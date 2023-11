Presiunea socială pentru interzicerea reclamelor la păcănele crește de la o zi la alta

Subiectul păcănelelor este unul fierbinte în acest an, în contextul în care tot mai multe voci solicită măsuri concrete și radicale în lupta pentru combaterea dependenței de jocuri de noroc.

O formă principală de luptă împotriva efectului nociv pe care l-ar putea avea gamblingul este interzicerea reclamelor stradale de mari dimensiuni. Recent, un ONG a cumpărat spațiu publicitar pe clădiri din centrul Bucureștiului și din Timișoara pentru a afișa mesajul: „Interziceți reclama la jocuri de noroc și pariuri sportive!”

„Dacă tot le place reclama stradală de mari dimensiuni la pariuri sportive, am zis să le facem pe plac și să facem și noi reclamă. Nu o dată, nu o zi, ci o săptămână întreagă! Reclama agresivă rămâne și continuă să alimenteze dependența nocivă”, a declarat coordonatoarea campaniei, care a acuzat faptul că operatorii continuă să se promoveze prin bannere stradale de mari dimensiuni și prin spoturi publicitare la tv.

„Deși Marcel Ciolacu (n.r. prim-ministrul României) și Alfred Simonis (președintele Camerei Deputaților) vorbesc cu fiecare ocazie despre reducerea numărului de săli de joc și mutarea acestora la marginea orașelor, ei ignoră problema reclamei agresive. Dacă reclama nu este interzisă odată cu adoptarea celorlalte măsuri, vom vedea din ce în ce mai multă reclamă prin care oamenii sunt aduși înapoi în sălile de joc”, a mai spus activista anti-gambling.

Petiție cu peste 190.000 de semnături

S-a făcut și o petiție, care a strâns 194.100 de semnături. Inițiatorii campaniei au făcut apel la semnatari să contribuie și cu bani, întrucât organizației îi este imposibil să suporte costurile de 16.262 de lei pentru afișarea mesajului, timp de o săptămână, pe cele două panouri.

Reprezentanții unui partid politic din Opoziție au decis să se implice și ei direct într-o campanie care să pună presiune pe Guvern. Aceștia au pornit caravana „Fără păcănele”, care a trecut prin Brașov, Codlea și Săcele. „La Codlea, în centru, exact lângă școală, sunt patru săli de jocuri de noroc, și am văzut și în centrul Brașovului. Primăria nu are nicio autoritate în amplasarea sălilor de jocuri, așa cum are în alte cazuri: florării, studiouri foto, magazine alimentare, care necesită emiterea unui acord de funcționare din partea primăriei. Dar sălile de jocuri de noroc nu necesită un astfel de acord”, au constatat politicienii.

Premierul a pus gând rău păcănelelor

În luna octombrie, premierul Marcel Ciolacu a venit în întâmpinarea presiunii sociale cu o serie de declarații publice în care și-a luat angajamentul de a lupta contra cauzelor dependenței de jocuri de noroc. Ținta predilectă a fost reprezentantă aparatele de sloturi.

„Nu mă voi lăsa până nu termin cu păcănelele”, a spus Ciolacu, anunțând măsura interzicerii sălilor de aparate în orașelor cu populație de sub 15.000 de locuitori: „În primul rând, păcănelele în zona rurală nu au ce căuta. Nu ai ce căuta cu păcănele în fiecare bar, în fiecare comună, în fiecare sat, de acolo trebuie să dispară primele. Cumva, credeți, că banii, dacă oamenii nu-i cheltuie la păcănele, nu consumă alte lucruri care se întorc prin impozite și taxe? Eu trebuie să încurajez oamenii să-i dea la păcănele? Nu, oamenii au grijă de familiile lor, își cumpără alimente, ce le trebuie în casă”.

La câteva zile după ce s-a făcut foarte mare zarvă, presa centrală observa că proiectul rămăsese blocat în Camera Deputaților. După ce a fost dezbătut și aprobat cu prioritate de Senat, documentul nici măcar nu mai apărea pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate.