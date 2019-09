Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a făcut publică o scrisoare deschisă prin care cere reluarea cât mai rapidă a Programului Național Free-Interferon, care a fost întrerupt de aproape o lună. Ce transmite Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău pentru pacienții care ar trebui să beneficieze de acest tratament?

Așa cum prezentam într-una din edițiile de la începutul lunii, Programul Free-Interferon a fost sistat, de la finele lui august. În prezent nu se mai acceptă pacienți noi pentru tratarea hepatitei virale cronice de tip C cu acest medicament. În schimb, bolnavii care sunt însă incluși în program și cei pentru care s-a emis de către medicul curant cel puțin o prescripție medicală până la sistarea programului beneficiază în continuare de tratament.

Legat de acest lucru, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a prezentat o scrisoare deschisă prin care se cere „grăbirea formalităților pentru reluarea cât mai rapidă a programului fără interferon pentru pacienții diagnosticați cu hepatita C. Faptul că există o pauză între cele două contracte cost-volum-rezultat, aferente programului, a devenit oficial odată cu finalizarea la 31 august 2019 a vechiului contract. La ora actuală, din informațiile pe care le avem, autoritățile se află în perioada de soluționare a contestațiilor primite din partea companiilor și abia apoi se va da startul oficial al negocierilor. APAH-RO speră la un nivel cât mai înalt de responsabilitate, atât din partea autorităților, cât și a companiilor participante, pentru ca această discontinuitate să nu se prelungească mai mult de 30 de zile. Din păcate, am anticipat aceast perioadă de pauză, dar sperăm ca lucrurile să fie rezolvate în termene mai scurte decât cele oficiale pentru a grăbi reluarea tratamentului. Să nu uităm de categoriile speciale de pacienți (precum cei care necesită anumite proceduri medicale și au fost depistați în această perioadă) care așteaptă și pentru care timpul este o variabilă esențială în procesul de tratament. Cine consideră că problema hepatitelor este una rezolvată se înșeală. Nu avem încă soluții pentru persoanele neasigurate, iar numărul acestora este impresionant în România, sau pentru alte categorii sociale precum consumatorii de droguri, cei care prestează servicii sexuale, pentru comunitățile sărace sau izolate etc.”, se mai arată în acel document semnat de Marinela Debu, președinte APAH-RO.

Asociația mai face precizarea că toți pacienții care au intrat în program până la 31 august își vor urma tratamentul fără impedimente, problema apare însă pentru persoanele nou diagnosticate, după această dată, care vor trebui să aștepte încheierea noului contract cost-volum-rezultat. Totodată, dosarul de analize al celor diagnosticați, dar care nu au reușit să intre în terapie până la sfârșitul lui august, este valabil pe o perioadă de șase luni. APAH-RO îi sfătuiește pe toți aceștia ca, până la reluarea programului, să țină legătura cu medicul specialist și să se pregătească cu tot ceea ce este necesar.

„Informațiile din scrisoarea deschisă transmisă de APAH-RO sunt absolut corecte. În fapt, scrisoarea liniștește posibilii pacienți în sensul că vor fi cu siguranță eligibili în viitoarea etapă a desfășurării acestui contract tip cost-volum-rezultat. În județul Bacău au fost inițiați în acest tratament, din octombrie 2018, de când Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a fost nominalizată între cele 12 astfel de instituții care monitorizează și tratamentul hepatitei cu medicație specifică contractelor cost-volum-rezultat, 649 de pacienți din care deja sunt vindecați 290 dintre ei. Pentru doi pacienți, tratamentul nu a înregistrat succes, iar 5 pacienți și-au întrerupt tratamentul, pentru că analizele lor au arătat că nu mai există boala. Restul sunt încă în tratament, conform protocoalelor medicale. Pentru toți acești pacienți s-au înregistrat costuri eligibile de aproximativ 110 milioane lei. În județul Bacău nu au fost însă inițieri noi nici în luna august 2019, foarte probabil motivat de criteriile mai restrictive din vechiul contract.”

Dan Stoica, director executiv la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău

Pentru a beneficia de tratament free-interferon, pacientul trebuie să se adreseze medicilor specilialiști numai din municipiul Bacău, respectiv din Spitalul Județean de Urgență sau din centrele private aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău care au optat pentru a acorda aceste servicii. În baza unor vouchere eliberate de medici, pacienții se vor adresa laboratoarelor de analize private nominalizate de CNAS, pentru a efectua analizele specifice. Medicația din prescripția medicală eliberată de medici se va putea prelua de la oricare farmacie aflată în contract cu Casa de Sănătate Bacău și care a optat pentru a elibera aceste scheme noi de tratament.

Doar medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase din Bacău pot prescrie aceste scheme noi de tratament. De asemenea, numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit.

Ce este Hepatita C

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. De când au fost introduce pe piață aceste tratamente inovative, 99,32% dintre pacienții diagnosticați cu infecție VHC (virusul hepatitic C) și care au intrat în acest program s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.

Autoritățile competente (Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate) au anunțat, încă de acum câteva luni, că noul contract va include tratament şi pentru pacienţii care au gradul de fibroză F0 (până acum beneficiau de tratament doar cei cu grad de fibroză F1, F2, F3 și F4, pacienții cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, pacienţii cu transplant hepatic şi de alte organe), dar și pentru copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 ani şi până în 18 ani. Numărul pacienților care vor intra în terapie va ajunge la 17.690 de persoane la nivel național, conform datelor transmise de CNAS.

APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din întreaga ţară. Cu sloganul „Pentru drepturile tale!”, organizaţia militează pentru creşterea gradului de depistare şi accesul la tratament. Organizaţia militează pentru creşterea accesului la tratament a pacienţilor cu afecţiuni hepatice, desfăşurând activităţi de informare şi sprijin în rândul pacienţilor cu afecţiuni hepatice, a membrilor familiilor, întruniri cu scopul de a sensibiliza în ceea ce priveşte importanţa depistării cât mai rapide a hepatitelor cronice virale şi a importanţei tratamentului făcut la timp, ţinând cont strict de recomandările medicilor. www.hepato.ro