Când o vezi prima dată, îți dai seama că doamna din fața ta n-are cum să fie altceva decât învățătoare. Îmbrăcată cochet, dar cumva auster, are mișcările calculate, ca în fața clasei. Și te privește de parcă urmează să zici „Știți, eu mi-am făcut tema, dar mi-am uitat caietul acasă!”, iar ea, învățătoarea ta, a mai auzit asta de la multe generații înainte. Dar să o lăsăm pe Elena Hărătău să se prezinte în triplă calitate: profesoară pentru învățământul primar (aceasta e actuala denumire a învățătorilor noștri), deputată și candidată PNL la Camera Deputaților.

Învățătoarea

„Toată viața mea este legată de învățământ. Imediat după ce am terminat liceul, în 1982, m-am încadrat ca învățătoare. Am prins post tocmai la Răchitoasa. Nu îmi era ușor deloc. Primul meu gând a fost să vin cât mai aproape de Bacău, dar nu după mult timp, m-am răzgândit. În primul rând, datorită copiilor mei de la școală. Cei mai mulți erau din familii sărace. Iar singura lor șansă în viață era învățătura. Timp de 14 ani, copiii din Răchitoasa au învățat cu mine să scrie, să citească și să socotească. Mi-i amintesc cu drag și sunt și acum mândră de ei!

În 1993 am fost numită directoare adjunctă a școlii, în 1995 am devenit institutor cu studii superioare, iar din 1996 și până în 2003, am predat la Gioseni și la Secuieni, unde m-am ocupat de alte generații de copii.

La 11 ani de când am intrat în învățământ, am dat concurs și am ocupat un post în Bacău, la Școala «Octavian Voicu», de pe strada Bicaz. Cinci ani am activat acolo, timp în care am urmat și cursurile Facultății de Psihologie și Asistență Socială, pe care am absolvit-o cu media 10.

În sfârșit, în 2009, ca profesor pentru învățământul primar, cu gradul didactic I, am ajuns la Școala «Domnița Maria», din zona URA. Aici m-am împlinit profesional. Pe lângă munca de la clasă, cu elevii mei, am mai fost membru în Consiliul Consultativ și metodist al Inspectoratului Școlar, am devenit membru al Corpului Național de Experți în managementul educațional și multe altele. Colegii mei m-au ales lider de sindicat al școlii și membru în Biroul Operativ al Sindicatului Liber din Învățământ Bacău.

Din 2014, timp de trei ani, am fost director adjunct. Iar în 2017 am câștigat concursul pentru postul de director al Școlii «Domnița Maria», pe care l-am ocupat doar un an, pentru că în 2018 am devenit deputat.

Deputata

Da, am fost aleasă pe lista PSD, dar din 2019 activez în cadrul Grupului parlamentar PNL. Nu am fost unul dintre acei parlamentari care iau cuvântul o singură dată în patru ani, atunci când depun jurământul. De la începutul mandatului de deputat în Parlamentul României, respectiv din 9 iulie 2018 şi până în prezent, am avut 61 de luări de cuvânt, 50 de declaraţii politice, 28 de propuneri legislative iniţiate, dintre care șapte au fost promulgate legi, precum şi 53 de întrebări şi interpelări.

În prezent, fac parte din Comisia permanentă pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților, iar anterior am activat în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Dintre legile al căror coinițiator am fost și care acum sunt în vigoare amintesc doar Legea drepturilor pacientului, Legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea privind asociațiile pensionarilor și Legea privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor.

Cele 50 declaraţii politice prezentate până acum în secţiunea specială dedicată acestora din plenul Camerei Deputaţilor au abordat subiecte de actualitate din sfera politică, economică şi socială. Iar cele 53 de întrebări şi interpelări au adus în atenţia Guvernului României probleme specifice ale locuitorilor, precum și aspecte punctuale cu care s-au confruntat autoritățile publice locale din județul Bacău.”

Candidata

Unele dintre propunerile legislative la inițierea cărora a contribuit Elena Hărătău sunt acum în procedură parlamentară, iar în mandatul 2020 – 2024 se va ocupa de urgentarea intrării lor în dezbatere. Elena Hărătău se declară un om cu vederi moderat de stânga, și nici nu avea cum să fie altfel, după experiențele de învățătoare în mediul rural, unde a cunoscut toate necazurile prin care trec comunitățile sărace.

„Am o agendă privind categoriile defavorizate, dar știu că România și județul Bacău au acum nevoie de progres, de mai puțină dezbinare. Pot să reprezint interesele alegătorilor mei, pentru că PNL privește spre viitor și are ca model țările dezvoltate, cu politici sociale sustenabile, de secol al XXI-lea. Proiectele mele urmăresc, pe de o parte, aceste categorii mai puțin avantajate, iar pe de altă parte, susținerea marilor proiecte de care județul Bacău și Regiunea Nord-Est, în general, are nevoie. Sigur că voi contribui la punerea în practică a întregului program cu care PNL se prezintă în această campanie electorală, pentru că scopul nostru este să dezvoltăm, iar comunitățile au nevoie de infrastructură, de apă, de canalizare, de școli bune și de cadre didactice pregătite. Una dintre prioritățile mele este să luăm toate deciziile, astfel ca și copiii din mediul rural să aibă șanse reale la educație”, spune Elena Hărătău.

