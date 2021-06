la conferința de presă organizată cu acest prilej, prof. univ. dr. Eugenia Harja, directoarea Direcției Județene de Statistică (DJS) și-a anunțat oficial ieșirea la pensie

Președintele Institutului Național de Statistică (INS), prof. univ. dr. Tudorel Andrei, s-a aflat vineri, 18 iunie, în Bacău, unde s-a întâlnit cu o parte dintre autoritățile județului și a susținut o conferință de presă pe tema „Recensământul General Agricol (RGA) – Runda 2020”.

La conferință alături de președintele INS, care este și vicepreședinte al Comisiei Centrale pentru RGA, au mai fost Tudorița Lungu – subprefect și membru al Comisiei Județene pentru RGA, Eugenia Harja – director executiv al Direcției Județene de Statistică Bacău și vicepreședinte al Comisiei Județene pentru RGA și Adrian Solomon – director executiv al Direcției Județene pentru Agricultură Bacău și vicepreședinte al Comisiei Județene pentru RGA.

Tudorel Andrei a ținut să prezinte ziariștilor stadiul recenzării în județul Bacău și importanța colectării datelor în volum complet și de calitate în recensământul care a început pe 10 mai și se va încheia pe 31 iulie.

„Recensământul Agricol – a spus președintele INS – este o acțiune specială, deoarece pentru prima dată România are capacitatea să culeagă altfel astfel de date de la nivelul exploatațiilor agricole. Țara noastră are peste 33% din exploatațiile agricole la nivel european. Este un lucru bun, dar avem și o mare fărâmițare excesivă a suprafețelor, în peste 3,2 milioane de exploatații, cele mai multe sub 10 hectare. Astfel, recensământul este o acțiune foarte complexă, motiv pentru care Comisia Europeană, prin Eurostat, a oferit grantul cel mai mare României. Recensământul are loc în toate țările UE, în aceeași perioadă”. Tot pentru prima oară, datele recenzate sunt înscrise electronic de recenzori.

Tudorel Andrei a făcut precizarea că recenzarea s-a făcut pe mai mult de jumătate din suprafața agricolă, iar județul Bacău se află chiar peste această cifră, cu circa 60% din total.

Președintele INS a făcut referire și la Recensământul Populației și Locuințelor 2021, care va avea loc la începutul anului 2022. Ambele recensăminte sunt acțiuni amânate datorită pandemiei de Covid 19.

Eugenia Harja și-a anunțat oficial ieșirea la pensie

La finalul conferinței, președintele INS a anunțat oficial retragerea din activitate a directoarei DJS Bacău, prof. univ. dr. Eugenia Harja, care se pensionează. „Colega noastră – a spus Tudorel Andrei – a parcurs cu demnitate, cu profesionalism peste 40 de ani de activitate în Statistică, în aceeași instituție. Suntem triști, pentru că pleacă un coleg bun, care avea opinie dar care nu a deranjat niciodată, pentru era opinie constructivă. Ne bucurăm, însă, că la DJS Bacău rămâne un colectiv bun și sunt sigur că această instituție va avea aceeași imagine plăcută. Dar sunt sigur că doamna Harja va rămâne în continuare alături de domeniul statisticii și, la anul va fi coordonatoarea Recensământului Populației și Locuințelor în județul Bacău”.

Eugenia Harja a primit din partea INS și a Prefecturii Bacău diplome de excelență, dar și un buchet și un coș de flori din partea Instituției Prefectului și a Consiliului Județean.

În ziarul nostru de marți, 22 iunie, vom publica, în exclusivitate, un interviu cu Eugenia Harja, iar în edițiile următoare vom reveni cu amănunte prezentate de Tudorel Andrei privind cele două recensăminte.