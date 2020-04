COVID-19 a dat peste cap inclusiv cluburile sportive. Dar nu le-a înfrânt. Fiecare grupare își face propria strategie între dificultățile perioadei de izolare și vremurile bune în care pandemia va deveni doar o amintire. O amintire plină de învățâminte, pe care directorul SCM Bacău, Ion Șarban, le trage încă de pe acum.



– Domnule director, care este programul de lucru al clubului la nivel administrativ pe durata pandemiei?

-Ne-am adaptat cerințelor momentului, în sensul păstrării unui personal minim necesar activității administrative a clubului, așa cum cer normele. Ceilalți angajați aplică, prin rotație, concediul de odihnă, soluție urmată și de colegii noștri din cluburile subordinate MTS.

-Ați declanșat în vreun caz procedura de șomaj tehnic?

-Deocamdată nu, întrucât, fiind subordonați ministerului de resort, avem o practică unitară. Probabil că, în curând, vom primi instrucțiuni precise în acest sens.



-Până atunci, cum asigurați salarizarea?

-Până la noi ordine, salarizarea se va asigura din bugetul alocat deja de minister la începutul anului pentru cheltuielile de personal. Ca o observație, aș nota că apariția, în ultimii ani, a Sindicatului de Tineret și Sport tocmai aducea speranțe în vederea îmbunătățirii salarizării din sportul de performanță și reducerea inechităților salariale din sistem: ore suplimentare, ore de lucru în weekend când sunt programate majoritatea competițiilor, situația angajaților din taberele de tineret etc. În contextul pandemiei, lucrurile se reașează însă.



-Ați avut cazuri de sportivi sau de antrenori infectați cu noul Coronavirus?

-Din fericire, nu. Se pare că sportivii și antrenorii noștri nu s-au intersectat cu traseele bolii și sperăm că prin izolare și măsurile luate în serios de noi toți, să ne păzim și în continuare.

-Ce alte măsuri de prevenție ați luat la SCM Bacău?

-Am dezinfectat spațiile în care ne desfășurăm activitatea, începând cu sala de gimnastică „Monica Roșu”, continuând cu sediul și anexele. Am achiziționat substanțe dezinfectante, am decis limitarea personalului și a activităților care presupun expunerea la riscuri de contaminare, iar relaționarea se face preponderent prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare online, telefonie și Whatsapp.

-Care este feedback-ul noului sistem de antrenament online, singurul care ține în priză relația sportiv-antrenor pe durata pandemiei?

-Unul pozitiv. Să știți că s-a creat o relație interesantă. Se practică deja în producție de serie miniclipurile filmate de sportivi și vizualizate de echipa tehnică ulterior sau în tip real. Rolul antrenorului este de a menține legătura activă cu sportivii din grupa de performanță, de a organiza ședințe de analiză săptămânale, pe tot parcursul acestor perioade de pregătire cu izolare la domiciliu. Analizele cuprind asistență și consiliere online care au drept scop: ajutarea sportivului în problemele ce pot apărea din cauza izolării la domiciliu (stress, tensiune psihică, eșec, epuizare, leziuni), să-i permită să înțeleagă și să conștientizeze importanța factorilor psihologici ce intervin în activitatea fizică și sportul de performanță și, nu în ultimul rând, să insiste pe ideea de refacere și recuperare adecvată după efort (băi și dușuri alternative, calde și reci). Nu aș vrea să uit nici rolul medicației pentru suținere și refacere, cu avizul medicului sportiv.

-Există vreo secție care întâmpină dificultăți deosebite în ceea ce privește planificarea și derularea antrenamentelor?

-Nu am sesizat alte dificultăți în afara celor create de situația de fapt – izolarea la domiciliu. Ba chiar pe moment, această ipostază pare să scoată în evidență calități ca răbdarea, ingeniozitatea , simțul practic și, de ce nu, pasiunea și dorința de a face performanță în orice situație. Pregătirea în izolare este o provocare pentru antrenori și sportivi.



-Ce considerați că va schimba, odată consumată, această pandemie la nivel global?

-Probabil va schimba multe. Eu, unul, sunt curios să văd cine va ieși întărit și…înstărit din această criză și dacă va fi pusă sub semnul întrebării actuala ordine mondială. Cred că vom prețui din nou lucrurile simple și care acum ne lipsesc foarte multe. Poate că am înțeles, în sfârșit, că ne trebuie foarte puțin pentru a fi fericiți. La nivel global, consider că oamenii și statele își vor reconsidera valorile și relațiile, iar ideea de suveranitate va prinde din nou contur. Probabil și noțiunea de uniune europeană va fi pusă sub semnul întrebării. S-a pierdut și încrederea în sisteme; am văzut cu toții că nu există o preocupare de anticipare și prevenire a marilor riscuri.



-Și ce ar putea schimba în ceea ce privește sportul?

-Cred că vom avea un sport mai costisitor, în primul rând datorită măsurilor de siguranță necesare protejării sportivilor și a spectatorilor. Ca mod de practicare, sunt de părere că vom asista la înmulțirea metodelor și formelor de antrenament care includ un număr mai restrâns de persoane.

-Să ne proiectăm în viitor. Aprilie 2021: cum sperați că va arăta lumea?

-Bineînțeles că sper ca lumea să fie mai bună, să putem trăi în pace și în siguranță și să ne pregătim pentru evenimentul sportiv suprem, Olimpiada.

-Dar SCM Bacău?

-Sper ca, înainte de toate, anul 2021 să ne găsească într-o locație nouă, adecvată sportului de performanță și cu o strategie care să vizeze dezvoltarea clubului sub toate aspectele, nu focalizați prioritar pe supraviețuire, cum o facem acum.



-Continuați să puneți în prim-plan necesitatea unui nou sediu.

-Da, pentru că este o idee vitală pentru noi și la care nu ne permitem să renunțăm. Chiar dacă unii ar putea fi șocați, eu spun că în momentul de față pentru SCM Bacău este mai mare miza infrastructurii decât cea a rezultatelor. Deocamdată suntem la latitudinea Primăriei și plecând de la ideea de bună credință, așteptăm o soluție pe măsura rezultatelor istorice ale acestui club denumit, pe bună dreptate, de unii, la un moment dat, Sport Club Miracol. De altfel, o carte așteptată cu mare interes, va fi lansată probabil în acest an în Bacău de cunoscutul profesor Dorin Arădăvoaicei, având ca subiect cei 70 de ani de istorie sportivă băcăuană. În paralel, am făcut toate demersurile pe lângă ministerul de resort în vederea unor eventuale investiții din fonduri europene, după ce tăvălugul creat de pandemie va trece.



-Ultima întrebare este legată de contractele de activitate sportivă.

-Contăm, în primul rând, pe proiectul înaintat Primăriei și Consiliului Local, dar intenționăm să încheiem un minim de contracte și din bugetul aferent competițiilor care nu s-au mai derulat. Reamintim importanța unui contract de activitate sportivă în condițiile în care acesta presupune și alte cheltuieli similar unui contract de muncă.