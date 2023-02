Primăria Onești a câștigat în instanță Casa de Cultură din localitate

decizia nu este definitivă

Primarul Laurențiu Neghină a anunțat că Tribunalul Bacău a publicat pe Portal soluția în procesul intentat de Municipiul Onesti împotriva Asociatia Națională a Caselor de Cultură a Sindicatelor din România:

“Admite cererea. Obligă pârâtele să lase reclamantului în deplină proprietate si linistită posesie imobilul Casa de Cultura a Sindicatelor Onesti, situat in mun. Onesti, str. Culturii, nr. 1A, jud. Bacau si terenul aferent in suprafata de 2090 mp, intabulată in CF nr. 62016/UAT Oneşti. Respinge ca nefondata cererea reconvențională”

„Există cale de recurs, însă Dumnezeu este mare și am credința că iubește Oneștiul!

Mulțumesc justiției pentru dreptatea făcută astăzi comunității noastre!”, a declarat primrul Oneștiului.