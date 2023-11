Proiectul „Susținem Arta-Promovare și Accesibilitate” continuă la Colegiul de Artă din Bacău

„În cadrul Masterclass-urilor organizate la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, în perioada 21-25 noiembrie 2023, am audiat cu interes patru tineri talentați. Repertoriul prezentat a avut în vedere preponderent piese ce fac parte din stilul Romantic. Elementele de tehnică pianistică, planuri sonore, utilizarea pedalei de rezonanță și a celei una corda au fost evidențiate în cadrul scurtei întâlniri, tinerii fiind receptivi și interesați de efectele sonore ce se pot obține.

În cadrul discuțiilor s-au abordat și elemente de armonie, contrapunct, forme, metode variaționale, ce pot conferi o notă distinctă în interpretare, prin descoperirea intențiilor compozitorilor, elementele teoretice fiind cunoscute de tinerii interpreți. Toate indicațiile sugerate ar putea fi implementate și în lucrările abordate ulterior. Profesionalismul și dedicarea profesorilor îndrumători are un impact benefic asupra dezvoltării tinerilor. Interesul arătat activității desfășurate în Sala de Festivități “Petru Bărbuță” s-a concretizat prin prezența numeroasă, atât a elevilor cât și a cadrelor didactice.

Doresc pe această cale să felicit gazdele și cadrele didactice ale Colegiului Național de Artă “George Apostu” pentru profesionalismul actului didactic și interesul acordat proiectului Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate, CNFIS- FDI- 2023- F- 0112, implementat de Universitatea Națională de Arte “ George Enescu” din Iași.”

Prodecan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu

„În cadrul proiectului SUSTINEM ARTA – PROMOVARE ȘI ACCESIBILITATE, desfășurat la Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău am avut deosebita plăcere de a susține un Masterclass cu elevii secției de Artă Vocală Interpretativă ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău. Am remarcat pregătirea minuțioasă a elevilor, atmosfera caldă, bucuria acestora de a se exprima prin muzică. Am găsit voci frumoase, calitative cu reale valențe artistice coordonate cu dăruire și profesionalism de către profesorii Claudia Vasilache și Gabriela Mihai și talentatului pianis, domnul prof. Elvis Condrea. Vă mulțumesc domnilor profesori, pentru munca depusă, dăruirea și răbdarea pe care le manifestă în lucrul la clasă cu elevii și le doresc multă sănătate și succese în proiectele viitoare. Voi reveni cu mare drag ori de câte ori va fi nevoie aici la Colegiul dumneavoastră!”

Prof. univ. dr. Cristina Simionescu

„În cadrul MasterClass-ului din 21 noiembrie 2023, susținut la Colegiul “George Apostu” din Bacău, am fost impresionat de nivelul ridicat al elevilor pregătiți de dl Profesor Codrin Stan la Clasa de violoncel. Îi cunosc activitatea de mulți ani și este un pedagog de înaltă ținută profesională și umană. Mereu revin cu drag în acest loc!”

Conf. univ. dr. Habil Sebastian Vîrtosu

„Jazzul și muzica ușoară își găsesc mesagerii în rândul liceenilor de la colegiul vocațional din Bacău. Cu ocazia masterclass-ului susținut astăzi, 21 noiembrie 2023, am observat că interesul lor pentru aceste genuri muzicale este semnificativ. Am ascultat voci bune cu mare potențial, am făcut vocalize, exerciții de respirație, am „despicat firul în patru” pentru a finisa ceea ce elevii deja știau, datorită profesorilor lor Andra-Gabriela Lungu, Ionuț Gheorgheș și Andrei Ciobanu: dicția, locul și felul respirațiilor, frazarea, vibrato, crearea presiunii coloanei de aer înspre mușchiul diafragm, noțiuni ce țin de igiena vocală etc. Practic, am (re)descoperit împreună unicitatea și frumusețea vocii umane. Un curs concentrat, dinamic, viu. Mulțumim gazdei noastre, Colegiul Național de Artă “George Apostu” și coordonatorului proiectului „Susținem Arta – Promovare și accesibilitate”, conf. univ. dr. Andrei Enoiu.”

Lect. univ. dr. Mihaela Loredana Gârlea

„Apreciez direcția bună a clasei de saxofon a Colegiului Național de Artă „George Apostu” – Bacău. Seriozitatea și profesionalismul d-lui prof. Lavric Vlad au, cu siguranță, o influență benefică asupra tuturor elevilor pe care i-am văzut ca o adevărată familie. Mi-au atras atenția în mod deosebit începătorii, prin pregătirea, atenția și dorința de a învăța. Toți au stat cu „sufletul la gură”, savurând fiecare informație pe care am detaliat-o la cursuri. În speranța de a ne revedea mai buni și la anul, felicit tot colectivul clasei de saxofon!”

