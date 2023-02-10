Program Happy Cinema Bacau, 10- 16 feb

Vineri,10 Februarie
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:30 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
14:00 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
15:30 The Banshees of Inisherin – Dramă, Normal, N15
16:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
17:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:20 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
18:00 Knock at the Cabin – Dramă, Horror, Mister, Thriller, Normal, N15
18:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
19:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
20:30 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:30 Plane – Acţiune, Thriller, Normal, N15
22:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
Sâmbătă,11 Februarie
10:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
10:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
11:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
11:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
12:00 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG
12:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:10 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
14:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
16:00 Knock at the Cabin – Dramă, Horror, Mister, Thriller, Normal, N15
17:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:20 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
18:00 Ouăle, franceza și ardelenii – Comedie, Avanpremiera, AP12
18:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
19:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
20:30 The Banshees of Inisherin – Dramă, Normal, N15
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:30 Plane – Acţiune, Thriller, Normal, N15
22:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
Duminică,12 Februarie
10:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
10:30 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
11:00 Frumoasa din Pădurea Adormită – Aventuri, Familie, Premiera, AG
11:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
12:00 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG
12:20 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:10 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
14:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
16:00 Knock at the Cabin – Dramă, Horror, Mister, Thriller, Normal, N15
16:40 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:00 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
18:00 Ouăle, franceza și ardelenii – Comedie, Avanpremiera, AP12
18:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
19:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
20:00 The Banshees of Inisherin – Dramă, Normal, N15
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:20 Ramon – Comedie, Normal, AG
21:30 Plane – Acţiune, Thriller, Normal, N15
Luni,13 Februarie
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:20 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
14:00 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
15:20 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG
16:00 Knock at the Cabin – Dramă, Horror, Mister, Thriller, Normal, N15
16:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:00 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
17:30 The Banshees of Inisherin – Dramă, Normal, N15
18:10 Plane – Acţiune, Thriller, Normal, N15
19:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
20:00 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
20:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
Marţi,14 Februarie
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:20 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
14:00 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
15:20 Motanul încălțat: Ultima dorință (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG
16:00 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
16:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:00 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
17:30 Plane – Acţiune, Thriller, Normal, N15
18:20 Ramon – Comedie, Normal, AG
19:00 The Perfect Escape – Comedie, Avanpremiera, AP12
20:00 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
20:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
Miercuri,15 Februarie
13:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
13:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
14:30 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
15:00 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
15:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
16:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
16:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:00 Avatar: Calea apei 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Normal, AP12
17:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
18:00 Ouăle, franceza și ardelenii – Comedie, Avanpremiera, AP12
19:00 The Perfect Escape – Comedie, Avanpremiera, AP12
20:00 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
20:30 Assassin Club – Acţiune, Avanpremiera, N15
21:00 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
21:30 Ramon – Comedie, Normal, AG
Joi,16 Februarie
13:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
14:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
14:30 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
15:00 Mummies – Animaţie, Comedie, Familie, Normal, AG
15:30 Năstrușnicul motan Maurice 2D (dub) – Animaţie, Familie, Normal, AG
16:00 Finnick – Animaţie, Aventuri, Normal, AG
16:30 Pil – Animaţie, Aventuri, Familie, Fantastic, Premiera, AG
17:00 Ramon – Comedie, Normal, AG
17:30 Everything Everywhere All at Once – Aventuri, Comedie, Fantastic, SF, Premiera, N15
18:00 Ouăle, franceza și ardelenii – Comedie, Avanpremiera, AP12
18:30 Magic Mike’s Last Dance – Comedie, Dramă, Premiera, N15
19:20 Ramon – Comedie, Normal, AG
20:00 Titanic – Dramă, Romantic, Dragoste, Premiera, AG
20:30 Assassin Club – Acţiune, Avanpremiera, N15
21:00 Ant-Man and the Wasp: Quantumania – Acţiune, Aventuri, Comedie, Mister, SF, Thriller, Avanpremiera, AP12
21:30 Ramon – Comedie, Normal, AG