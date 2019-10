În perioada octombrie 2019 – septembrie 2021, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău va implementa, alături de alţi 5 parteneri europeni, un proiect de schimb interşcolar Erasmus+, de tip acţiune cheie 2, parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare. Proiectul este intitulat „Mobile Tools, Dynamic Games and Collaborative Tasks to Increase Engagement in EFL Classes” – „Aplicaţii mobile, jocuri dinamice și sarciniprin cooperare pentru o mai bună implicare a elevilor în cadrul lecțiilor de limba engleză” (ID 2019-1-RO01-KA229-063390_1) şi are drept principal scop creşterea atractivităţii orelor de limbă engleză prin actualizarea metodelor şi instrumentelor moderne de predare cu ajutorul tehnologiei şi prin observarea practicilor existente la nivel european, în cele 5 şcoli partenere: 6th Geniko Lykeio Neas Smyrnis (Grecia); Kemalpasa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi, Izmir (Turcia);Colegio El Buen Pastor, Murcia (Spania); Stav skole, Skjetten (Norvegia); Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka, Plzen (Republica Cehă).

„Proiectul a fost inițiat din dorința formării unei imagini mai clare despre felul în care tehnologia și aplicațiile mobile sunt incluse în procesul de predare-învățare a unei limbi străine în diferite şcoli din spaţul european, în contextul în care studiile de specialitate au dovedit că folosirea tehnologiei în cadrul lecțiilor are un impact extraordinar asupra elevilor. În calitate de iniţiatori, dorinţa noastră este să identificăm modalităţi de includere a tehnologiei în orele de limbă engleză, în condiţiile în care dotările noastre tehnice nu ne permit o foarte mare flexibilitate. Chiar dacă partenerii au nevoi și niveluri de competență diferite în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor mobile, ei sunt uniți de același obiectiv, acela de a descoperi și crea noi experiențe educaționale care să le permită să se ridice la înălțimea așteptărilor elevilor secolului XXI.”

prof. Mariana Andone, autorul proiectului

Dintre obiectivele specifice pot fi amintite: creșterea frecvenței utilizării aplicațiilor mobile, a jocurilor dinamice și a sarcinilor bazate pe cooperare în cadrul orelor de limba engleză, creșterea nivelului de satisfacție a elevilor, diversificarea metodelor de predare a limbii engleze prin schimbul de bune practici cu celelalte școli partenere, îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ale participanților, creșterea gradului de conștientizare pentru elevi și profesori cu privire la cultura, cetățenia și valorile Uniunii Europene, creșterea dimensiunii europene a instituțiilor și crearea unei rețele de profesori de limba engleză la nivel european.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, vor avea loc 7 activităţi transnaţionale, una de formare pentru profesori și 6 schimburi de elevi, prima urmând a se desfășura în Spania, în decembrie 2019.

Grupul-țintă vizat de proiect este reprezentat de elevii cu vârsta de 15-16 ani din cele 6 instituții școlare partenere, de aproximativ 30 de profesori de limba engleză și 10 profesori de informatică. La nivelul instituţiei, beneficiarii direcţi vor fi elevii de la clasele cu predare bilingvă, iar cei indirecţi vor fi elevii de la clasele cu predare intensivă a limbii engleze, care vor beneficia de rezultate prin intermediul activităţilor de diseminare şi valorizare prevăzute în urma fiecărei mobilităţi.

Unul dintre principalele produse finale ale proiectului îl constituie un e-book care va conţine exemple de instrumente digitale, modele de jocuri şi activităţi prin cooperare pentru fiecare dintre cele 4 competenţe de bază – receptarea mesajelor orale şi scrise, producerea mesajelor orale şi scrise, dar şi pentru învăţarea gramaticii şi a vocabularului.

În ceea ce priveşte impactul proiectului, directorul colegiului, prof. Călin Boambă remarcă faptul că acesta „contribuie la dezvoltarea instituțională din mai multe puncte de vedere. În primul rând, şcoala își va continua strategia de dezvoltare europeană prin gestionarea cu succes a unui nou proiect Erasmus+ şi prin faptul că profesorii de limba engleză şi informatică vor crea legături cu alte cadre didactice din spaţiul european, punând bazele unor viitoare colaborări. De asemenea, suntem convinşi că, prin intermediul proiectului, profilul bilingv va deveni mai atractiv pentru viitorii elevi și mai apreciat la nivel local.”