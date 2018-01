De miercuri şi până joi dimineaţă, la Poliţia din Bacău şi la subunităţile din judeţ au fost înregistrate puţine tamponări şi accidente, chiar dacă ninsoare le-a dat ceva bătăi de cap unor şoferi. „Au fost 9 tamponări, adică evenimente rutiere soldate doar cu pagube materiale, şi 4 accidente de circulaţie uşoare”, a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Numărul nu este mai mare decât cel înregistrat într-un interval de 24 de ore din oricare altă perioadă a anului, dar nici nu se poate vorbi de o imagine completă, pentru că poliţiştii nu sunt chemaţi la toate evenimentele rutiere. În cazul tamponărilor, şoferii pot merge pe constatarea amiabilă şi doar dacă nu se înţeleg trebuie să anunţe Poliţia în cel mult 24 de ore. Tot atât au la dispoziţie şi cei care şi-au avariat autoturismul în urma unor manevre greşite în trafic şi au nevoie de dovadă pentru a-l repara. 7 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.