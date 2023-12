PSD Bacău: Zeci de milioane de euro pierdute de administrația Viziteu

Liderii locali ai PSD au organizat, miercuri, 6 decembrie, o conferință de presă care a avut ca tematică situația fondurilor europene pierdute de administrația Viziteu, ca urmare a nefinalizării proiectelor sau a abandonării acestora.

Este vorba despre finanțările prin Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, în exercițiul financiar 2014-2020. În cauză, sunt 14 proiecte (trei care sunt propuse la etapizare – trecerea pe alt exercițiu financiar, întrucât nu au fost fost finalizate, deși aveau termen decembrie 2023, precum și alte 11 care, tehnic, ar trebui terminate în 2024).

„Să vedem nota de plată pe care o va suporta cetățeanul municipiului Bacău din neatragerea de fonduri europene pe care Primăria și aparatul de specialitate le-au avut la dispoziție, încă din 2019. Țin să precizez că, la acea vreme, consilierii locali PSD au reușit să deblocheze o finanțare de 40,5 milioane de euro – prin aprobarea plății de 7,8 milioane de lei pentru insula de agrement -, în așa fel încât actuala administrație să poată implementa proiecte importante pentru municipiul Bacău”, a declarat Valentin Ivancea, președintele organizației municipale PSD Bacău. Oficial, nu se știe exact care este totalul fondurilor europene care au fost atrase până în prezent de administrația Viziteu, nici ce sumă va fi suportată (sau care a fost deja cheltuită) de la bugetul local, ca urmare a nefolosirii finanțărilor aprobate de către Comisia Europeană.

„Consilierii locali, în majoritatea lor, au solicitat, în comisii, managerilor de proiect, să prezinte, sub semnătură, rapoarte de progres. Ca să se știe cât este eligibil, cât se suportă din bugetul de stat, cât se suportă din bugetul local, care sunt stadiile proiectelor, și care este execuția efectivă, financiară, a proiectului. Am văzut proiecte în care apar 10% stadiu, 20%, 40%, 50% și cred că în trei sau patru excepții s-a ajuns la 70%. Asta înseamnă, că pe anul 2024, suma eligibilă neatrasă este undeva la 30 de milioane de euro, care se scade din exercițiul financiar următor. Nu se va etapiza”, a precizat Valentin Ivancea.

Sistemul de management al traficului în municipiu – zero barat

La rândul său, vicepreședintele PSD Bacău, Lucian Bogdănel, s-a referit la proiectul privind implementarea sistemului de management al traficului în municipul Bacău, care ar fi trebuit finalizat luna aceasta. „Doar municipiile reședință de județ au putut accesa fonduri prin această Axă, alocările fiind prealocate, în funcție de demografie, poluare, poluare etc. Nu a fost o competiție între orașe. Or, această axă a avut ca obiectiv tocmai reducerea emisiilor de carbon și a gazelor cu efect de seră, prin investiții în pietonale, piste de bicicletă, tramvaie, etc. Nicidecum finanțarea de lucrări la drumuri, nici măcar modernizare, reabilitarea sau mentenanța acestora, finanțatorul socotind că aceste lucrări duc creșterea traficului rutier și implicit al poluării. (…)”, a precizat vicepreședintele Lucian Bogdănel.

Proiectul privind sistemul de management al traficului în municipiu, aprobat la finanțare, ar fi trebui să se materializeze în modernizarea a 88 de puncte semaforizate, 59 de intersecții și 29 de treceri de pietoni, precum și introducerea unor semaforizări smart, inteligente, a unui sistem de monitorizare cu ajutorul camerelor de luat vederi și a unor senzori de trafic etc, plus un centru de comandă, la CAEX.

„Fac precizarea că lucrările de drumuri nu erau eligibile, prin această axă, iar intervențiile la carosabil în acest proiect erau prevăzute doar în perimetrul intersecțiilor, pe o distanță de cel mult 50-60 de metri, și nu 5-6 kilometri. Iar, la final de implementare a proiectului, nimic din lucrările prevăzute nu s-a realizat: nici intersecții, nici «unda verde», nici reducerea timpilor de staționare în trafic etc. În schimb, s-a asfaltat carosabilul, în vară, lucrări care nu erau prevăzute în cererea de finanțare, nici autorizate de primărie etc”, a mai spus Lucian Bogdănel.