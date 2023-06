Primarul și inamicii lui, cu socoteala pe dinafară

E bine că se reabilitează din temelii (la propriu) clădirea Colegiului Național ”Vasile Alecsandri”. Dar – așa cum unii văd de-abia acum, lucrările nu vor fi totuna cu văruirea holurilor, ci vor aduce multe, multe probleme. În primul rând, asigurarea a spațiilor de învățare sigure, decente și minim dotate. Dar dacă vor învăța elevii de la ”Alecsandri” în două-trei locații diferite, aflate la distanțe destul de mari, cum vor ajunge profesorii în cele minute de pauză dintr-o școală în alta, ca să predea la o altă clasă? Cumva pe pistele de biciclete care taie deja Bacăul? Hm, nu prea cred!

Dar discuția asta nu trebuie să aibă loc acum, cu în urmă cu vreun an, și nu sub forma unui monolog al primarului de sub umbreluța șezlongului, ci într-un grup serios și pregătit, din care să facă parte toată lumea interesată, capabilă să găsească soluții de bun-simț. Numai că domnul Viziteu s-a trezit din nou cu socoteala pe dinafară, calculele sale potrivindu-se ca nuca-n perete cu datele ecuației. Din păcate, domnia sa n-a învățat nici după trei ani de funcție cum să împartă nici responsabilitățile ce-i revin, nici eventualele succese. Așa că mi-l închipui desenând pe nisip o hartă aproximativă a Bacăului și tot felul de trasee aiurite de strămutare și permutare a elevilor.

Pe de altă parte, e de lăudat inițiativa prefectului de a-i aduna pe câțiva dintre cei implicați/afectați la o discuție întru găsirea soluțiilor salavtoare. Numai că, la fel ca mai sus, mă întreb de ce de-abia acum? De ce așteptăm ca să ne vină criza în bătătură în loc să ne sfătuim din timp și s-o evităm? Vrei, nu vrei te gândești că-i un calcul politic al adversarilor primarului, care vor să dovedească (cu argumente, ce-i drept!) că Viziteu nu se pricepe. Bine, asta știam și noi după trei ani, dar voi, cei cu pricepere și experiență, de ce ați tăcut? Și socoteala voastră se cam fâlfâie pe lângă problema elevilor și a profesorilor.

Jucând mai toți la improvizație și la mica ciupeală, aleșii și numiții noștri băcăuani ar merita lăsați repetenți la materia numită ”Responsabilitate față de oameni”. Stați jos, patru! Și să ne mai vedem la următoarele alegeri!