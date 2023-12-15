Program Happy Bacău

Vineri,15 Decembrie
13:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
13:20 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
14:00 Titina – Animaţie, Aventuri, Familie, Normal, AG
14:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
15:00 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
15:20 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
16:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:20 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
17:10 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
17:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
18:20 Omul fără linia vieții – Dramă, Normal, N15
18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
20:00 BORDEA: Teoria conspirației – Comedie, Normal, N15
20:30 Visul – Comedie, Premiera, AP12
21:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:30 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
22:00 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Sâmbătă,16 Decembrie
10:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
11:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
11:30 Titina – Animaţie, Aventuri, Familie, Normal, AG
12:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
12:30 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
13:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
13:30 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
14:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:30 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Avanpremiera, AG
15:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:20 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
17:10 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
17:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
18:20 Omul fără linia vieții – Dramă, Normal, N15
18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
20:00 BORDEA: Teoria conspirației – Comedie, Normal, N15
20:30 Visul – Comedie, Premiera, AP12
21:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:30 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
22:00 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Duminică,17 Decembrie
10:00 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
10:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
11:00 Poveste de Crăciun – Familie, Normal,
11:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
12:00 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
12:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
13:00 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
13:30 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:00 Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Avanpremiera, AG
14:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
15:30 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
15:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:30 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
17:00 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
17:40 Omul fără linia vieții – Dramă, Normal, N15
18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:30 BORDEA: Teoria conspirației – Comedie, Normal, N15
20:00 Visul – Comedie, Premiera, AP12
20:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:00 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
21:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Luni,18 Decembrie
14:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
15:00 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
15:30 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:00 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
16:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
17:00 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
18:00 Omul fără linia vieții – Dramă, Normal, N15
19:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:30 BORDEA: Teoria conspirației – Comedie, Normal, N15
20:00 Visul – Comedie, Premiera, AP12
20:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:00 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
21:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Marţi,19 Decembrie
11:00 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes – Acţiune, Aventuri, Dramă, Război, SF, Thriller, Normal, N15
14:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
15:00 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
15:30 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:00 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
16:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
17:00 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
18:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
18:00 Omul fără linia vieții – Dramă, Normal, N15
19:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:30 BORDEA: Teoria conspirației – Comedie, Normal, N15
20:00 Visul – Comedie, Premiera, AP12
20:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:00 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
21:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Miercuri,20 Decembrie
09:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
14:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
15:00 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
15:30 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:00 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
17:00 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
17:30 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
18:00 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Avanpremiera, AP12
20:30 Visul – Comedie, Premiera, AP12
21:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15
Joi,21 Decembrie
14:00 Marea migrație (dub) 3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Normal, AG
14:30 Dorința (dub)3D – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Normal, AG
15:00 Space Pups – Aventuri, Familie, SF, Normal, AG
15:30 Wonka (dub) 2D – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
16:00 Fast Charlie – Acţiune, Normal, N15
16:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
17:30 The Boy and the Heron – Animaţie, Aventuri, Dramă, Familie, Fantastic, Premiera, AP12
18:00 Thanksgiving – Horror, Mister, Thriller, Normal, IM18
18:30 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
19:00 Next Goal Wins – Comedie, Dramă, Sport, Avanpremiera, AP12
20:00 Aquaman și regatul pierdut 3D – Acţiune, Aventuri, Fantastic, SF, Avanpremiera, AP12
20:30 Visul – Comedie, Premiera, AP12
21:00 Wonka – Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Premiera, AG
21:30 Miami Bici 2 – Comedie, Normal, N15