Președintele PSD Bacău, europarlamentarul Dragoș Benea, a mulțumit celor care au votat candidații partidului, peste 90.000 de băcăuani. Liderul PSD a accentuat faptul că PSD a participat singur în alegeri, în detrimentul unor alianțe destul de puternice, mai ales a partidelor de dreapta.

„Noi am avut de suferit după ce mandatul celui pe care l-am susținut pentru funcția de primar în 2016 s-a dovedit a fi unul nesatisfăcător”, a precizat Dragoș Benea amintind că situații asemănătoare s-au înregistrat și în alte primării din județ.

Apoi, liderul PSD a trecut în revistă și o serie de insuccese, situație în care se impune o analiză serioasă la nivelul organizației după care se vor lua măsuri. Dragoș Benea a ținut să prezinte și câteva nereguli înregistrate la alegerile de duminică, prezentând anumite situații din câteva localități, nereguli atribuite adversarilor politici.

Șeful filialei județene PSD Bacău a arătat că organizația băcăuană se află pe locul 10 în țară, după care i-a felicitat pe primarii PSD aleși dar și pe cei care au avut un scor bun, chiar dacă au pierdut.

Făra alianțe cu Pro România

Pe final, Dragoș Benea a subliniat că deocamdată organizația pe care o conduce nu se gândește la „parlamentare” și că se apucă de treabă, pentru că au de realizat niște proiecte care sunt primordiale în acest moment. Întrebat de ziariști alianțele pe care PSD le va face în consiliile locale și județene, Dragoș Benea s-a arătat destul de rezervat, excluzând însă alianța cu Pro România, prezentând o serie de neînțelegeri cu cei din partidul condus la nivel național de Victor Ponta.

Lui Dragoș Benea nu i-a scăpat din vedere protestul organizat de cei din HoReCa, criticând neputința autorităților de a rezolva această problemă cu un impact economic deosebit. Și nu în ultimul rând, europarlamentarul băcăuan a făcut referiri la câștigarea alegerilor pentru funcția de primar al municipului Bacău de către reprezentantul alianței PNL-USR-Plus. „Pe undeva, reușita lui Lucian Stanciu Viziteu, își are logica și firescul.

Stânga a fost franjurată, trei partide la un loc…nu e de neglijat. Dar…a câștigat cu sub 30 de procente. Are de confirmat, are niște promisiuni făcute care trebuie să se întâmple repede. Are o misiune destul de dificilă, cu un consilu local destul de „mozaicat”, o structură a Primăriei destul de anchilozată. Are o misiune complicată. Dar e mai puțin important cum văd eu victoria dânsului, mai important este cum vede dumnealui dezvoltarea municipiului.”

În final, Dragoș Benea a subliniat că, toate obiectivele importante trebui susținute de toate forțele politice, indiferent de pe ce parte a eșicherului politic sunt situate, pentru binele și progresul municipului și județului Bacău.

Valentin Ivancea, noul președinte ales al Consilului Județean, a mulțumit celor care l-au votat dar și echipei din care face parte. „Am încercat în această campanie să scot în evidență doar ce s-a făcut. Mă refer la proiecte la care am participat, fără să îmi asum merite care nu mi se cuveneau, proiecte care duc la dezvoltarea Bacăului. Am încercat, pe de altă parte, să mă prezint așa cum sunt. Cred că, dezvoltarea Bacăului ține de o economie puternică, de atragerea de investitori și de dezvoltarea infrastructurii”, a declarat Valentin Ivancea.