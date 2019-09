În perioada 9 august – 9 septembrie, în stațiunea Slănic-Moldova se desfășoară programul de rezidență artistică internațională ,,In Context”, ajuns anul acesta la a treia ediție.

Țara invitată este Islanda, după Brazilia și India în edițiile anterioare.

Rezidența a fost inițiată și este coordonată de artista plastică Alina-Georgiana Teodorescu, născută în Slănic-Moldova, programul urmărind să sprijine creația artiștilor interesați de ecologie și comunitate, dialogul între artiștii români și internaționali, participarea comunității locale și a școlilor din regiune la activitățile din timpul rezidenței, precum și revitalizarea potențialul turistic al stațiunii, puternic afectată de lipsa investițiilor și de migrația economică.

Proiectul ,,In Context” își propune să utilizeze cadrul natural unic al stațiunii Slănic-Moldova, în vederea generării de oportunități pentru comunitatea locală și locuitorii de toate vârstele, iar pe viitor să sporească amprenta economică și culturala a stațiunii. Astfel, strategii de dezvoltare regională prin economie creativă, testate și consacrate în țări mai dezvoltate, se vor aplica treptat aici prin prisma proiectului.

,,Prin intermediul rezidenței de artă contemporană, completată cu un festival de muzică experimentală, proiectul urmărește să transmită un mesaj de impact despre frumusețea și fragilitatea naturii, identificând și conceptualizând caracteristicile unice ale stațiunii, cu scopul de a o transforma într-o destinație culturală și turistică recunoscută național și internațional. Folosirea practicilor artistice și creative ca fundație a comunicării va atrage vizitatorii interesați de natură și schimbările climatice, care caută refugiu și soluții de reziliență în mijlocul naturii”, a declarat artista Alina-Georgiana Teodorescu .

Tema de anul acesta, propusă de curatoarea Simona Nastac, este ,,Compost” – o metaforă sugerând capacitatea artei de a transforma stațiunea Slănic într-un teren fertil pentru noi forme de cunoaștere și, în același timp, un apel concret la acțiune pentru conștientizarea crizei ecologice și căutarea colectivă de idei și practici pentru prelungirea vieții pământului.

Artiștii invitați sunt Agnes Ársælsdóttir și Anna Andrea Winther din Islanda, Ana Maria Micu (Botoșani), Smaranda Ursuleanu și Mihai Vereștiuc (ambii din Iași).

Timp de o lună, aceștia vor crea lucrări noi inspirate de natura, istoria și tradițiile stațiunii, folosind materiale locale; vor susține prezentări de artist și ateliere pentru părinți și copii, iar la final lucrările vor fi prezentate într-o expoziție de grup în spațiul Centrala ,,In Context” din oraș, reamenajată și deschisă publicului special pentru acest proiect de Asociația ,,In Context/Slănic Moldova”. Programul complet include vizite de documentare la Casa memorială ,,George Enescu” de la Tescani, la Moinești – orașul natal al lui Tristan Tzara, și la Salina Târgu Ocna; atelierele „Autoportrete vegetale”, ,,Sculpturi comestibile”, ,,Parc viu” și „Înapoi la Pământ”, gândite în colaborare cu educatoarea culturală Irina Bălan din Târgu-Ocna și cu artista Elena Dinga din Onești. De asemenea, va fi și o zi de atelier deschis pentru publicul interesat să vorbească cu artiștii despre procesul de creație și progresul proiectelor în lucru.

Programul ,,In Context/Slănic Moldova” include de anul trecut și Festivalul ,,Music In Context”, care se va desfășura la finalul rezidenței, între 6 – 8 septembrie. Anul acesta vor susține concerte de muzică experimentală artiștii Ambátt (IS), Andrei Raicu, And Then This, Bogdan Orbita, Bogman, Corp pres. Admina b2b Chlorys b2b von Bülove, Dokia, PC Harem, Rodion G.A., Simina Oprescu, Stimmung și The Light of God (NL). Aceștia sunt invitați să recicleze și reconceptualizeze patrimoniul muzical global vechi și contemporan în formule noi, care să sugereze evoluția omului în relație cu natura.

Concertele vor avea loc în mina de sare ,,Trotuș” din Târgu-Ocna (la 240 metri adâncime) și în următoarele locații din Slănic-Moldova: Biserica Catolică ,,Adormirea Maicii Domnului”, Centrala ,,In Context” și pădurea de la ,,Platforma Sonda 2”, scene alese special pentru a sprijini publicul să conștientizeze criza ecologică și nevoia urgentă de acțiune.

În același weekend vor mai avea loc atelierul „From Trash To Treasure” susținut de Megan Dominey și proiecția filmului documentar „Landfill Harmonic/ Deșeuri armonioase” organizată în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni ,,Pelicam”.

Parteneri și sponsori ,,In Context”: Primăria Slănic-Moldova, Asociația ,,Prietenii Slănicului”, Policolor, Chimcomplex Borzești, SCR Grup, Aerostar Bacău, Dedeman Automobile,

Habitat for Humanity România-Comănești, Biodeck, Green Revolution, Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, Hotel ,,Dobru”,

Vila ,,Teleconstrucția”, Vila ,,Siam” și Hotel ,,Venus” din Slănic-Moldova, Arelux, Redo Group, Pelicam, Salina Târgu-Ocna

Mai multe detalii: www.incontext.art

Romulus-Dan BUSNEA