Măsurile de combatere a pandemiei COVID-19 şi ultimele investiții de la Spitalul Județean de Urgentă (SJU) Bacău au fost prezentate într-o conferință de presă, luni, 16 noiembrie, chiar la parterul spitalului municipal, special amenajat pentru supravegherea și tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus. La eveniment au participat Valentin Ivancea, preşedintele Consiliului Județean Bacău, alături de Adrian Popa, managerul SJU Bacău, și dr. Bianca Purcărin, medic primar ATI – SJU Bacău.

„Ce s-a întâmplat la Piatra Neamț, tragedie de care vorbește acum toată țara, arată că sistemul sanitar și-a atins limitele, că spitalele sunt supraîncărcate, că personalul medical este suprasolicitat, iar resursa medicală specializată insuficientă în raport cu creșterea exponențială a numărului de cazuri ajunse în ATI-uri. Practic, numeric avem același personal medical, în timp ce cazurile COVID-19 s-au multiplicat de câteva ori. Am propus la mijlocul săptămânii trecute un plan integrat de asistență medicală, la nivelul județului Bacău, cu măsuri concrete care să asigure, în principal, creșterea capacității de preluare și spitalizare a cazurilor COVID-19, prin crearea de noi locuri și asigurarea personalului medical specializat pentru deservirea acestor noi capacități medicale. Fără o viziune integrată la nivel de județ, în care resursa materială și cea umană să fie corelate, nu vom fi eficienți în combaterea pandemiei. Am intrat împreună în pandemie, încă din luna din februarie, dar presiunea cea mai mare a fost doar pe Spitalul Județean Bacău, pe Spitalul Municipal Onești, ca spital-suport COVID, și pe Spitalul Orășenesc Buhuși. Lansez un apel la solidaritate și altruism, atât pentru partajarea eforturilor medicale care să se facă în mod echitabil, la nivelul întregului județ, cât și pentru mărirea capacității de spitalizare pentru pacienții COVID. Propun o alianță anti-pandemie. Am deschis colaborările pe toate nivelele, nu am ținut cont în niciun fel de eșichierul politic al fiecărei entități în parte, pentru că pericolul pandemic nu ține cont de nicio culoare politică a cuiva. E momentul să dezvoltăm o strategie de dezvoltare a sistemului de sănătate care să nu țină cont de anumite interese, ci pur și simplu să avem în centrul său pacientul, ca principal beneficiar.” Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău

Se dorește și finalizarea lucrărilor la spitalul municipal, devenit acum o structură a Spitalului Județean Bacău, care l-a preluat în folosință pentru patologia COVID-19, printr-un nou parteneriat cu Consiliul Local și Consiliul Județean. În acest fel se poate crește capacitarea de spitalizare a cazuisticii coronavirus, mai ales a cazurilor critice, prin amenajarea și punerea în funcțiune a etajelor 3, 2 și 1 din această clădire, cu respectarea indicațiilor Școlii Naționale de Management, tocmai pentru a se reduce și presiunea pe ATI-urile existente și pe personalul medical aferent. „Iată că ideea propusă de PSD, în 13 martie 2020, de punere în funcțiune a acestui spital municipal pentru patologia COVID, prin operaționalizarea etajelor 4 și 5, s-a dovedit a fi una foarte bună, iar acum trebuie să ne unim din nou forțele pentru a finaliza și restul lucrărilor. Am trimis o adresă chiar astăzi dimineață (luni, n.r.) către Primăria Bacău pentru a trece la treabă. Trebuie reclădită încrederea pacienților în sistemul de sănătate băcăuan”, a mai spus președintele Ivancea. Iar de asigurarea personalului medical aferent se va ocupa Direcția de Sănătate Publică, cea mai în măsură să gestioneze această problemă, fiind reprezentantul în teritoriu al Ministerului Sănătății.

„Din păcate, presiunea pe spitale acum este foarte mare, numărul cazurilor de coronavirus a crescut foarte mult în ultima vreme, dar personalul medical a rămas, numeric, același. Activitatea în linia întâi implică o uzură fizică enormă, dar și psihică, foarte importantă. Ca să nu mai spunem că suntem în fața virusului și oricând și noi putem fi infectați. Iar asta înseamnă o indisponibilitate de la locul de muncă de cel puțin 2 săptămâni, timp în care golul format trebuie suplinit tot de ceilalți colegi. Secția ATI din spitalul județean asigură asistență medicală și pe COVID, cât și pe non-COVID, cu același personal”, a explicat și dr. Bianca Purcărin, medic primar ATI.

Aceasta reiterează faptul că ar trebui implementat de urgență un plan suplimentar integrat, prin dotarea secțiilor infecțioase cu surse suplimentare de oxigen, pentru a scădea astfel presiunea pe ATI și aici să ajungă doar acei pacienți critici, regândirea și adaptarea criteriilor de admisie în ATI pentru a se evita supraaglomerarea pe aceste secții și, nu în ultimul rând, elaborarea unui act normativ prin care să se reglementeze detașarea personalului medical din alte specialități în secțiile ATI și Infecțioase, care ar putea asigura astfel un suport foarte important.

În acest moment, a precizat și managerul spitalului, Adrian Popa, pe ATI lucrează 14 medici, dar nu toți sunt disponibili pentru a lucra pe gărzi complete. În plus, acești 14 medici asigură servicii medicale specializate în toate cele 4 puncte ATI din spital: bloc operator, chirurgie pediatrică, maternitate și secție COVID.

„În toată această perioadă, noi am tot scos posturi la concurs, pe toate specialitățile medicale deficitare, dar în mod special pe ATI, Infecțioase și Urgențe. Am lansat și invitația oricărui medic de a veni să lucreze în Spitalul Județean, pentru că nu vorbim doar de un salariu, ci și de un pachet de facilități, inclusiv asigurarea unei locuințe, dacă are nevoie. Am făcut lobby și la Centrul universitar din Iași, mai ales că, așa cum am mai spus, noi chiar avem capacitatea de a extinde secția unde sunt monitorizați pacienții infectați cu noul coronavirus, atât ca locuri, cât și ca dotări. Nu putem însă întinde de personalul medical ca de un elastic, pentru că și acesta poate ceda la un moment”, a arătat și managerul Popa.

Managerul spitalului, Adrian Popa, a făcut și o prezentare succintă a ultimelor investiții efectuate în unitatea spitalicească, unele date deja în folosință, care asigură creșterea calității actului medical oferit pacienților, a siguranței desfășurării activității medicale, dar și a accesului mai facil al bolnavilor la serviciile oferite de Spitalul Județean Bacău. Este vorba despre:

● lucrările de refacere a canalizării și sistemelor de siguranță anti-incendiu existente, așa-numitul „inel de incendiu”, investiție realizată începând cu 2014, în valoare de aproximativ 2 milioane euro, dată în folosință în 2016;

● refacerea sistemul de hidranți exteriori pe toată suprafața unității medicale, respectiv 10 clădiri principale, întinse pe 8 hectare, și construirea rezervei de apă a spitalului, cu rezervor și sisteme de pompare a apei la înaltă presiune, investiție începută în 2016 și dată în folosință anul acesta;

● extinderea Unității de Primiri Urgențe și construirea unui heliport, pe clădirea principală a spitalului, lucrare complexă, în valoare de 3,2 milioane de euro, realizată cu sprijinul Consiliului Județean, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și cofinanțare de la Guvern, care vor spori capabilitățile SJU Bacău pe zona de intervenții în cazurile de urgență.