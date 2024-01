Propunere legislativă pentru extinderea asigurării RCA la trotinete și biciclete electrice

Senatul României are pe agenda sa primul proiect de lege din acest an, focalizat pe modificarea Legii nr. 132/2017 referitoare la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Adoptat la finalul anului precedent de către Guvern, acest proiect are scopul de a aduce legislația națională în concordanță cu cea europeană, impunând proprietarilor de trotinete și biciclete electrice să plătească RCA.

Potrivit noului proiect, termenul de “vehicul” este redefinit pentru a include criterii tehnice specifice, aducând sub incidența asigurării RCA vehiculele precum trotinetele electrice, bicicletele electrice și alte mijloace de transport care, conform legislației naționale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. De asemenea, se elimină posibilitatea ca accidentele să fie produse în situații în care vehiculele nu sunt utilizate în calitate de mijloace de transport.

Proiectul de lege propune, de asemenea, o modalitate nouă de control a asigurărilor RCA. Acesta permite utilizarea dispozitivelor electronice de verificare a asigurării în trafic, fără oprirea vehiculelor, sub condiția respectării legislației privind protecția datelor personale (GDPR). În plus, se introduce un tipizat standardizat la nivel european pentru atestarea istoricului daunelor acoperite de RCA ale asiguratului.

Potrivit proiectului, un vehicul este definit ca orice mijloc de transport pe uscat cu propulsie proprie, cu excepția celor care se deplasează pe șine cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h. Aceasta include orice remorcă destinată utilizării cu vehiculul menționat, indiferent dacă este cuplată sau necuplată, precum și tramvaiele.

Proprietarii sau utilizatorii vehiculelor care stauționează în mod obișnuit în România vor fi obligați să încheie și să mențină în valabilitate o asigurare RCA pentru a acoperi riscurile derivând din utilizarea acestora în limitele teritoriale de aplicare stabilite de lege.

Această inițiativă legislativă a stârnit deja dezbateri și reflectă preocuparea autorităților pentru adaptarea la noile modalități de deplasare urbană, contribuind la sporirea gradului de siguranță în trafic.