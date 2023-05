Programul „Femeia Antreprenor”. Milioane de lei pentru afacerile deținute de băcăuance

Zeci de firme deținute majoritar de femei vor primi de la stat ajutoare nerambursabile a câte 200.000 de lei, fiecare. Cu acești bani, antreprenoarele din Bacău vor să-și dezvolte afacerile pe care deja le au în sănătate, panificație și arhitectură. După semnarea contractelor și transmiterea devizelor, banii ar urma să ajungă la solicitante până, cel târziu, la sfârșitul anului.

Sute de băcăuance s-au înscris în cadrul programului de granturi „Femeia Antreprenor”, derulat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT), încă din vara anului trecut. Programul „Femeia Antreprenor” se adresează firmelor mici și mijlocii în care cel puţin unul dintre asociaţi este femeie şi deţine cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii aplicante. Se dorește, în primul rând, stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării afacerilor private înfiinţate și conduse de către femei, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale. În plus, programul urmărește îmbunătățirea performanțelor economice ale firmelor aparținând femeilor.

Câte 40.000 de euro, sprijin pentru dezvoltarea afacerilor

Astfel, în perioada 18 august – 30 septembrie 2022, femeile cu spirit de antreprenor au avut posibilitatea de transmite planurile de afaceri Agenției pentru IMM Iași, în scopul obținerii de ajutoare de minimis de la stat pentru dezvoltarea propriilor bisnisuri. Fiecare afacere este susținută financiar de stat cu până la 200.000 de lei, aproximativ 40.000 de euro. Mai exact, pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă, Alocația Financiară Nerambursabilă (AFN) este de maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta cel mult 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. În schimb, aplicanții care se angajează să creeze și să mențină două locuri de muncă prin intermediul Programului, vor putea primi suma maximă, de 200.000 lei/beneficiar.

3,4 milioane de lei pentru firmele din Bacău

Potrivit unei situații recente primită de la Agenția pentru IMM Iași, aproape 150 de solicitări de finanțare au fost trimise din județul Bacău. Cererile de finanțare au venit din partea unor firme deținute majoritar de femei, care activează în diverse domenii, de la prelucrarea lemnului, fabricarea de mobilă, sănătate (inclusiv stomatologie), fabricarea de articole din plastic pentru construcții, până la extracția de pietriș, fabricarea pâinii, imprimerii, confecții, inginerie și consultanță tehnică, arhitectură sau software etc. Cert este că dintre planurile de afaceri transmise de antreprenoarele băcăuance, 17 au fost deja aprobate, urmând să primească finanțarea de la stat, unele chiar intrân în posesia finanțării. Ceea ce înseamnă că, după semnarea contractelor și depunerea deconturilor, afacerile deținute de antreprenoarele din județ vor primi în jur de 3,4 milioane de lei. Banii ar urma să intre în conturile beneficiarelor până la finalul acestui an.

Patiserie și medicină, domeniile cele mai bine clasate

Cele mai multe firme care au trecut de primul pas, al preselecției, activează în sănătate și în panificație. Una dintre antreprenoarele care au fost acceptate în program este Oana Gavriliu, din Bacău. Economist, de profesie, băcăuanca a lucrat zeci de ani în domeniul bancar, dar de vreo 8 ani, a decis să o ia pe un drum separat, al antreprenoriatului. Și asta deși soțul ei mai are o afacere, însă în domeniul aviculturii. Prin urmare, în 2016, a înființat în Șerbănești afacerea personală din domeniul panificației – Atelier CrisCakes, foarte bine primită de băcăuani. Produce prăjituri și torturi după rețete franțuzești, extrem de apreciate de cei cu gusturi mai rafinate decât media. „Mentorul meu este un renumit chef patiser din Franța, o româncă stabilită la Paris – Mirela Murăruș. Îi urmez toate rețetele. Plus că vine la noi, facem stagii de pregătire, permanent, schimbăm mereu, îmbunătățim mereu, venim cu noutăți”, aflu de la antreprenoarea Oana Gavriliu. Am observat o mentalitate foarte sănătoasă la ea, pe care rar am întâlnit-o în afacerile de la noi. „Avem clienți de nișă, cu pretenții. De altfel, eu nici n-aș vrea să cumpere toată lumea de la noi, mi-aș dori să ne devină clienți cei care apreciază cu adevărat ce facem noi. Adică, ce mâncăm noi, le oferim și clienților, nu există marfă, separat, pentru mine și familia mea, și o alta pentru ei. Produsele noastre chiar sunt de top, la fel și clienții noștri. Cu gusturi mai rafinate”, a mai spune Oana Gavriliu. Suma maximă pe care a primit-o de la stat a reușit să o valorifice achiziționând utilaje noi, dar folosind-o pentru amenajarea unei instalații fotovoltaice și dotarea cu calculatoare și softuri. Doctorul în stomatologie Marina Corlade este o altă femeie de afaceri din județ care s-a calificat pentru a primi spriji nerambursabil de la stat. Este originară din Republica Moldova, dar a abosolvit Facultatea de Stomatologie din cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iaşi. Deține o clinică de profil în comuna Traian, iar cu banii care vor fi asigurați de stat își va achiziționa aparatură medicală modernă. „În domeniul nostru, trebuie să fi mereu updatat. În plus, cu finanțarea de la stat voi amenaja o instalație de fotovoltaice, componenta de energie verde fiind un avantaj pentru mine la stabilirea punctajelor, în etapa de preselecție a dosarelor”, a declarat dr. Marina Corlade.