Lector univ. dr. Bogdan Constantin

„Cu ocazia Masterclass-ului susținut în cadrul proiectului “SUSȚINEM ARTA, PROMOVARE ȘI ACCESIBILITATE” la Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Bacău, am avut marea bucurie de a descoperi elevi talentați, dedicați și foarte bine pregătiți, sub atenta îndrumare a doamnei profesor Adriana Pascaru. Am avut deosebita plăcere să remarc nu doar pregătirea corespunzătoare a repertoriului și a elementelor constitutive unei bune tehnici instrumentale, ci și o preocupare deosebită a doamnei profesor pentru asigurarea materialelor necesare unei bune interpretări, a anciilor și instrumentelor necesare și potrivite pentru fiecare elev în parte. Voi păstra în suflet momentele petrecute astăzi la clasa de oboi și amintirea calităților și a talentului cu care fiecare elev este înzestrat în mod particular. Voi reveni cu drag la Bacău cu fiecare ocazie.”

Asis. univ. drd. Andreea Burda.

„Masterclass-ul de clarinet susținut astăzi, 22 noiembrie, la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău este un real succes! Aici am întâlnit elevi bine pregătiți de domnul profesor Gelu Țurlea pe care îl felicit pentru seriozitatea și profesionalismul de care a dat dovadă. Atenția, devotamentul și participarea activă a elevilor au făcut ca timpul alocat cursului să fie mai plăcut și interactiv. Elevii participanți s-au integrat repede la cursul susținut și s-au remarcat prin pregătirea, atenția și dorința de a învăța. Felicit tot colectivul clasei de clarinet și cu speranța unei următoare întâlniri, le doresc mult succes!”

Conf. univ. dr. Daniel Paicu

„Vizita mea la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău a constituit un prilej de a reîntâlni pe unii, de a cunoaște pe alții și aici mă refer la elevii claselor de percuție sub îndrumarea profesorilor Mihai Bălan, Liviu Țugui și Alexandru Beldescu. Și de această dată, am fost nespus de bucuros să găsesc elevi dornici să învețe tainele percuției. În masterclass-ul de astăzi, am vorbit despre muzica de cameră, respectiv despre ansamblurile de percuție în diferite formule de instrumentiști percuționiști. Elevii Colegiului, au dat dovadă de maturitate și de înțelepciune în ceea ce privește înțelegerea și interpretarea lucrărilor scrise pentru ansamblu de percuție. Sper și cred în implicarea conducerii Colegiului, cât și a instituțiilor centrale municipale și județene în achiziționarea instrumentelor de percuție moderne prin care actul artistic să fie unul de înaltă clasă. Le urez, atât elevilor cât și profesorilor îndrumători, mult succes si multe apariții pe scenele locale cât și pe cele internaționale.”

Conf. univ. dr. Constantin Stavrat, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iaşi

„Am revenit la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău cu multă plăcere și am plecat cu și mai multă satisfacție. M-am bucurat să îi reîntâlnesc pe domnii profesori Gabriel Marc și Tudor Barcan și câțiva elevi exponenți ai catedrei de chitară de aici. Așa cum am observat și la prima colaborare de acest gen, câteva ore de interacțiune cu acești talentați copii mi-au confirmat din nou că actul educațional, predarea chitarei și tehnica instrumentală se fac după norme extrem de riguroase, după o metodă atent pusă la punct, ce oferă rezultate concrete și imediate și deschide în același timp orizonturi și perspective ideale pentru dezvoltarea artistică a elevilor. Ceea ce este și mai surprinzător este că scopul didactic este măiestrit ascuns într-un repertoriu savuros, extrem de accesibil și atrăgător, ales inteligent ca grad de dificultate în funcție de anul de studiu al fiecărui elev. De aceea, adresez pe această cale numeroase felicitări și toată admirația mea pentru efortul și implicarea elevilor și a profesorilor lor în acest demers rar și nobil totodată: studiul chitarei clasice! Sperăm că și noi, prin studenții clasei de chitară ai Universității de Arte George Enescu, uniți într-o formulă de trio, am reușit să oferim un moment special de muzică de cameră. Mulțumesc pentru găzduire și colaborare direcțiunii celor două instituții partenere, coordonatorilor de proiect, precum și tuturor cadrelor didactice implicate în buna desfășurare a evenimentului!”

Lect. univ. dr. Arhire Dan Alexandru.

