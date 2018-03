Feminină și delicată? Poți să fii așa în fiecare zi! Pe 22 martie inaugurăm un nou brand în Arena Mall – hermosa. Locația acestuia va fi la etajul 1.

Brandul se evidențiază prin imprimeurile și culorile mereu în tendințe, accesibile, ușor de purtat atât pentru ținutele office, cât și pentru ținute casual.

Indiferent de articolele vestimentare pentru care optezi, asigură-te că sunt croite din materiale de calitate, care lasă pielea să respire, iar textura materialului se păstrează pe termen lung. hermosa creează și comercializează de peste 20 ani produse vestimentare realizate în România.

Cu 3 magazine proprii în Brăila, Focșani și Constanța, Hermosa este prezentă în toată țara și prin magazinele partenere.

Considerăm că brandul hermosa aduce valoare portofoliului nostru de parteneri prin însăși viziunea pe care o exprimă prin îmbrăcămintea destinată femeilor elegante, stilate cu atenție sporită la detalii, confort și la raportul calitate-preț. Femeia hermosa emană rafinament și nu trece niciodată neobservată.

Vă așteptăm să experimentăm împreună calitatea și bunul gust marca Hermosa din Arena Mall și online, unde vei avea parte de o experiență de shopping memorabilă.

Mai multe detalii despre brand puteți afla pe www.hermosa.ro și pe www.arenamall.ro



Arena Mall, inaugurat de omul de afaceri Ovidiu Budeanu în decembrie 2007, este unul dintre cele mai performante centre comerciale din afara Bucureștiului, având un grad de închiriere de 100%.

Arena Mall este primul mall din Bacîu deschis în cea mai populată zonă rezidențială a orașului, în urma unei investiții totale de peste 40 milioane euro. Centrul comercial are o suprafață totală închiriabilă de 27.000 mp și dispune de peste 100 de magazine de îmbrăcăminte, accesorii, încălțăminte, servicii, fast-food-uri și restaurante și 900 de locuri de parcare în exterior. Arena Mall reprezintă cea mai mare zonă de entertainment din oraș cu cinema multiplex (8 săli dintre care 4 în format 3D), zona wellness & fitness, 10 piste de bowling, 15 mese de biliard și un cazino electronic cu peste 90 de jocuri.

Deși catchment area este de peste 1 milion de persoane, Arena Mall are un trafic de aproximativ 3,5 milioane de vizitatori pe an, din Bacău, Onești, Comănești, Moinești, Iași, Piatra Neamț, Roman, Vaslui, Suceava, Bârlad, Adjud, Focșani, Botoșani și nu numai.

Printre cele mai reprezentative branduri din Arena Mall Bacau sunt Cinema City, ZARA, Pizza Hut, English Home, Bigotti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Intersport, H&M, New Yorker, Reserved, Altex, KFC sau Flanco.

