar dispunem și de un computer tomograf (CT) de simulare modern, model GE Optima 580, ce ajută la scanarea zonei de interes ce urmează a fi tratată, dar și la implementarea planului de tratament.

– Este, totuși, un procedeu medical destul de meticulos, bine gândit. Care sunt pașii prin care un pacient este tratat aici?

– Da. Așa este. Pacientul care are un diagnostic oncologic confirmat va beneficia, ca prim pas, de un consult medical de specialitate la unul din medicii noștri radioterapeuți, în baza documentelor sale medicale (rezultatele examenelor histopatologice, imagistice, scrisori medicale) care ne ajută să luăm decizia terapeutică de radioterapie. Urmează simularea CT. Aceasta se realizează aici, în Radioterapia din Bacău, cu ajutorul unui simulator CT GE Optima 580, ce are un rol cheie în procesul de planificare a radioterapiei. În cadrul examinării imagistice, pacientul va fi poziționat cu ajutorul unor mijloace de contenție specifice fiecărei localizări tumorale, în așa fel încât poziționarea să fie identică atât la simularea CT, cât și la tratament. După acest pas, se face achiziția de imagini a zonei interesate, apoi pacientul poate pleca acasă și este programat pentru ședințele efective de radioterapie, când planul de tratament va fi gata.

A treia etapă este conturarea volumelor țintă și a organelor la risc din vecinătatea tumorii, care se va efectua pe baza imaginilor simulării CT. Această etapă este foarte importantă în stabilirea planului de tratament întrucât trebuie asigurată delimitarea precisă a volumelor țintă, inclusiv a ariilor ganglionare dacă este cazul, folosind pentru asta ghiduri de tratament valabile la nivel internațional.

Odată ce medicul curant a delimitat volumul tumoral şi volumele organelor de risc din jur, transmite datele către fizicianul medical. Aceasta este a patra etapă în care se va încerca, prin incidențe și geometria optimă a fasciculelor de radiaţie, să se obţină o distribuţie a dozei care să acopere volumul de tratat, iar pe de altă parte să se evite pe cât posibil organele de risc din jur. Urmează verificarea și validarea de către medicul curant a acestor date, iar informația este trimisă ulterior către acceleratorul liniar.

În cadrul celei de a cincea etape, medicul curant va explica pacientului procedura pe care va urma să o efectueze, numărul de ședințe de radioterapie, conduita ce trebuie urmată și efectele secundare ce pot să apară pe parcursul tratamentului, urmând ca în urma obținerii consimțământului dat de pacient să se treacă la inițierea efectiva a tratamentului în radioterapie. Pe toată perioada tratamentului, asistenții medicali de radioterapie sunt cei care asigură bunul mers al tratamentului, ei respectând întocmai indicațiile scrise în cadrul etapei de simulare CT, iar poziționarea este verificată prin sistemele de laser de ghidare, identice cu cele de la simulatorul CT și confirmate prin imagistica zilnică de tip radiografie sau CombineCT.

La terminarea tratamentului, pacientul va primi un bilet de externare în care va fi menționată doza de radiație primită, toxicitățile survenite pe parcursul tratamentului și recomandările ulterioare tratamentului. Apoi revine în evidența medicului oncolog, care manageriază în continuare cazul.

– După cum ați explicat, vorbim de o muncă în echipă.

– Da. Aici este un personal ce s-a sudat în mai mult de un an de zile, care înainte de a deschide secția s-a perfecționat, a învățat, pentru că nu vorbim de o activitate care se învață de pe o zi pe altă. Și da, în Radioterapie doar în echipă se poate lucra. Ca medici, sunt eu, dar mă ajută și dr. Dragoș Iancu, medic primar, tot din Iași, care vine aici o dată pe săptămână, deși la numărul de pacienți pe care îi avem ar fi nevoie de trei medici, cel puțin. Noi suntem cei care luăm deciziile terapeutice, stabilim volumele țintă și de risc, iar apoi intră fizicienii în protocolul medical. Avem trei fizicieni medicali – Geanina Munteanu, Silviu Grosu și Ana-Maria Constantin – care stabilesc cu exactitate fascilulele de radiații pe aparat în funcție de ceea ce am stabilit în etapa de simulare CT, ajutați de fizicianul expert Mihaela Oprea. Din echipă mai fac parte și 8 asistenți medicali, doi pentru simulatorul CT și șase pentru acceleratorul liniar, care lucrează zilnic, de luni până vineri, de la ora 8.00 până la ora 17.00, uneori chiar mai mult. Facem totul cu mare precizie, pentru că în Radioterapie numai așa se lucrează. Altfel nu se poate.

Compatimentul de Radioterapie din spitalul băcăuan dispune și de 24 de paturi. Sunt demersuri făcute, prin contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, ca pe 10 dintre aceste paturi să se efectueze și spitalizări continue (pentru pacienții din afara orașului, dar și pentru cei care au de făcut mai multe ședințe de terapie), alte 6 să fie folosite pentru spitalizări de zi, iar restul să fie folosite în regim hotelier (cu posibilitate de plată pe pat, tocmai pentru a se evita deplasarea zilnică sau periodică pe distanțe lungi în timpul tratamentului). Un tratament de Radioterapie durează de la o zi până la 5 sau 10 zile, cum este în cazurile de paliație, și ajung până la 39 de zile în cancerul de prostată, 35 de zile în cancerele sferei ORL, 25-30 de zile în cancerul mamar, 28 de zile în cancerele genitale.