„O nouă, și ca de obicei, plăcută întâlnire cu colegii noștri din Bacău de la Colegiul Național de Artă “George Apostu”, care ne-au întâmpinat cu un număr impresionant de elevi interesați să afle noi informații sau să își confirme noțiunile predate de dascălii lor. Ca de fiecare dată când revin la Bacău, și o fac cu mare plăcere, sunt foarte plăcut surprins de seriozitatea acestei clase de flaut, coordonată de doi inimoși și implicați profesori: prof. Ana Cioroparu și prof. Octavian Chirila care au reușit în ultimii doi – trei ani să crească foarte mult nivelul profesional al elevilor lor. În acest an, cursurile noastre de măiestrie s-au desfășurat ca o dezbatere deschisă între mine, profesorii coordonatori și bineînțeles, “beneficiarii” direcți, adică elevii. Interesul și modul cât se poate de prompt în care și-au dat silința elevii de a răspunde la informațiile și solicitările primite și transpunerea lor în practică, la o oră deloc confortabilă pentru unii, a arătat cât de mult îi preocupă pe acești copii studiul flautului. Sigur că s-ar putea poate și mai mult, dar, să nu uităm că lucrurile mari se fac parcurgând pași mici. De asemenea, aș dori să remarc disciplina și modul politicos al elevilor în această interacțiune, chiar dacă atmosfera a fost una cât se poate de relaxată. Bineînțeles că am putea vorbi foarte mult despre acest proiect organizat de UNAGE IAȘI împreună cu Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău, dar cel mai important aspect care trebuie subliniat este interacțiunea dintre instituțiile preuniversitare și cele universitare care, cu siguranță, va aduce un plus de valoare actului educațional din sistemul de învățământ vocațional. Doresc să menționez și să felicit, și nu în cele din urmă, implicarea conducerii Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău pentru punerea la dispoziție a logisticii necesare și nu numai, toate fiind atent supravegheate de doamna prof. Narcisa Șendrea care, ca de fiecare dată, ne-a întâmpinat cu o energie și o atitudine cât se poate de pozitivă. De asemenea, doresc să-l menționez și pe colegul nostru, coordonatorul acestui proiect, conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu UNAGE IAȘI. Tuturor felicitări și în continuare cât mai multe realizări profesionale remarcabile!”

Cu aleasă prietenie, Conf. univ. dr. Țîrlea Florin, UNAGE IAȘI

„Bucuria revenirii la Bacău mi-a fost de această dată pricinuită de Masterclass-ul din 25 noiembrie din cadrul proiectului „Susţinem arta promovare și accesibilitate”, organizat de Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din laşi împreună cu Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” din Bacău. M-am bucurat de o zi de lucru intensă alături de (foarte) tinerii pianişti Maria-Cristina Şendrea (clasa a IX-a), Andrei Zorilă (clasa a X-a) şi Theodora Epuran (clasa a V-a), elevi ai profesoarelor Narcisa Şendrea şi Cristina Asofiei. Am explorat împreună lucrări diverse, dificile și complexe, aparţinând unui arc repertorial extins, de la Beethoven la Mihail Jora, trecând prin Chopin, Liszt sau Glinka. M-a încântat receptivitatea, curiozitatea şi dorinţa de perfecţionare a tinerilor muzicieni, precum și capacitatea lor de a perfecţiona şi modifica aspecte pretenţioase ale tehnicii pianistice şi stilisticii muzicale într- un timp atât de scurt. Trebuie să menționez aici şi atmosfera caldă şi primitoare pe care cadrele didactice ale Colegiului de Artă din Bacău știu întotdeauna să o creeze cu firească şi cuceritoare ospitalitate.”

pianista Raluca Ştirbăţ, Conf. univ. dr. UNAGE laşi, Preşedinte Societatea Internaţională „George Enescu”, Viena

„Recenta vizită făcută la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău cu prilejul Masterclass-ului susținut la clasa de violă, a fost o experiență extraordinară atât pentru mine cât și pentru minunații elevi pe care i-am întâlnit acolo. Emoții puternice au fost de ambele părți, fiecare dorind să arate și să absoarbă cât mai multe informații atât de necesare formării unui artist desăvârșit. A fost o bucurie imensă pentru mine să constat că încă există copii care își doresc și cântă cu atâta plăcere la instrumentul violă. De la mare la mic vreau să felicit elevele Gazi Florina, Alupei Diana, Popa Ilinca, Iacob Ioana, Paciello Mariantonietta, Maria Damaschin, pentru implicarea și seriozitatea de care au dat dovadă. Sunt convins că sub îndrumarea atentă a doamnei profesor Oana Jeinov, pe care o admir pentru modul în care își păstorește clasa, elevii vor beneficia de cele mai bune sfaturi necesare formării lor ca viitori artiști atât profesional cât și personal. Mulțumesc tuturor pentru căldura cu care am fost primit la Colegiul de Artă și doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă și mai ales să păstreze vie preocuparea și interesul pentru acest instrument minunat, viola.”

Lector univ. dr. Doru Costăchescu

„Mă bucur de fiecare dată când pot ajuta elevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” să devină mai bine pregătiți prin intermediul Cursurilor de măiestri artistică desfășurate în cadrul unor proiecte. În perioada 10-25 noiembrie am facilitat desfășurarea mai multor Masterclass-uri din cadrul proiectului Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate în parteneriat cu profesorii Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice. Mulțumesc pentru buna colaborare cu directorul proiectului, Conf. univ. dr. Andrei Enoiu-Pânzariu, pentru disponibilitatea profesorilor universitari de a (re)veni la Bacău și a lucra cu elevii talentați ai Colegiului nostru. De asemenea, țin să le mulțumesc colegilor mei și, nu în ultimul rând, doamnelor directoare Daniela-Silvia Bîrzu și Adriana-Cristina Busuioc pentru receptivitatea cu care spun mereu „DA” activităților de acest tip.”

Prof. pian Narcisa-Elena Șendrea, organizator al proiectului „Susținem Arta – Promovare și Accesibilitate” în cadrul Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău

