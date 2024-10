„Racheta” Aerostar, campioana turului!

Învingând la scor de tenis, 6-1 (1-1) pe KSE Târgu-Secuiesc, „aviatoriii” i-au detronat pe covăsneni din postura de lideri și, la jumătatea sezonului regulat, au preluat din nou șefia Seriei 2

Aerostar Bacău cu racheta? Nu neapărat, deși victoria obținută de băcăuani contra celor de la KSE Târgu-Secuiesc, 6-1 (1-1), este una desprinsă din lumea tenisului. Mai degrabă, Aerostar ca racheta! Vineri, în ultima etapă a turului din sezonul regulat al Ligii a III-a, „aviatorii” au surclasat KSE-ul pe teren și pe tabelă și- lucrul cel mai important- în fruntea Seriei 2. Grație acestui succes, echipa antrenată de Andrei Vatră, Mihai Voicu și Adrian Iosub se încununează cu titlul de campioană a turului. OK, e un titlu neoficial. Dar câți ar fi pariat, înaintea startului de sezon, pe „zborul” Aerostarului? Deși l-a pierdut între timp și pe cel mai experimentat jucător al său, Cătălin Aeroaiei (accidentarea suferită la genunchi punând sub semnul întrebării revenirea pe teren în acest final de 2024), gruparea băcăuană pare să găsească mereu noi și noi stimuli. La o săptămână de la înfrângerea suferită la Braniștea (singura din mandatul „principalului” Vatră), Aerostar avea de câștigat derby-ul cu KSE Târgu-Secuiesc pentru a reveni pe primul loc al campionatului. Și nu doar că l-a câștigat, dar a făcut-o într-o manieră entuziasmantă. Având în cuplul Matei-Telcean un adevărat piston la mijlocul terenului, cu Prențu mutat fundaș stângă și cu Tudor Antohi plasat în centrul defensivei, alături de Benchea și cu „vârful” Constantinescu în mare poftă de joc, Aerostar a început confruntarea în atac. Iar eforturile ofensive i-au fost răsplătite după doar șapte minute de la fluierul de start al „centralului” Cristian Vîrgolici, atunci când la centrarea lobată a lui Nicolas Consantinescu, Marius Telcean a reluat imparabil cu capul, deschizând scorul. Rezultatul pauzei a fost însă unul egal, oaspeții- echipă combativă și combinativă- beneficiind, în minutul 20 de un cadou din partea defensivei băcăuane (neînțelegere Mocanu- Benchea la o minge ușoară), transformat în gol de Nechita. În deschiderea părții secunde, ocazia imensă a lui Constantinescu (șut în portar din poziție de „unu la unu”) a prefațat iureșul ce avea să se declanșeze la buturile lui Csiki. Iar golul de 2-1 nu avea să întârzie prea mult, Andrei Juncu realizându-l în minutul 57, cu un șut sub transversală din apropiere. Descătușați, „aviatorii” au continuat să atace, iar introducerea lui Vasile Padovei a crescut nivelul de panică în defensiva covăsneană, care a început să lase spații tot mai mari și mai invitante. După ce, în min. 63, la centrarea excelentă a lui Tilibașa, Padovei a fost la câțiva centimetri de golul de 3-1, cinci minute mai târziu, atacantul de 28 de ani al Aerostarului nu a mai greșit ținta, învingându-l pe Csiki cu un șut precis la firul ierbii. Finalul a fost unul pirotehnic, aducând încă trei goluri în contul oamenilor lui Vatră. În minutul 85, Alessandro Bobârnac (intrat în locul lui Alexandru Băisan), și-a marcat come-back-ul printr-un gol spectaculos, rezultat al unui șut-centrare la colțul lung. După alte patru minute, la o aglomerație în careul advers, Tudor Antohi și-a încununat prestația foarte bună, trecându-și numele și pe lista marcatorilor, nu doar a evidențiaților. Iar tabela avea să fie închisă de cel care o și deschisese, inepuziabilul Telcean: 6-1! Ca la Wimbledon. Cu racheta? Mai degrabă ca racheta! La acest ultim joc al turului, Aerostar a mizat pe următoarea formulă de echipă: Ov. Mocanu- Tilibașa (min. 82 Bălășel), T. Antohi, Benchea, Prențu- Juncu (min. 62 Padovei), M. Matei, Telcean, Cătău (min. 87 R. Necula)- Băisan (min. 82 Bobârnac), N. Constantinescu (min. 87 Paveliuc). Așa cum aminteam, Aerostar încheie prima parte a sezonului regulat pe primul loc, cu un punct avans față de Unirea Braniștea (învingătoare pe terenul lui Sepsi 2) și două față de „victima” sa de vineri, KSE Târgu-Secuiesc. Returul va începe weekendul viitor, atunci când echipa pregătită de trio-ul Andrei Vatră- Mihai Voicu- Adi Iosub va primi vizita Râmnicului Sărat. Având în vedere că în jocul direct din tur, „aviatorii” au fost învinși cu 2-1, e loc de o revanșă. Și- de ce nu?- de o nouă victorie la scor. „Racheta” e pe recepție?

Seria 1

Programul etapei a noua, ultima a turului/ sâmbătă, 26 octombrie, ora 15.00 : CSM Bucovina Rădăuți- Gloria Ultra, Șoimiii Gura Humorului- Știința Miroslava, CSM Bacău- Ceahlăul Piatra Neamț 2, CSM Vaslui- FC Bacău, ACS USV Iași- Șomuz Fălticeni.

Clasament : 1) Știința Miroslava 19p., 2) FC Bacău 17p., 3) CSM Bacău 16p., 4) CSM Vaslui 15p., 5) Gloria Ultra 14p., 6) CSM Bucovina Rădăuți 13p., 7) Ceahlăul 2 7p., 8) Șomuz Fălticeni 6p., 9) Șoimii Gura Humorului 5p., 10) ACS USV Iași 1p.

Seria 2

Rezultatele înregistrate vineri, 25 octombrie, în deschiderea etapei a noua, ultima a turului : Aerostar Bacău- KSE Târgu-Secuiesc 6-1 , CSM Râmnicu-Sărat- Dacia Unirea Brăila 0-0, Sepsi Sfântu-Gheorghe 2- Unirea Braniștea 0-2. Programul celorlalte jocuri ale etapei a noua/sâmbătă, 26 octombrie, ora 15.00 : Voința Limpeziș- Viitorul Onești, Sporting Liești- CSM Adjud 1946.

Clasament : 1) Aerostar Bacău 21p., 2) Unirea Braniștea 20p., 3) KSE Târgu-Secuiesc 19p., 4) Sporting Liești 16p., 5) Sepsi 2 15p., 6) CSM Râmnicu-Sărat 13p., 7) CSM Adjud 1946 6p. (golaveraj 9-13), 8) Viitorul Onești 6p. (6-18), 9) Dacia Unirea Brăila 4p., 10) Voința Limpeziș 0p. * Voința Limpeziș a fost sancționată de FRF cu pierderea a șase puncte.