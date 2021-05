Din cadrul Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău, 7 profesori au participat, zilele trecute, la două cursuri care s-au desfășurat la Istanbul. Cursurile s-au intitulat Classroom as a stage: Using drama in education process, respectiv Education Equity-Inclusive education. Au fost ultimele mobilități pentru profesori planificate a se derula în în cadrul proiectului „O școală mai bună este o școală fără bullying!”, 2019-1-RO01-KA101-061940, derulat prin Programul Erasmus +, Acțiunea Cheie 1. Cursurile au avut printre obiective îmbunătățirea abilităților de predare și comunicare, în vederea creării unei atmosfere propice învățării pentru toți elevii și exersarea tehnicilor de rezolvare a problemelor care apar în activitatea educativă. Totodată, eforturile participanților s-au îndreptat către găsirea de soluții pentru a preveni izolarea și excluderea elevilor în/din activitățile școlare și combaterea bullyingului, atât a celui real, cât și a celui virtual, mult mai prezent în activitatea ultimului an.

Au participat la cursuri profesori din Lituania, Croația, Serbia, Slovenia, România. Discuțiile, dezbaterile, jocurile de rol și activitățile în echipă au constituit tot atâtea prilejuri pentru a împărtăși din practicile și politicile diverselor sisteme educaționale, pentru a face schimb de experiențe metodico-didactice, pentru a căuta împreună răspunsuri la probleme care tind să aparțină unei lumi văzute global, nu unui spațiu geografic și politic restrâns.

Întorși în țară și la școală, profesorii participanți, Andreea Astani, Mioara Pruteanu, Mihaela Ochiană (Classroom as a stage: Using drama in education process), respectiv Teodora Craus, Ovidiu-Relu Cojocaru, Mihaela Florea și Ionela Andrei (Education Equity-Inclusive education) propun elevilor și desfășoară activități menite a stimula motivația pentru învățare, greu încercată în ultimul an, activități care aduc în prim-plan elevii și nevoile lor individuale. Se doresc a fi activități care să amintească tuturor de o normalitate a activităților educative și de efortul pe care îl colectivul de profesori ai Colegiului Economic „Ion Ghica” îl face pentru excelență.

La aniversarea a 100 de ani de la înființare cu toții, elevi și profesori, ne dorim ani mulți de reușite, elevi fericiți, părinți și colaboratori mulțumiți, profesori satisfăcuți de rezultatele muncii lor. La mulți ani nouă!

A consemnat prof. Ionela Andrei, coordonator al proiectului Erasmus+„O școală mai bună este o școală fără bullying!”