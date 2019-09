Băcăuanii care au trecut vineri prin centrul oraşului au avut surpriza să vadă, pe mai multe panouri din piaţeta din faţa Casei de Cultură, o expoziţie de caricatură. Cum un asemenea gen artistic de a privi societatea, omul şi metehnele lui, atrage ca un magnet, puţini au fost care nu s-au oprit şi, tot ca o surpriză, au avut ocazia să se întâlnească, să stea de vorbă cu autorii lucrărilor expuse şi chiar să-şi facă un portret.

Inedita expoziţie a fost organizată de Asociaţia „Gil Ioniţă”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean. Proiectul a fost iniţiat şi coordonat de artistul caricaturist băcăuan Victor Eugen Mihai, multiplu medaliat la cele mai prestigoase saloane de caricatură din ţară şi străinătate. Invitaţii lui şi ai Asociaţiei patronatoare au fost: Constantin Pavel (Focşani), decanul de vârstă, unul dintre cei mai buni artişti ai genului din România, Liviu Stănilă (Deva), Gabriel Rusu (Tg. Mureş), Valentin Chibrit (Galaţi), Cristinel Vecerdea-Criv (Lugoş), Ovidiu Ambrozie Bortă-Boa (Suceava), Vasile Crăiţă Mândră şi Victor Eugen Mihai-VEM (Bacău).

Caricatura de presă este pe cale de dispariţie!

Despre expoziţie şi invitaţii săi am stat de vorbă, la început, cu Tibi Ioniţă, preşedintele Asociaţiei „Gil Ioniţă”: „Am gândit această expoziţie pentru a prezenta tinerilor câteva lucruri care nu mai sunt la modă, şi anume caricatura. Ei nu mai au acces la acest gen artistic, deoarece nu se mai publică în presa scrisă, nu face obiectul niciunui curs, nici măcar facultativ, la vreo formă de învăţământ. Atunci am venit noi, într-un mod non-formal să le spunem şi să le arătăm ce este caricatura. Am organizat această expoziţie, împreună cu Victor Eugen Mihai – VEM, care prezintă patru forme ale caricaturii: portret, de presă, de salon şi caricatura digitală. După afluenţa de public, se pare că proiectul nostru s-a bucurat de interes.”

Nimeni nu-i profet în…oraşul lui!

Începând cu ora 13.00, artiştii s-au întâlnit cu elevi de la Colegiul de Artă „George Apostu” interesaţi de caricatură, de modalităţi şi tehnici de redare a unei idei, a unui fenomen, dar, mai ales, de realizare a portretelor. Constantin Pavel a făcut o incursiune în istoria caricaturii, iar Liviu Stănilă le-a vorbit de tehnici, şi calităţile unui caricaturist: „Ai nevoie de un ochi şi un spirit critic, de tehnică, curaj, inteligenţă şi de mult talent, restul vin de la sine. În Bacău aţi avut caricaturişti celebri, cum a fost Bacovia, astăzi îl aveţi pe C. Ciosu, pe Crăiţă, dar şi VEM, mai aproape de voi ca vârstă. Din păcate, am auzit, şi nu-i singurul caz, este mai cunoscut în străinătate decât la el acasă”, le-a spus elevilor Liviu Stănilă.

Şi explicaţiile au fost rapid puse în practică direct în stradă, pe hârtie. Fiecare invitat la salonul în aer liber a făcut demonstraţii „pe viu”, cum se spune, s-au aşezat la mese şi au portretizat mai multe persoane, majoritatea tinere care au trecut prin faţa Casei de cultură, alţii demonstrând, din câteva linii, cum poate fi redat un politician, un ministru, un preşedinte, în diferite ipostaze. „Acesta-i rolul caricaturii: să te facă să zâmbeşti şi să te pună pe gânduri. Este cea mai teribilă armă la îndemâna unui artist caricaturist, mai ales dacă are şansa să lucreze în presa scrisă. Din păcate, presa nu mai este ce a fost, iar caricatura îşi găseşte cu greu loc în paginile cotidianului”, a spus şi Valentin Chibrit.

Până spre seară, sute de băcăuani au vizitat expoziţia şi mulţi norocoşi au intrat pe mâna şi ochiul unui maestru al portretului, plecând acasă cu o amintire plăcută sau cel puţin aşa ne-au declarat.

Bacăul, în top 100 oraşe

Un alt maestru al artei liniei participant la expoziţie, Liviu Stănilă, ne-a declarat: „Ideea mi se pare foarte bună, pentru că cel puţin la noi în ţară, în afară de Costineşti şi prin unele oraşe, nu se organizează asemenea expoziţii, aşa cum am văzut în Occident, unde caricatura este foarte apreciată. Bacăul poate fi pus în rândul celor 100 de oraşe ale lumii care au înţeles bine rostul şi beneficiile unor saloane de caricatură, nu numai turistic (care este un câştig) şi cultural, dar mai ales al imaginii oraşului. Îl felicit pe VEM, un caricaturist foarte bun, un bun organizator, pentru această idee, realizată foarte bine, cu o bună expunere şi vizibilitate, dar mai ales cu un program dens de întâlnire cu publicul, o mare şansă pentru un artist.”

Expoziţia a rămas deschisă şi sâmbătă, care a fost dublată de un spectacol de muzică folk, oferit de Asociaţia „Gil Ioniţă”.

